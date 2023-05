Biden abandonne son voyage à l’étranger pour s’attaquer aux problèmes à la maison

Le président américain a dû annuler son voyage en Australie pour un grand sommet sur la sécurité en raison des négociations sur le plafond de la dette à DC

Le sommet du Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) prévu le 24 mai à Sydney, la capitale australienne, n’aura pas lieu, a annoncé mercredi le Premier ministre du pays, Anthony Albanese. La Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden ne se rendrait pas en Australie afin qu’il puisse se concentrer sur la résolution de l’impasse politique à la maison sur le plafond de la dette de son pays.

La visite prévue de Biden dans le sud-ouest du Pacifique, qui devait également intégrer une escale historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, était anticipée depuis longtemps et aurait inclus une adresse au parlement australien.

S’adressant à ABC Radio Sydney mercredi, Albanese a déclaré que son « le téléphone a commencé à fonctionner vers 4h30 de notre heure,” avec le président américain l’informant du dernier changement de plans.

Le premier ministre a confirmé que le «La réunion des dirigeants du QUAD n’aura pas lieu à Sydney la semaine prochaine.”

Les dirigeants des États-Unis, de l’Australie, du Japon et de l’Inde, qui composent le QUAD, espèrent tenir des discussions la semaine prochaine, en marge de la réunion du G7 à Hiroshima, au Japon, a ajouté Albanese. Il a poursuivi en disant qu’il y tiendrait une réunion bilatérale séparée avec le président Biden.

Mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a annoncé que le président américain avait annulé son voyage en Australie et serait plutôt « retour pour des réunions avec les dirigeants du Congrès pour s’assurer que le Congrès prend des mesures avant la date limite pour éviter le défaut.”

Elle a également révélé que Biden avait invité le Premier ministre australien à se rendre aux États-Unis à un moment indéterminé dans le futur.

Selon le département du Trésor américain, le pays pourrait faire face à son tout premier défaut de paiement dès le 1er juin si le Congrès ne parvient pas à lever le plafond de la dette.

Biden se bat depuis des mois avec la Chambre des représentants contrôlée par les républicains pour résoudre le problème, en vain.

La première itération du dialogue quadrilatéral sur la sécurité a vu le jour en 2007, pour être dissoute un an plus tard. En 2017, les dirigeants des États-Unis, de l’Australie, du Japon et de l’Inde l’ont relancé. Le président américain de l’époque, Donald Trump, n’a pas caché à l’époque que l’un des principaux objectifs du groupe était de contrer l’influence de la Chine dans la région indo-pacifique.

En février dernier, le représentant permanent de Pékin à l’ONU, Zhang Jun, a accusé les États-Unis de «se liguer dans la région Asie-Pacifique, créant de petites cliques trilatérales et quadrilatérales, déterminées à provoquer la confrontation.”