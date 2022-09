Biden a-t-il dépassé le point de non-retour en provoquant la Chine ? — Nouvelles du monde RT

Le président américain a une fois de plus déclaré que les soldats américains défendraient Taïwan contre une éventuelle agression chinoise. Pékin ne peut supporter de telles provocations que si longtemps.

Dans une interview accordée à CBS 60 minutes dimanche, juste avant d’assister aux funérailles de la reine Elizabeth II, le président américain Joe Biden a répondu “oui” à une question demandant si des militaires américains seraient utilisés pour défendre Taïwan en cas d’attaque chinoise.

Ce n’est pas la première fois que Biden fait des commentaires aussi directs concernant l’implication américaine dans un conflit potentiel. C’est en fait la troisième fois en un an. Pourtant, à chaque fois, la Maison Blanche est revenue dessus en déclarant que «la politique n’a pas changé» concernant l’île.

Mais à ce stade, cela peut difficilement être décrit comme une gaffe digne d’être négligée, et Pékin ne le verra probablement plus de cette façon. A leurs yeux, la politique américaine de «ambiguïté stratégique» touche à sa fin, l’Amérique se dirigeant irréversiblement vers le soutien de facto à l’indépendance de Taïwan pour contenir la Chine.

Lorsque les États-Unis ont normalisé leurs relations avec la République populaire de Chine dans les années 1970 et accepté le «Une politique chinoise », Le Congrès a rapidement imposé le «Loi sur les relations avec Taiwan » à la présidence afin d’ancrer légalement l’engagement américain envers l’île.

En déclarant que les États-Unis soutiendraient « réunification pacifique” mais dans le processus a été obligé de donner à l’île un “signifie se défendre »– la politique de l’ambiguïté stratégique est née, c’est-à-dire le manque de clarté quant à savoir si les États-Unis interviendraient directement en cas d’éventualité.















Les États-Unis ont régulièrement vendu des armes à l’île, ce qui a rendu Pékin furieux, mais la situation est restée stable pendant des décennies, à l’exception d’une crise dans les années 1990. Mais maintenant, nous vivons dans un monde complètement différent. Les États-Unis renoncent de plus en plus à leur engagement envers le «Politique d’une seule Chine” et “ambiguïté stratégique,» accordant de plus en plus un soutien inconditionnel à Taïwan en vue d’empêcher complètement la réunification.

Alors que les États-Unis continuent de parler de maintenir le «Status Quo” il est bien évident que ses actions ont cherché à saper complètement l’équilibre entre les deux en poussant Pékin dans ses retranchements.

La visite hautement provocatrice de Nancy Pelosi, et les dizaines de membres du Congrès américains bellicistes qui ont afflué par la suite, parlent de sanctions préventives imposées par les États-Unis à la Chine sur Taiwan, qu’elle envahisse ou non, et de l’avancement du Taiwan Policy Act qui vise donner à Taipei des milliards d’aide militaire.

La réponse sévère de la Chine à ces provocations, qui impliquaient des exercices militaires considérables, n’a pas dissuadé les États-Unis ni les a fait réfléchir à deux fois. Au contraire, les événements en Ukraine – où Washington soutient Kiev contre la Russie – n’ont fait qu’encourager les États-Unis à faire avancer encore plus la question de Taiwan, précisément parce qu’elle se tient à l’écart et permet à d’autres pays d’être détruits tout en vendant ses armes et en utilisant massivement une couverture médiatique pour le commercialiser. Maintenant, par exemple, Taïwan veut acheter des lanceurs HIMARS aux États-Unis en 2023.

En conséquence, les États-Unis voient une opportunité croissante dans la capacité de provoquer délibérément un conflit, accusant la Chine d’agresseur. Le seul “clarté stratégique » dans l’approche américaine semble être la stratégie de la provocation, car les États-Unis ne montrent aucun intérêt pour la paix ou le compromis.















Dans ce cas, les États-Unis sont déjà en train de promouvoir à tout prix l’indépendance formelle de Taiwan comme moyen de contenir la Chine. Il est largement admis que le discours des États-Unis envers le “Politique d’une seule Chine» est creux, dénué de sens et malhonnête. Les commentaires répétés de Biden, selon lesquels les États-Unis défendraient l’île, ne servent qu’à décimer toute confiance qui reste.

Au fur et à mesure que cela se produit, Taipei est également devenu considérablement plus agressif dans ses efforts pour provoquer Pékin, percevant que les États-Unis ont le dos. Depuis la visite de Pelosi, il a suivi en invitant des dizaines de législateurs et de personnalités américains en l’espace d’un mois, le collant à nouveau à la Chine.

Ce scénario signifie que Pékin est essentiellement obligé d’agir. Que fera-t-il face à de telles provocations alors que l’environnement stratégique se rétrécit ? Comment réagit-il face à des États-Unis qui deviennent de plus en plus agressifs chaque semaine ?

La Chine est consciente que le déclenchement d’une guerre peut avoir des conséquences désastreuses et profitera aux États-Unis en leur permettant de façonner le paysage de la sécurité mondiale en sa faveur.

Pourtant, les guerres émergent souvent par désespoir et par nécessité, et tandis que Pékin a essayé d’exercer une patience stratégique sur Taiwan, la fenêtre de la réunification pacifique se ferme.

Cela signifie qu’un conflit futur pourrait être plus proche ou plus probable que nous ne le pensons. Les États-Unis le savent bien sûr, et tout comme leurs aspirations avec l’Ukraine, ils espèrent vivement pouvoir rallier l’opinion publique contre la Chine, forcer ses alliés à suivre toutes ses exigences et en tirer une fortune dans le processus.

L’ambiguïté stratégique a pratiquement disparu, peu importe le nombre de fois où Biden ou la Maison Blanche disent: «nous soutenons la politique d’une seule Chine. L’action a plus de poids que les mots.