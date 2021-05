Biden a une occasion historique au Moyen-Orient de favoriser le progrès

Les longues années d’expérience du président Biden au Sénat et à la Maison Blanche lui ont appris que le Moyen-Orient pourrait être des sables mouvants pour ses ambitions présidentielles.

Ce n’était donc pas un hasard si ses objectifs au Moyen-Orient étaient modestes et visaient à éviter les distractions drainantes de ses ambitions nationales et de ses priorités internationales: recharger l’économie américaine et rallier les alliés européens et asiatiques pour traiter avec la Chine.

La vieille logique était que le retrait des États-Unis des affaires du Moyen-Orient laisserait un vide dangereux. La nouvelle façon de penser était qu’en gardant une certaine distance, on pouvait encourager une plus grande autonomie.

Ce qui a surpris les responsables de l’administration Biden, c’est la rapidité avec laquelle une opportunité historique est apparue. Une série positive d’événements mal connectés à travers la région offre la meilleure opportunité de mémoire pour réduire les tensions, mettre fin aux conflits, construire le progrès économique et faire progresser l’intégration au Moyen-Orient.

Leur effet combiné devrait être d’inciter l’administration Biden à recalibrer son approche «ne pas nuire» à la région et à relever ses ambitions. Pour commencer, il devrait se concentrer sur les quatre principaux indicateurs de changement et explorer comment les exploiter.

Premièrement, les deux adversaires les plus acharnés de la région, l’Arabie saoudite et l’Iran, sont engagés dans des pourparlers secrets pour gérer le conflit le plus incendiaire de la région.

Deuxièmement, la Turquie a ajouté cette semaine l’Égypte à la liste des pays avec lesquels elle tente de réduire les tensions – notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël.

Troisièmement, les signataires des accords d’Abraham de l’année dernière s’appuient davantage sur leur accord de normalisation historique, les EAU et Israël devant ouvrir des négociations de libre-échange le mois prochain.

Enfin, l’Égypte, la Jordanie et l’Iraq sont engagés dans des pourparlers trilatéraux pour approfondir leurs liens économiques, soulignant le potentiel d’intégration régionale génératrice de croissance.

Pour aider tout cela, cela ne nécessiterait pas le genre de déploiements militaires, d’engagements sans fin ou d’investissements coûteux qui ont tellement affaibli les Américains dans la région.

Ce qu’il faudrait, c’est un niveau accru de créativité diplomatique et économique, et l’époussetage des livres d’histoire pour étudier comment les États-Unis ont aidé l’Europe à mettre fin à des siècles de conflit après la Seconde Guerre mondiale et à construire les institutions et les habitudes de coopération qui perdurent jusqu’à aujourd’hui.

Le processus devrait commencer par étudier la dynamique de ce qui se déroule, rester en dehors de ce qui fonctionne bien et s’engager là où cela soutiendrait des progrès fragiles.

Lassés du coût financier et de réputation de leurs différends, des pays longtemps en désaccord parlent – l’Arabie saoudite avec l’Iran, la Turquie avec l’Égypte, les Émirats arabes unis avec le Qatar et Israël avec un nombre illimité d’États arabes, aux côtés d’autres combinaisons émergentes.

Les parties belligérantes en Libye et au Yémen, bien que loin de trouver des solutions, cherchent des moyens de désescalader. Les dirigeants nationaux ont intensifié leurs efforts de croissance économique, sentant les exigences d’une génération montante bien éduquée qui comprend les normes mondiales.

Le plus intrigant, l’Arabie saoudite et l’Iran ont été tenir des discussions secrètes depuis janvier, apparemment sans participation américaine, et négocié par l’Irak.

Dans un changement radical de ton, le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman mentionné: « Nous ne voulons pas que la situation avec l’Iran soit difficile. Au contraire, nous voulons qu’elle prospère et se développe car nous avons un intérêt saoudien pour l’Iran, et ils ont des intérêts iraniens en Arabie saoudite, ce qui est de stimuler la prospérité et la croissance en la région et le monde entier. «

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a de nombreuses raisons de changer de cap. Parmi eux se trouvait le choc d’un très sophistiqué Attaque iranienne sur les installations pétrolières saoudiennes en septembre 2019, coût Riyad environ 2 milliards de dollars.

L’événement a non seulement révélé les vulnérabilités du royaume et les capacités croissantes de l’Iran, mais a également soulevé des doutes sur les garanties de sécurité américaines, même d’un ami aussi proche que le président Donald Trump, qui n’a pas riposté au nom de Riyad.

« L’inquiétude que Biden fera trop gentil avec l’Iran », dit Kirsten Fontenrose du Conseil atlantique, « tout en se retirant de la région et en dé-priorisant les relations bilatérales est cruciale pour le calcul de l’Arabie en ce moment. »

Ébranlée économiquement et isolée politiquement, la Turquie a également réparé des clôtures avec Egypte, Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, et Israël– qui se méfient du soutien d’Istanbul aux Frères musulmans et à d’autres groupes qu’ils considèrent comme extrémistes.

Et en s’appuyant sur les accords historiques d’Abraham de l’année dernière, un haut responsable du Moyen-Orient a déclaré qu’Israël et les EAU entameront le mois prochain des pourparlers sur un accord de libre-échange, l’un des nombreux efforts pour saisir l’élan des relations normalisées.

Continuant d’agir comme un élixir régional démesuré pour la modernisation économique et la modération politique, les EAU cette semaine libéralisé ses conditions de résidence pour attirer les expatriés fortunés, et il a fixer l’objectif de doubler son PIB dans la décennie, notamment grâce à des investissements technologiques.

Séparément et inspirés par les accords d’Abraham, des responsables d’Israël, des Émirats arabes unis, de Grèce et de Chypre rencontré en avril, dans le contexte de la Méditerranée orientale, pour approfondir leur coopération sur tout, de l’énergie à la lutte contre la pandémie.

Pris individuellement, ces indicateurs peuvent paraître plus ténus que transformationnels. Liez-les ensemble et bâtissez-les plus méthodiquement, cependant, et le Moyen-Orient pourrait connaître les prémices du genre de désescalade des conflits, de coopération économique et de renforcement des institutions dont l’Europe a bénéficié après la Seconde Guerre mondiale.

Avec les menaces de sécurité croissantes dans la Corne de l’Afrique et les nouvelles incertitudes concernant l’avenir de l’Afghanistan, les États-Unis aimeraient pouvoir faire appel à des partenaires plus stables du Moyen-Orient pour mieux faire face aux incertitudes croissantes ailleurs dans leur voisinage.

Personne ne devrait s’attendre à ce que le Moyen-Orient produise à court terme son propre équivalent de l’Union européenne, de l’OTAN ou de la CSCE, la Commission sur la sécurité et la coopération en Europe qui a servi de cadre aux pourparlers entre les factions rivales de la guerre froide.

Il ne faut pas non plus s’attendre à ce que les États-Unis jouent le rôle de galvanisation qu’ils jouaient alors, alors qu’ils détenaient la moitié du PIB mondial, une grande partie de l’Europe était en décombres et l’Union soviétique se dressait comme un adversaire à contrer.

Cela dit, il serait erroné de sous-estimer l’influence positive potentielle des États-Unis.

Le soutien de l’administration Trump aux accords d’Abraham a contribué à débloquer une coopération croissante entre les signataires: Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

L’administration Biden a approuvé les accords, le plus récemment lors d’une conversation cette semaine entre le président Biden et le prince héritier des Émirats arabes unis Mohammed Bin Zayed. Les responsables de l’administration Biden, cependant, devraient investir davantage dans la construction des accords.

La reprise des efforts du président Biden pour négocier avec l’Iran, sa concentration sur les questions de droits de l’homme et sa réticence à nourrir les divisions de la région jouent également un rôle positif, tant que les négociateurs ne placent pas la barre trop bas pour lever les sanctions contre Téhéran.

Ce que l’administration Biden doit éviter, c’est d’écouter la conclusion erronée de certains analystes selon laquelle le désengagement américain de la région accélérerait les progrès. Ce qu’il faut à la place, c’est un soutien constant aux forces croissantes de modernisation et de modération de la région, qui ont gagné mais ont encore beaucoup à faire.

Frederick Kempe est un auteur à succès, journaliste primé et président-directeur général de l’Atlantic Council, l’un des groupes de réflexion les plus influents des États-Unis sur les affaires mondiales. Il a travaillé au Wall Street Journal pendant plus de 25 ans en tant que correspondant étranger, rédacteur en chef adjoint et rédacteur le plus ancien de l’édition européenne du journal. Son dernier livre – « Berlin 1961: Kennedy, Khrouchtchev et l’endroit le plus dangereux du monde » – était un best-seller du New York Times et a été publié dans plus d’une douzaine de langues. Suivez-le sur Twitter @FredKempe et abonnez-vous ici à Inflection Points, son regard chaque samedi sur les principales histoires et tendances de la semaine dernière.

