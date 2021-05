Biden accepte de renoncer et renforce le leadership américain

En octobre 2020 – alors que le monde enregistrait son premier million de décès dus au COVID-19 – l’Afrique du Sud et l’Inde ont présenté une proposition à l’Organisation mondiale du commerce pour «une dérogation à la mise en œuvre, à l’application et à l’application» des droits de propriété intellectuelle mondiaux «en relation avec prévention, confinement ou traitement du COVID-19. » Avec d’autres pays occidentaux, l’administration Trump s’est vigoureusement opposée à l’idée. Mais mercredi, l’administration Biden a déclaré qu’elle était prête à accepter une telle dérogation, au moins pour les vaccins contre les coronavirus.

Que s’est-il passé?

Au début, la proposition Afrique du Sud-Inde ressemblait à la danse politique habituelle qui se déroule dans les différents lieux multilatéraux de Genève – idéaliste, idéologique et déconnectée de la réalité. En revanche, dans les premiers mois de la pandémie et sans grande transparence ni souci des règles de l’OMC, 80 pays de l’OMC ont individuellement imposé des contrôles sur les exportations de médicaments, de ventilateurs, d’EPI, de désinfectants, de produits alimentaires et, oui, de papier hygiénique.

Lorsque le président Joe Biden a rencontré les premiers ministres de l’Australie, de l’Inde et du Japon en mars, le résultat a été un engagement à financer davantage la production de vaccins en Inde et à «collaborer pour renforcer l’accès équitable aux vaccins pour l’Indo-Pacifique». Rien n’a été dit sur les brevets ou autres propriétés intellectuelles.

Le premier devoir est de protéger vos propres citoyens

Au cours de ses 100 premiers jours, l’administration Biden s’est concentrée au laser sur la vaccination des Américains. Les critiques se sont plaints de l’inégalité du déploiement mondial des vaccins, mais Biden a compris que, que vous soyez un autocrate ou un dirigeant démocratiquement élu, votre premier devoir est de protéger vos propres citoyens.

Maintenant, avec plus de 40% des adultes américains entièrement vaccinés et des vaccins effectivement disponibles pour tous les Américains qui le souhaitent, l’équipe de Biden a à juste titre concentré une partie de son attention sur les besoins mondiaux et, franchement, sur la diplomatie vaccinale. Les États-Unis étant désormais engagés à une dérogation temporaire de l’OMC aux droits de propriété intellectuelle «pour les vaccins COVID-19», l’astuce sera de négocier ce qui est inclus dans la dérogation et les points de référence pour le moment où la pandémie sera suffisamment sous contrôle pour qu’une telle dérogation se termine. .

Ce ne sera pas une tâche facile, d’autant plus que l’OMC fonctionne par consensus. Il a fallu des années pour convenir d’une modification des règles de l’OMC pour les médicaments contre le VIH et le paludisme; il a fallu quatre ans de négociations dans une organisation sœur genevoise pour parvenir à un accord sur la fourniture de livres protégés par le droit d’auteur aux aveugles. En bref, l’administration peut penser que sa propre diplomatie vaccinale bien exécutée – pensez à des milliards de doses expédiées des États-Unis, d’Europe et d’Inde – arrêtera la pandémie avant que l’encre ne sèche en cas de modification temporaire des règles de l’OMC.

Mais supposons qu’un accord sur les détails d’une dérogation puisse être conclu rapidement.

Une renonciation temporaire aux droits de propriété intellectuelle concernant les vaccins COVID-19 fera-t-elle une différence pratique pour obtenir des milliards de doses produites, distribuées et administrées? Peut-être, mais il y a des raisons de douter.

Pratiquement tout le monde convient que le problème de la production de ces médicaments – qu’il s’agisse de vaccins conventionnels ou de nouveaux vaccins à ARNm – n’est pas la technologie brevetée, mais (a) les installations de fabrication appropriées, (b) les matières premières, (c) le savoir-faire en matière de production, et (d) les obstacles logistiques liés à l’administration des tirs.

Premièrement, les vaccins à ARNm – les injections Moderna et Pfizer / BioNTech – nécessitent des installations de fabrication différentes. Lors d’un événement organisé le 8 mars par l’Organisation mondiale de la Santé, le Dr Özlem Türeci, co-fondateur et médecin-chef de BioNTech, l’a dit sans ambages: «il s’agit de nouvelles plates-formes et de nouvelles technologies pour lesquelles même la configuration des installations de production doit être étendue, et vous ne pouvez pas simplement réutiliser les installations existantes. Les brevets sont donc une chose, mais il y a tellement d’autres choses que nous devons nous assurer. »

Oui, il y a des affirmations contradictoires sur la question de savoir si et à quelle vitesse les usines pharmaceutiques existantes peuvent être réaménagées pour fabriquer ces vaccins – avec une dispersion d’entreprises affirmant qu’elles pourraient le faire. Mais personne ne sait vraiment si la réutilisation des installations existantes pourrait produire plus de vaccins que l’augmentation de la production aux États-Unis, en Europe et en Inde. Sur celui-ci, je vais croire le Dr Türeci.

Obstacles à la production et à la distribution

De même, les approvisionnements en matières premières pour la production de vaccins sont limités – et cela n’a pas grand-chose à voir avec la propriété intellectuelle pertinente. Lors de ce même événement de l’OMS en mars, Sarah Gilbert, développeur du vaccin Oxford / AstraZeneca, a déclaré: «Je ne pense pas que le simple fait de rendre la propriété intellectuelle librement accessible puisse résoudre ce problème, car ce n’est pas seulement le droit d’utiliser la technologie dont nous avons besoin, ce sont les matières premières, les banques de cellules, les protocoles, les dosages, les standards, les réactifs pour tout faire.

Ce sont des obstacles non liés à la propriété intellectuelle pour obtenir les vaccins produits. Ensuite, il y a les obstacles pour le faire distribuer et administrer. L’entreposage frigorifique nécessaire pour les vaccins à ARNm et les exigences de double dosage pour tous, sauf le vaccin Johnson & Johnson, posent des défis logistiques épiques dans les pays en développement. Même aux États-Unis – où 97% des adultes ont un téléphone portable – nous avons des problèmes importants pour amener les gens à se présenter pour leur deuxième dose. Et vous pourriez être surpris de savoir que le vaccin Pfizer / BioNTech n’est pas encore approuvé pour une utilisation en Inde. Cela n’aurait pas d’importance s’il y avait 100 millions de doses stockées dans un entrepôt de Mumbai: cela ne peut pas encore être administré légalement.

Donc, si la dérogation de l’OMC n’est pas susceptible de déclencher directement plus de production et de distribution de vaccins, de quoi s’agit-il?

Premièrement, il est facile d’imaginer que Biden a calculé que ce changement de politique serait un énorme positif politique pour les États-Unis. Cela montre notre engagement envers la cause sans causer de dommages importants à l’industrie pharmaceutique américaine. Entre cela et un programme d’aide activiste pour aider l’Inde à surmonter la tempête COVID, nous pouvons prouver à l’Inde que nous sommes maintenant déterminés à entretenir le type de relation étroite que les deux plus grandes démocraties du monde auraient toujours dû entretenir.

Pendant ce temps, le message adressé à l’industrie pharmaceutique – et le message que tout le monde voit Biden leur dire – est de mettre les profits de côté et de se concentrer sur le bien-être humain. Bien que la dérogation de l’OMC puisse prendre des mois à négocier, même l’idée de la dérogation poussera les sociétés pharmaceutiques à travailler encore plus dur et en collaboration avec les gouvernements pour faire vacciner les 7,7 milliards de personnes dans le monde.

Ce n’était pas une décision sur la propriété intellectuelle ou sur la logistique de la vaccination. C’était une décision concernant le leadership mondial de l’Amérique.

Justin Hughes enseigne des cours de commerce international et de propriété intellectuelle à la Loyola Law School de Los Angeles. Il a été le principal négociateur américain de deux traités multilatéraux sur la propriété intellectuelle sous l’administration Obama.