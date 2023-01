Biden a “surpris” des documents gouvernementaux trouvés dans un ancien bureau – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a déclaré mardi qu’il était surpris lorsqu’il a été informé que des documents gouvernementaux avaient été trouvés par ses avocats dans son ancien bureau à Washington. Il a été interrogé sur la question après que le haut républicain de la commission du renseignement de la Chambre ait demandé que les services de renseignement américains procèdent à une “évaluation des dommages” des documents potentiellement classifiés.

S’adressant aux journalistes à Mexico, Biden a déclaré que ses avocats “avaient fait ce qu’ils auraient dû faire” lorsqu’ils ont immédiatement appelé les Archives nationales au sujet de la découverte dans les bureaux du Penn Biden Center. Il y a conservé un bureau après avoir quitté la vice-présidence en 2017 jusqu’à peu de temps avant le lancement de sa campagne présidentielle en 2019.

La Maison Blanche a confirmé que le ministère de la Justice examinait “un petit nombre de documents avec des marques classifiées” trouvés au bureau.

“J’ai été informé de cette découverte et surpris d’apprendre qu’il y a des documents gouvernementaux qui ont été apportés là-bas à ce bureau”, a déclaré Biden dans ses premiers commentaires depuis la nouvelle du 2 novembre 2022, la découverte de documents est apparue lundi. Il a ajouté que “je ne sais pas ce qu’il y a dans les documents” et que ses avocats lui avaient suggéré de ne pas demander.

Plus tôt mardi, le représentant Mike Turner a envoyé la demande au directeur du renseignement national Avril Haines, affirmant que la conservation des documents par Biden le mettait en «violation potentielle des lois protégeant la sécurité nationale, y compris la loi sur l’espionnage et la loi sur les dossiers présidentiels».

Indépendamment d’un examen fédéral, la révélation que Biden a potentiellement mal géré des dossiers classifiés ou présidentiels pourrait s’avérer être un casse-tête politique pour le président, qui a appelé l’ancien La décision du président Donald Trump de garder des centaines de tels dossiers à son club privé en Floride « irresponsable. “

“Ceux qui ont accès aux informations classifiées ont le devoir et l’obligation de les protéger”, a déclaré Turner dans une lettre à Haines. “Cette question exige un examen complet et approfondi.”

Mardi, le représentant James Comer, le nouveau président du GOP du comité de surveillance de la Chambre, a envoyé au bureau de l’avocat de la Maison Blanche une lettre demandant des copies des documents trouvés au bureau de Biden, des communications sur la découverte et une liste de ceux qui pourraient avoir ont eu accès au bureau où ils ont été trouvés. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande.

Haines a accepté en septembre de procéder à une «évaluation des risques» plutôt qu’à une «évaluation des dommages» de l’affaire Trump.

Il existe des différences significatives entre les situations Trump et Biden, y compris la gravité d’une enquête en cours du grand jury sur l’affaire Mar-a-Lago. L’évaluation des risques liés au renseignement dans les documents Trump consiste à examiner les documents saisis pour classification ainsi que “le risque potentiel pour la sécurité nationale qui résulterait de la divulgation des documents pertinents”.

Le sénateur Mark Warner, président démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, a appelé à un briefing sur les documents.

“Notre système de classification existe afin de protéger nos secrets de sécurité nationale les plus importants, et nous nous attendons à être informés de ce qui s’est passé à la fois à Mar-a-Lago et au bureau de Biden dans le cadre de nos obligations de surveillance constitutionnelles”, a-t-il déclaré. “D’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce dernier consiste à trouver des documents avec des marques et à les remettre, ce qui est certainement différent d’un effort de plusieurs mois pour conserver le matériel activement recherché par le gouvernement. Mais encore une fois, c’est pourquoi nous devons être informés.”

L’avocat spécial du président Richard Sauber a déclaré lundi qu’après que les avocats de Biden aient trouvé les documents, ils en avaient informé la National Archives and Records Administration – qui a pris la garde des documents le lendemain.

“Depuis cette découverte, les avocats personnels du président ont coopéré avec les Archives et le ministère de la Justice dans un processus visant à garantir que tous les dossiers de l’administration Obama-Biden sont correctement en possession des Archives”, a déclaré Sauber.

Une personne familière avec l’affaire mais non autorisée à en discuter publiquement a déclaré que le procureur général Merrick Garland avait demandé au procureur américain du district nord de l’Illinois, John Lausch, d’examiner l’affaire après que les Archives aient renvoyé la question au département. Lausch est l’un des rares avocats américains à avoir été écarté de l’administration Trump.

Trump a pesé lundi sur son site de médias sociaux, demandant: “Quand le FBI va-t-il faire une descente dans les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche?”

Les républicains viennent de prendre le contrôle du Chambre des députés et promettent de lancer de vastes enquêtes sur l’administration de Biden.

La révélation peut également compliquer l’examen par le ministère de la Justice de l’opportunité de porter des accusations contre Trump, qui tente de reconquérir la Maison Blanche en 2024 et a affirmé à plusieurs reprises que l’enquête du ministère sur sa propre conduite équivalait à de la “corruption”.

Les Archives nationales n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi. Les porte-parole de Garland et Lausch ont refusé de commenter.

Comer a également envoyé un lettre aux Archives nationales demandant des documents et de la correspondance relatifs à la découverte des documents Biden, affirmant que “le traitement incohérent de la NARA concernant la récupération des documents classifiés détenus par l’ancien président Trump et le président Biden soulève des questions sur les préjugés politiques au sein de l’agence”.

Son homologue démocrate, le représentant Jamie Raskin, a déclaré que les avocats de Biden “semblent avoir pris des mesures immédiates et appropriées”.

“Je suis convaincu que le procureur général a pris les mesures appropriées pour assurer un examen attentif des circonstances entourant la possession et la découverte de ces documents et prendre une décision impartiale sur toute autre action qui pourrait être nécessaire”, a-t-il ajouté.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, président du puissant comité judiciaire de la Chambre, a déclaré lundi que le public américain méritait de connaître plus tôt les documents classifiés.

“Ils étaient au courant de cela une semaine avant les élections, peut-être que le peuple américain aurait dû le savoir”, a déclaré Jordan aux journalistes. “Ils étaient certainement au courant du raid sur Mar-a-Lago 91 jours avant cette élection, mais bien si le 2 novembre, le pays aurait su qu’il y avait des documents classifiés au Biden Center.”

La Jordanie fait partie des républicains de la Chambre qui militent pour la création d’un “sous-comité restreint sur la militarisation du gouvernement fédéral” au sein du comité judiciaire.

On ne savait pas immédiatement pourquoi la Maison Blanche n’avait pas divulgué la découverte des documents ou l’examen du DOJ plus tôt. CBS a été le premier à rendre compte lundi de la découverte des documents potentiellement classifiés.

Le ministère de la Justice enquête depuis des mois sur la conservation d’environ 300 documents qui ont été marqués comme classifiés et ont été récupérés auprès de Trump. Domaine de Floride. Dans ce cas, selon les procureurs, les représentants de Trump ont résisté aux demandes de restitution de la totalité des documents classifiés et n’ont pas pleinement respecté une assignation à comparaître demandant leur restitution.

En août, des agents du FBI ont signifié un mandat de perquisition sur la propriété de Mar-a-Lago, retirant 33 boîtes et conteneurs.

Cette enquête est menée par l’avocat spécial Jack Smith. Les procureurs ont interrogé un éventail d’associés de Trump et ont utilisé un grand jury pour entendre les preuves.

Les démocrates ont fait une demande similaire au directeur du renseignement national en août à la suite de la perquisition de Mar-a-Lago. Les représentants Carolyn Maloney et Adam Schiff, qui dirigeaient alors les comités de surveillance et de renseignement de la Chambre, ont demandé à Haines un « examen immédiat et une évaluation des dommages », alléguant que Trump « a potentiellement mis notre sécurité nationale en grave danger ».

Les responsables du renseignement ne semblent pas avoir informé le Congrès de leur évaluation au cours des quatre mois qui ont suivi, selon les déclarations publiques des législateurs. Haines a noté dans sa lettre que toute évaluation des risques n’« interférerait pas indûment » avec l’enquête criminelle du ministère de la Justice sur les documents saisis à Mar-a-Lago.

Les rédacteurs d’Associated Press Nomaan Merchant, Eric Tucker et Farnoush Amiri à Washington, Colleen Long à Mexico et Michael Tarm à Chicago ont contribué.

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 9 janvier 2023.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.