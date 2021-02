Biden a rouvert l’inscription à Obamacare, mais la rapidité avec laquelle vous devez agir dépend de votre lieu de résidence

WASHINGTON – Des millions d’Américains ont une occasion spéciale de souscrire à une assurance maladie subventionnée par le gouvernement, mais les résidents de deux États – le Connecticut et l’Idaho – feraient mieux d’agir rapidement.

Bien que le président Joe Biden ait ordonné à HealthCare.gov, géré par le gouvernement fédéral, de rouvrir l’inscription du 15 février au 15 mai, les 14 États qui gèrent leurs propres bourses d’assurance n’ont pas à accepter.

La période d’inscription spéciale du Connecticut est prévue pour se terminer le 15 mars, bien qu’elle puisse être prolongée.

L’Idaho, le dernier État à décider de participer, a annoncé lundi que les inscriptions ne commenceraient pas avant le 1er mars et se termineraient le 31 mars.

Un mois est un « délai raisonnable et efficace » puisque l’État a prolongé de deux semaines en décembre le délai de couverture 2021, a déclaré Meghan McMartin, porte-parole de Your Health Idaho, la bourse d’assurance de l’État.

Access Health CT, la bourse d’assurance pour les résidents du Connecticut, évaluera vers la fin de sa période d’inscription spéciale d’un mois si une prolongation supplémentaire est nécessaire.

Certains États ont adopté l’approche inverse, donnant aux résidents plus de temps que la période spéciale fédérale pour s’inscrire.

La Californie, le Massachusetts, le New Jersey et New York font partie des États qui ont rouvert leurs marchés début février.

Le Massachusetts a prolongé sa période d’inscription spéciale d’une semaine de plus que la date limite fédérale du 15 mai.

Certains États se joignent au gouvernement fédéral pour permettre aux résidents couverts de changer de régime s’ils trouvent une meilleure option.

L’objectif est de faire en sorte que les gens ne tombent pas entre les mailles du filet pendant la pandémie lorsque certains ont perdu leur emploi ou luttent avec des revenus réduits et ont un risque plus élevé de factures médicales imprévues.

Les différences dans les périodes d’inscription sont les derniers exemples des difficultés auxquelles font face de nombreux Américains lorsqu’ils naviguent dans le système de soins de santé fracturé et souvent déroutant du pays.

« Il y a un risque que vous ayez des consommateurs frustrés qui seront confus, et peut-être qu’ils ne reviendront pas », a déclaré Sabrina Corlette, professeure de recherche au Center on Health Insurance Reforms de l’Université de Georgetown. « Je pense que c’est pourquoi tant de marchés basés dans les États ont essayé de s’aligner aussi près que possible des dates fédérales. »

Un manque de connaissance des options est l’une des raisons données par l’administration Biden pour la réouverture des inscriptions après la fin de la période d’inscription régulière à la mi-décembre dans la plupart des États.

Les groupes de défense des soins de santé ont applaudi la décision d’élargir la couverture comme étant particulièrement importante pendant la pandémie.

Le gouvernement fédéral consacre 50 millions de dollars à une campagne d’éducation qui comprendra la diffusion, la radio et la publicité numérique.

«J’encourage tous ceux qui ont besoin d’une assurance maladie à se rendre sur HealthCare.gov à partir d’aujourd’hui jusqu’au 15 mai», a déclaré Biden dans un communiqué lundi.

Ce site fonctionne pour les résidents des 36 États qui participent. D’autres sont redirigés vers leurs sites basés sur l’état où les détails varient.

Même si l’inscription dans l’Idaho ne commencera que le mois prochain, les résidents peuvent visiter YourHealthIdaho.org pour savoir s’ils seront éligibles à l’aide.

« Cela ne fait jamais de mal de vérifier », a déclaré lundi Pat Kelly, directeur exécutif de Your Health Idaho.

Au cours de la période d’inscription régulière pour la couverture 2021, plus de 79000 habitants de l’Idaho se sont inscrits via l’échange d’assurance maladie de l’État – une baisse d’environ 10000 par rapport à l’année précédente.

La chef d’un groupe de défense de la couverture sanitaire de l’Idaho a déclaré qu’elle espère que l’État entreprendra un «effort de sensibilisation solide pour s’assurer que les habitants de l’Idaho comprennent leurs options de couverture».

«Bien que cette période d’inscription spéciale d’un mois soit courte, elle offre une fenêtre de temps aux personnes ayant besoin d’une couverture médicale pour s’inscrire», a déclaré Christine Tiddens, directrice d’Idaho Voices for Children. «Nous avons hâte de découvrir les plans de marketing jusqu’en mars. «

L’Idaho n’a pas rejoint d’autres bourses gérées par l’État qui ont créé des périodes d’inscription spéciales après l’explosion du coronavirus au printemps dernier.

Le président Donald Trump a résisté aux appels à la réouverture de l’échange fédéral. Son administration a réduit le marketing, la sensibilisation et l’aide à l’inscription au cours des quatre dernières années.

«Ils l’ont coupé jusqu’à l’os et plus encore», a déclaré Corlette.

Bien que les personnes qui perdent la couverture fournie par l’employeur ou qui ont un autre événement éligible peuvent s’inscrire en dehors d’une période d’inscription ouverte, beaucoup ne savent pas qu’elles sont éligibles à l’aide, a-t-elle déclaré.

Près de 9 millions d’Américains non assurés pourraient obtenir une assurance maladie gratuite ou subventionnée pendant la période d’inscription spéciale, selon la Kaiser Family Foundation, une organisation non partisane de recherche en santé.

Des subventions sont offertes à ceux qui gagnent jusqu’à 400% du seuil de pauvreté fédéral, soit environ 51 520 $ pour une personne ou 106 000 $ pour une famille de quatre personnes.

Parmi ceux qui bénéficient d’une couverture via HealthCare.gov, 9 sur 10 reçoivent un certain niveau de subvention, selon l’administration.

