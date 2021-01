La semaine

Rachel Maddow de MSNBC dit que McConnell a « cédé » sa demande d’obstruction systématique lors de son entretien avec Schumer

Dans une interview avec Rachel Maddow de MSNBC lundi après-midi, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.) a déclaré que son caucus ne permettrait pas au chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.) De dicter l’ordre du jour dans le 50- dirigé par les démocrates. 50 Sénat ou exiger la fin de l’obstruction législative comme condition préalable à un pacte de partage du pouvoir. « Nous avons dit non à McConnell sur la résolution d’organisation, et c’est tout. Donc il n’y a pas de négociations là-dessus », a déclaré Schumer, suggérant qu’il avait un plan secret. « Il existe des moyens de traiter avec lui. » Maddow a inclus une mise à jour lorsqu’elle a diffusé l’interview lundi soir. « Pendant que nous diffusions cela en ce moment, et que vous le regardiez, le chef de la minorité républicaine Mitch McConnell vient de publier une déclaration selon laquelle il se plie à ce sujet » et acceptera « d’aller de l’avant avec ce que le sénateur Schumer lui a dit qu’il doit » elle a dit. « Le sénateur Mitch McConnell a cédé et le sénateur Schumer a gagné ce combat. C’était rapide. Voyons ce que nous pouvons faire d’autre. » À peine la partie de l’interview de Rachel Maddow avec le sénateur majoritaire Chuck Schumer a-t-elle été diffusée que Mitch McConnell a publié une déclaration selon laquelle il se pliait, mettant fin à l’impasse. pic.twitter.com/9qR1jpKXkf – Maddow Blog (@MaddowBlog) 26 janvier 2021 McConnell a déclaré qu’il autoriserait le Sénat à avancer parce que deux démocrates avaient réitéré leur opposition à la fin de l’obstruction systématique, retirant effectivement cette option de la table. Maddow a également interrogé Schumer à ce sujet, et il n’a pas répondu directement. « Le caucus est uni à la conviction que j’ai: nous devons faire des choses grandes, fortes et audacieuses », a déclaré Schumer. Le caucus démocrate est également « totalement uni » sur le fait que « nous ne laisserons pas Mitch McConnell nous dicter ce que nous ferons et ce que nous ne ferons pas » et « nous disposons d’outils que nous pouvons utiliser », notamment le processus de réconciliation budgétaire « , a-t-il ajouté. « Nous nous réunirons en tant que caucus et le découvrirons. » « Nous ne laisserons pas Mitch McConnell nous dicter ce que nous allons faire et ne pas faire. » Voici le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, plus tôt dans son entretien avec Rachel Maddow, parlant filibuster en particulier, et faire avancer les choses. pic.twitter.com/xOAKWfe2Fu – Maddow Blog (@MaddowBlog) 26 janvier 2021 Schumer a également suggéré qu’il n’était pas intéressé à jouer à nouveau au chat et à la souris avec les républicains de McConnell. Regardez ci-dessous. « Nous ne répétera pas cette erreur. »Le chef de la majorité au Sénat, Schumer, cite les leçons de l’époque d’Obama en donnant la priorité à la législation par rapport au« bipartisme »républicain de mauvaise foi. pic.twitter.com/gpc1kBP45w – Maddow Blog (@MaddowBlog) 26 janvier 2021 Plus d’histoires de theweek.com