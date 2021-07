Biden accélère la campagne de vaccination; les États luttent contre la variante COVID

Le président Joe Biden a dévoilé mardi de nouvelles initiatives visant le tiers de la population américaine éligible qui n’a reçu aucun vaccin contre le COVID-19, en se concentrant sur un accès plus facile.

Deux jours après que son administration ait échoué dans son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet – le chiffre actuel est de 67% – Biden a salué les progrès réalisés par la nation contre le coronavirus mais a mis en garde contre les dangers que le présente une variante delta hautement transmissible.

Il a décrit plusieurs domaines sur lesquels son équipe met l’accent pour intensifier les efforts de vaccination, notamment le porte-à-porte, l’envoi de vaccins aux prestataires de soins de santé et aux pédiatres qui peuvent encourager les adolescents à se faire vacciner, une plus grande disponibilité dans les pharmacies et l’expansion des cliniques mobiles et des sites de vaccination pour les travailleurs.

Biden a également souligné que d’ici la fin de la semaine, les États-Unis devraient avoir complètement vacciné 160 millions d’habitants, soit plus de 55% de la population éligible.

« Nous sortons de l’une des années les plus sombres de l’histoire de notre pays dans un été d’espoir et de joie », a déclaré Biden. « Nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance maintenant. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous protéger, votre famille et les personnes qui vous sont chères, c’est de vous faire vacciner. »

Aussi dans l’actualité :

►Le CDC affirme que la variante delta est désormais la souche dominante aux États-Unis, représentant près de 52% des nouvelles infections.

►Environ 7 550 des 19,5 millions de Californiens entièrement vaccinés ont contracté le coronavirus, un taux d’infection d’un sur 2 582 qui témoigne de l’efficacité des vaccins, selon une analyse par CalMatters des données de l’État jusqu’au 23 juin.

►Des centaines d’agents de santé italiens ont poursuivi les autorités sanitaires locales pour éviter d’être suspendus après avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19.

►L’Allemagne assouplit les règles strictes sur les voyages en provenance de Grande-Bretagne, du Portugal, de Russie, d’Inde et du Népal qui ont été imposées en raison d’une augmentation des cas de la variante delta.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 605 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 184,3 millions de cas et près de 3,99 millions de décès. Plus de 157,3 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,4% de la population, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Depuis le début de la pandémie, un tiers des 64 personnes qui supervisent les programmes de vaccination du pays sont partis. Au milieu du plus grand effort de vaccination de l’histoire du pays, le pays a perdu une quantité stupéfiante de connaissances institutionnelles. Lire l’histoire complète.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les vaccins pourraient obtenir l’approbation complète de la FDA dans 4 à 5 semaines, selon un ancien responsable de la Maison Blanche

Un ancien haut responsable de la riposte à la pandémie de l’administration Biden pense que les vaccins Pfizer et Moderna obtiendront l’approbation complète de la Federal Drug Administration dans quelques semaines, ce qui pourrait aider à convaincre certains sceptiques face aux vaccins.

Andy Slavitt, qui a mis fin début juin à son mandat de conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse COVID, a déclaré mardi à CNN qu’il s’attend à ce que le vaccin Pfizer soit approuvé dans quatre à cinq semaines, suivi peu de temps après par l’inoculation de Moderna.

Les deux vaccins, qui se sont avérés efficaces à plus de 90 % contre le coronavirus, sont administrés dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. Pour obtenir une approbation complète, il faut passer un niveau d’examen plus élevé.

« Pour beaucoup de gens… qui sont sur la clôture, ce sera un signe révélateur pour eux de dire : ‘Pourquoi suis-je encore sur la clôture ? Ceci est maintenant entièrement approuvé par la FDA », a déclaré Slavitt. « Même s’il a déjà un excellent record, ce sera, je pense, un autre sceau d’approbation. »

Il a également déclaré que le risque accru présenté par la variante delta, qui est déjà la souche dominante dans certains États, pourrait motiver certains à se faire vacciner.

À l’approche des Jeux olympiques, le Japon est aux prises avec un faible taux de vaccination et une augmentation des cas

À seulement 17 jours du début des Jeux olympiques d’été, le pays hôte du Japon a entièrement vacciné moins de 14% de sa population contre COVID-19, car une récente poussée de vaccination a été compromise par des pénuries d’approvisionnement.

Les organisateurs ont fermement résisté aux appels à l’annulation ou au report des Jeux de Tokyo, qui devaient commencer le 23 juillet, et les inquiétudes commencent à se transformer en problèmes réels.

Des lacunes dans les contrôles aux frontières sont apparues, mises en évidence par la découverte d’infections parmi l’équipe nouvellement arrivée d’Ouganda et des tests positifs pour la variante delta hautement contagieuse. Alors que les cas se multiplient à Tokyo, on craint que l’afflux de dizaines de milliers de visiteurs – même avec des spectateurs étrangers interdits – ne propage le virus.

« Nous devons rester en état d’alerte », a déclaré jeudi le Premier ministre Yoshihide Suga aux journalistes. Notant l’augmentation du nombre de cas, il a déclaré que « ne pas avoir de spectateurs (domestiques) est une possibilité ».

Éclosion du camp de Houston : plus de 125 personnes infectées

Plus de 125 enfants et adultes qui ont participé à un camp de cinq jours organisé par une église de la région de Houston ont été testés positifs pour le coronavirus. Clear Creek Community Church, qui compte quatre sites à Houston et dans ses environs, a annulé les services cette semaine en raison de l’épidémie.

Les autorités ont confirmé que la variante delta hautement infectieuse avait été détectée parmi les personnes infectées.

Le camp, qui s’est tenu du 23 au 27 juin, a réuni plus de 450 participants, dont un grand nombre de collégiens et de lycéens. L’église a reconnu que le nombre d’infections résultant de l’événement pourrait augmenter au-delà de ce qui est actuellement connu.

« Des centaines d’autres ont été exposées au COVID-19 au camp », a déclaré l’église sur son site Web. « Et des centaines d’autres ont probablement été exposées lorsque des personnes infectées sont rentrées du camp.

« Nous sommes surpris et attristés par cette tournure des événements », poursuit le communiqué. « Nos cœurs se brisent pour les personnes infectées par le virus. »

Les infections augmentent dans près de la moitié des États

Les cas de COVID-19 ont augmenté dans près de la moitié des États américains, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. L’Alaska et l’Arkansas ont plus que doublé les cas la semaine dernière seulement. La Caroline du Sud et le Kansas sont en hausse de plus de 50 %.

Au Missouri, le nombre de patients COVID-19 hospitalisés a bondi de près de 30% au cours du week-end du 4 juillet dans une zone durement touchée où les taux de vaccination sont faibles, entraînant une pénurie temporaire de ventilateurs et un appel public à l’aide d’inhalothérapeutes. La variante delta, identifiée pour la première fois en Inde, se propage rapidement dans tout l’État, mettant à rude épreuve les hôpitaux de Springfield et faisant craindre que la situation ne s’aggrave bientôt à mesure que les rassemblements de vacances sèment de nouveaux cas. Le Missouri est en tête du pays avec le plus de nouveaux cas par habitant au cours des 14 derniers jours ; 39,4% des résidents y sont complètement vaccinés.

Les cas de COVID-19 dans le Mississippi ont augmenté de près de 15% en juin. Le taux de vaccination complète du Mississippi de 31 % est le plus bas du pays.

« Cela rappelle beaucoup l’endroit où nous nous trouvions au début de la pandémie », a déclaré l’épidémiologiste d’État Paul Byers lors d’une conférence de presse le 29 juin. « On a l’impression que nous sommes dans la même situation maintenant avec la variante delta. »

Plus de 60 Indonésiens meurent après que l’hôpital de Java manque d’oxygène

Plus de 60 personnes sont décédées lorsqu’un hôpital public de l’île principale de Java, en Indonésie, a manqué d’oxygène alors que le COVID fait rage dans le pays et que les réserves d’oxygène diminuent, a déclaré un haut responsable de la santé.

Au moins 63 patients atteints de coronavirus sont décédés pendant le traitement à l’hôpital depuis samedi – dont 33 lorsque l’approvisionnement central en oxygène liquide a été épuisé – même si l’hôpital est passé à l’utilisation de bouteilles d’oxygène pendant la panne, a déclaré le responsable. L’oxygène médical se présente sous forme liquide et comprimée. L’approvisionnement en oxygène s’est stabilisé tôt dimanche matin.

Après un lent déploiement de la vaccination, l’Indonésie se bat maintenant pour vacciner autant de personnes que possible alors qu’elle lutte contre une explosion de cas de COVID-19 qui ont mis à rude épreuve ses soins de santé. Mais l’insuffisance de l’offre mondiale de vaccins, la géographie compliquée du plus grand archipel du monde et l’hésitation de certains Indonésiens constituent des obstacles majeurs.

Contribution : The Associated Press