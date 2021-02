L’ancien directeur du renseignement national, James Clapper, met tout son poids derrière un argument que le président Joe Biden a fait la semaine dernière, affirmant que Donald Trump ne peut pas faire confiance aux informations classifiées maintenant qu’il n’est plus au pouvoir.

Demandé ce que son « peur » est si Trump continue de recevoir des séances d’information sur les renseignements, qui sont généralement données aux anciens dirigeants, a déclaré Clapper à CNN New Day Trump a «A fait preuve d’un mépris à la fois pour la substance de l’intelligence et pour sa protection.»

L’ancien responsable des renseignements a ensuite accusé l’ancien président de «Militarisation» matériel classé dans le passé, ainsi que le partager «Avec les Russes», sans fournir aucune preuve de cette déclaration.

Clapper a également ajouté la dette financière comme raison vague pour refuser à Trump les briefings.

«Et donc je ne le fais pas – et en plus il y a des enchevêtrements financiers potentiels, il y a des dettes, ce qui pour une personne normale serait un véritable drapeau rouge pour un juge ou quelqu’un qui décide si quelqu’un doit avoir accès à des informations classifiées. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c’est absolument la bonne décision. » il a dit.

James Clapper: Biden restreindre l’accès de Trump aux briefings d’informations est logique car il «a parfois utilisé des armes contre des opposants politiques» pic.twitter.com/AlbvcHpVik – Tom Elliott (@tomselliott) 8 février 2021

Le président Biden a brièvement mentionné dans une interview de vendredi qu’il avait hésité à savoir si Trump devait recevoir des informations sur les renseignements.

«Quelle est la valeur de lui donner un briefing sur le renseignement? Quel impact a-t-il du tout, à part le fait qu’il pourrait glisser et dire quelque chose? il a dit.

Cependant, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a clarifié plus tard les commentaires et a semblé suggérer que Trump ne serait pas à la hauteur de son prédécesseur.

«Le président exprimait son inquiétude quant à l’accès de l’ancien président Trump à des renseignements sensibles», dit-elle au Washington Post, «Mais il a également une confiance profonde en sa propre équipe de renseignement pour déterminer comment fournir des informations de renseignement si à un moment donné l’ancien président Trump demande un briefing.

On demande à Clapper son opinion «d’expert» sur la question de savoir si quelqu’un doit être confié ou non avec des informations classifiées peut sembler au moins en partie ironique. L’ancien responsable des renseignements est bien connu pour avoir faussement prétendu sous serment que le gouvernement était « Pas sciemment » collecte des enregistrements téléphoniques de millions d’Américains, un programme qui a été dénoncé par le dénonciateur et ancien entrepreneur de la NSA Edward Snowden.

Le témoignage devant le Congrès a conduit beaucoup, y compris le sénateur Rand Paul (R-Kentucky), à appeler à plusieurs reprises Clapper à faire face aux conséquences juridiques pour avoir menti sous serment.

Clapper a depuis tenté de se défendre en affirmant qu’il ne comprenait tout simplement pas la question qui lui était posée.

«Je n’ai pas menti, j’ai fait une grosse erreur et je n’ai tout simplement pas compris ce sur quoi on m’interrogeait», Clapper a déclaré à CNN en 2019. «J’ai pensé à un autre programme de surveillance, l’article 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, quand on m’a interrogé sur l’article 215 du Patriot Act à l’époque, je n’ai tout simplement pas compris cela. «

