Biden a vendu près de la moitié des réserves pétrolières américaines. Est-il prêt pour une crise ?

« C’est la faute de Joe Biden s’il a tenté de baisser le prix de l’essence avant les élections », a déclaré le président des ressources naturelles de la Chambre des représentants. Bruce Westerman (R-Ark.) a déclaré à POLITICO.

Plus tôt, l’ancien président de la Chambre Kévin McCarthy (R-Calif.) a déploré aux journalistes que « notre réserve stratégique de pétrole soit réduite à néant ».

En fait, la réserve reste détient 351 millions de barils – l’équivalent de près de 56 jours d’importations totales de pétrole américain l’année dernière – bien que bien en deçà du pic de 727 millions de barils c’était le cas sous l’administration Obama. Cela s’ajoute aux 424 millions de barils que les sociétés privées stockaient aux États-Unis début octobre.

L’administration a défendu sa gestion des réserves, affirmant qu’elles détenaient encore suffisamment de brut pour protéger les besoins stratégiques du pays et offrir une protection contre les chocs de prix. « Je ne m’inquiète pas du tout des niveaux de réserves », a déclaré la secrétaire d’État à l’Energie, Jennifer Granholm. a déclaré à un comité de la Chambre en septembreajoutant : « C’est la plus grande réserve stratégique au monde ».

Et les États-Unis ne sont plus le mendiant énergétique qu’ils étaient en 1973, lorsque la guerre du Yom Kippour a déclenché une Embargo pétrolier arabe contre les États-Unis cela a fait monter les prix en flèche et a obligé les Américains à faire la queue pendant des heures aux pompes à essence. À l’époque, la production pétrolière américaine diminuait alors que la soif de carburant augmentait – ce qui a incité le Congrès à adopter une loi en 1975 pour créer une réserve.

Cinq décennies plus tard, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et exportent plus de brut et de produits pétroliers qu’ils n’en importent. Sa production atteint des niveaux records et continue de grimper, même si la demande s’est aplatie.





Au fil des années, certains conservateurs ont même réclamé l’abolition de la réserve, se plaignant… comme l’a fait la Fondation du Patrimoine il y a huit ans – que « les présidents ont utilisé le SPR comme un outil politique ».

Néanmoins, la diminution des volumes des réserves limite les options de Biden pour répondre à un futur choc sur les marchés pétroliers, y compris ceux qui pourraient résulter d’une extension de la guerre au Moyen-Orient.

Les analystes pétroliers ont déclaré que même des réserves entièrement approvisionnées ne protégeraient pas les États-Unis du choc des prix qui éclaterait si un conflit bloquait les 20 millions de barils de pétrole qui s’écoulent chaque jour du golfe Persique via le détroit d’Ormuz. Mais disposer d’une réserve complète aurait donné à la Maison Blanche plus de liberté pour appliquer les sanctions bloquant les exportations de pétrole iranien, a déclaré Bob Ryan, analyste chez BCA Research.

Les niveaux relativement bas du SPR « laissent les États-Unis dans une position de dépendance à l’Arabie Saoudite et à d’autres pays disposant de capacités inutilisées pour augmenter l’approvisionnement en cas de coupure » du pétrole iranien, a déclaré Ryan dans un courriel.

L’administration a insisté sur le fait qu’elle continuait d’appliquer les sanctions économiques que l’ancien président Donald Trump avait imposées à l’Iran en 2018. Mais les analystes qui surveillent les expéditions de pétrole affirment que les exportations iraniennes ont fortement augmenté sous la direction de Biden.

Les Républicains se sont accrochés aux réserves pétrolières dans le cadre d’une critique plus large de la politique de Biden, notamment de son accent mis sur la lutte contre le changement climatique et de ses efforts pour ramener l’Iran, soutien du Hamas, à la table des négociations sur le programme nucléaire de Téhéran.

Les libérations de Biden ont retiré plus de 200 millions de barils des réserves de pétrole au cours des 10 mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La crise s’est poursuivie, comme prévu, tout au long de l’automne, une période qui a vu une nouvelle rupture d’approvisionnement lorsque le cartel OPEP+ a annoncé une réduction des exportations de pétrole.

Le Département du Trésor estimé que les ventes de pétrole de la réserve par Biden ont réduit les prix de l’essence jusqu’à 40 cents le gallon. Le prix national moyen était un peu moins de 3,63 $ le gallon vendredi, en baisse de 28 cents par rapport à il y a un an.

L’administration a proposé à la vente 26 millions de barils supplémentaires en février – cette fois comme l’exige la loi budgétaire bipartite de 2015.

Une majorité d’Américains ont soutenu les libérations de Biden de manière Sondage Morning Consult l’année dernière. Et le sénateur. Tom Carper (D-Del.) a noté jeudi que les administrations républicaine et démocrate ont utilisé les ventes des stocks de pétrole pour apaiser les tensions sur le marché.

« Ce n’est pas quelque chose que vous voulez faire de manière permanente », a déclaré Carper à POLITICO. Mais c’était un outil efficace « pour aider à stabiliser les prix, en d’autres termes, les hauts et les bas extrêmes de notre économie ».

Le bipartisan tradition d’exploitation des énormes stocks de pétrole de la réserve comprend plusieurs libérations effectuées pour des raisons non urgentes, notamment la collecte de fonds supplémentaires pour Washington.

Un Congrès dirigé par le Parti républicain a autorisé la vente de près de 190 millions de barils de la réserve en vertu de trois lois adoptées en 2015 et 2016, utilisant cet argent à des fins telles que les autoroutes et l’approbation de médicaments. L’ancien président Barack Obama l’a utilisé en 2011 pour limiter les perturbations des marchés pétroliers suite au Printemps arabe, suscitant alors des plaintes de la part des Républicains, et l’administration Trump a autorisé la vente de 100 millions de barils de pétrole SPR jusqu’en 2027 pour compenser les déficits budgétaires.





L’administration Biden a déclaré à la fin de l’année dernière qu’elle prévoyait de reconstituer les réserves en achetant du pétrole à des sociétés privées, mais elle a suspendu ces achats car les prix du pétrole sont restés au-dessus de l’objectif de 67 à 72 dollars le baril qu’elle avait identifié.

En réponse aux questions de POLITICO, le porte-parole de la Maison Blanche, Angelo Fernández Hernández, a déclaré que le Département de l’énergie « reste engagé dans sa stratégie de réapprovisionnement de la SPR » par le biais d’achats, d’échanges de pétrole brut ou en cherchant à annuler les ventes demandées par le Congrès.

« Le président s’engage à garantir un approvisionnement énergétique stable et abordable pour les Américains », a déclaré Fernández Hernández dans un communiqué. La déclaration n’a pas répondu aux accusations du GOP selon lesquelles les libérations avaient rendu la nation plus vulnérable.

La question de savoir si l’état dégradé de la réserve deviendra un risque pour la sécurité dépendra en grande partie de l’issue de la guerre entre Israël et le Hamas. Jusqu’à présent, cette tendance ne s’est pas étendue aux pays producteurs de pétrole, ce qui permet, pour l’instant, de cacher les inquiétudes concernant l’arrêt des exportations de pétrole du Moyen-Orient.

Les hostilités ont dans un premier temps fait grimper les prix du pétrole américain, qui étaient tombés à près de 80 dollars le baril la semaine précédente, à 87 dollars le baril le lendemain de l’attaque. Vendredi soir, c’était un peu moins de 88 $.

« Puisque le pétrole n’est pas produit en Israël ou dans la bande de Gaza, le déclenchement des hostilités et son impact sur les marchés mondiaux du pétrole et de l’énergie au sens large devraient être limités en termes d’ampleur et de durée », a déclaré Anne Slattery, associée au sein du cabinet de conseil en risques RSM. une note d’analyste. « Tant que le conflit reste contenu et n’implique pas directement l’Iran, le prix du pétrole devrait revenir à ses niveaux d’avant le conflit. »

D’un autre côté, les prix mondiaux du pétrole augmenteraient très probablement si le conflit israélien s’étendait à l’Iran et réduisait sa production de 3 millions de barils par jour. L’Iran exporte environ 2 millions de barils par jour – bien que la pression politique exercée sur Biden pour qu’il renforce l’application des sanctions pourrait conduire à de nouveaux efforts pour restreindre ces flux.

Et Téhéran pourrait répondre à une telle pression en empêchant les expéditions de pétrole en provenance d’Arabie Saoudite et d’Irak, qui ont fourni ensemble environ 5 pour cent de la consommation totale de pétrole des États-Unis l’année dernière.

Les États-Unis ne manqueraient pas de pétrole dans ce scénario, estiment les analystes, mais le coût que les consommateurs paieraient pour faire le plein de leurs véhicules augmenterait considérablement à mesure que le marché mondial s’efforce de combler les déficits d’approvisionnement dans d’autres pays.

Les deux parties méritent d’être blâmées pour avoir asséché la réserve au fil des décennies, a déclaré Bob McNally, président de la société de conseil en énergie et géopolitique Rapidan Energy.

Il a déclaré qu’il était temps de se concentrer sur la reconstitution des stocks en cas de choc géopolitique lié au pétrole, notant que deux de ces secousses se sont produites depuis 2019 : les frappes de drones iraniens contre les champs pétroliers saoudiens et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« C’est la troisième fois en quatre ans que ce n’est peut-être pas une bonne idée de vendre sans réfléchir nos réserves stratégiques », a déclaré McNally, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale sous l’administration de George W. Bush. « C’est tout à leur honneur que même l’administration Biden ait réalisé que le SPR était devenu trop bas, mais maintenant ils se laissent agresser par la réalité. »

La Chambre a adopté une loi en janvier, essentiellement en fonction des lignes partisanes, visant à limiter les prélèvements sur la réserve à une « grave interruption de l’approvisionnement en énergie ». La législation a été l’une des premières mesures adoptées par la Chambre dirigée par le Parti républicain, mais elle n’a abouti nulle part au Sénat. Biden a promis d’y opposer son veto.

Kelsey Tamborrino et Anthony Adragna ont contribué à ce rapport.