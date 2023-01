Biden abordera le droit de vote dans un sermon célébrant MLK

WILMINGTON, Del. (AP) – Le président Joe Biden est sur le point de marquer ce qui aurait été le 94e anniversaire de feu Martin Luther King Jr. avec un sermon dimanche à l’historique église baptiste Ebenezer d’Atlanta qui vise à célébrer l’héritage du leader des droits civiques tout en raviver l’appel de l’administration Biden à une législation radicale sur les droits de vote.

L’échec de Biden à faire adopter une mesure qui aurait renforcé les protections du droit de vote, un engagement de campagne central, est l’une de ses plus grandes déceptions de ses deux premières années au pouvoir. La tâche est encore plus ardue maintenant que les républicains contrôlent la Chambre.

Avant la visite de Biden à l’église où King a autrefois prêché, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’il s’était engagé à plaider pour une action significative en matière de droits de vote.

“Le président parlera d’un certain nombre de questions à l’église, y compris l’importance que nous ayons accès à notre démocratie”, a déclaré la conseillère principale Keisha Lance Bottoms.

Bottoms, qui a été maire d’Atlanta de 2018 à 2022, a déclaré “vous ne pouvez pas venir à Atlanta sans reconnaître le rôle que le mouvement des droits civiques et le Dr King ont joué là où nous en sommes dans l’histoire de notre pays”.

Le projet de loi sur les droits de vote des démocrates, nommé d’après John Lewis, feu le leader des droits civiques et membre du Congrès de Géorgie, comprenait des dispositions qui auraient fait du jour des élections un jour férié national, assuré l’accès au vote anticipé et aux bulletins de vote par correspondance et permis au ministère de la Justice d’intervenir dans les États ayant des antécédents d’ingérence électorale, entre autres changements.

La législation s’est effondrée l’année dernière lorsque deux sénateurs – le démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona, alors démocrate et maintenant indépendant – ont refusé de se joindre à leurs collègues démocrates pour modifier les règles du Sénat afin de surmonter un flibustier républicain. Sinema a annoncé le mois dernier qu’elle changeait d’affiliation à un parti, mais elle continue de caucus avec les démocrates.

Biden a été invité à Ebenezer, où King a été co-pasteur de 1960 jusqu’à son assassinat en 1968, par le sénateur démocrate Raphael Warnock, le pasteur principal. Warnock, comme de nombreux démocrates des États du champ de bataille qui ont été réélus en 2022, a gardé ses distances pendant la campagne avec Biden alors que la cote d’approbation du président était à la traîne et que le taux d’inflation augmentait.

Mais avec Biden commençant à tourner son attention vers un effort de réélection prévu en 2024, la Géorgie va attirer toute son attention.

En 2020, Biden a réussi à gagner la Géorgie ainsi que le Michigan et la Pennsylvanie étroitement contestés, où les votes noirs représentaient une part disproportionnée de l’électorat démocrate. Rendre les électeurs noirs dans ces États sera essentiel aux espoirs de Biden en 2024.

La Maison Blanche a tenté de promouvoir le programme de Biden dans les communautés minoritaires. La Maison Blanche a cité les efforts visant à encourager les États à tenir compte de l’équité pour les projets de travaux publics lorsqu’ils dépensent l’argent de la facture d’infrastructure de 1 billion de dollars de l’administration. L’administration a également pris des mesures pour mettre fin à la disparité des peines entre les délits de crack et de cocaïne en poudre, supprimant une politique largement considérée comme raciste.

L’administration souligne également le travail de Biden pour diversifier le système judiciaire fédéral, y compris sa nomination du juge Ketanji Brown Jackson en tant que première femme noire à siéger à la Cour suprême et la confirmation de 11 femmes noires juges aux cours d’appel fédérales – plus que celles installées à ceux tribunaux puissants sous tous les présidents précédents réunis.

La visite à Ebenezer intervient également à un moment délicat pour Biden après que le procureur général Merrick Garland a annoncé jeudi la nomination d’un avocat spécial pour enquêter sur la manière dont le président a traité les documents classifiés après avoir quitté la vice-présidence en 2017. La Maison Blanche a révélé samedi que d’autres des documents classifiés ont été trouvés au domicile de Biden près de Wilmington, Delaware.

À Atlanta, Biden sera le premier président en exercice à prendre la parole lors d’un service dominical à Ebenezer, a déclaré Bottoms.

King, qui a été assassiné en 1968 après avoir alimenté l’adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965, aurait célébré son 94e anniversaire dimanche. Des membres de la famille de King devraient être présents pour la visite de Biden.

Le président prévoit d’être à Washington lundi pour prendre la parole lors du petit-déjeuner annuel du National Action Network à l’occasion de la fête du roi.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Bill Barrow à Atlanta, a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press