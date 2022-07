Biden a rencontré 14 des associés commerciaux de son fils – médias

Pourtant, le président insiste toujours sur le fait qu’il n’a jamais parlé affaires avec Hunter

Malgré des démentis répétés selon lesquels il aurait jamais parlé à son fils Hunter des relations commerciales de ce dernier à l’étranger, Fox News a rapporté jeudi que le président Joe Biden avait rencontré au moins 14 des associés commerciaux de Hunter des États-Unis, du Mexique, d’Ukraine, de Chine et du Kazakhstan.

Abandonné dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware quelque temps avant les élections de 2020 et déterré par le New York Post des semaines avant le vote, l’ordinateur portable de Hunter contenait des preuves présumées de nombreux accords étrangers dans lesquels des hommes d’affaires ont offert des dizaines de millions de dollars pour les présentations à Joe Biden, comme ainsi que des preuves graphiques de la consommation de drogue de Hunter et de ses relations avec des prostituées.

“Je n’ai jamais parlé à mon fils de ses relations commerciales à l’étranger”, Biden a insisté en 2019. Lorsque le mois dernier, le Daily Mail britannique a publié un message vocal de 2018 dans lequel Biden parlait à Hunter d’un accord avec la société pétrolière chinoise CEFC, la ligne officielle est restée la même, la secrétaire de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre disant que “Ce que le président a dit est toujours valable.”

Le dernier rapport de Fox News jette un doute sérieux sur le démenti de Biden. Selon le site d’information, Joe Biden a rencontré les hommes d’affaires mexicains Miguel Aleman Velasco et Miguel Aleman Magnani en 2014, leur faisant visiter la Maison Blanche. Un an plus tard, Biden aurait parlé par vidéo avec le milliardaire mexicain Carlos Slim et les trois Mexicains – avec qui Hunter faisait affaire ou était en négociation à l’époque – leur ont rendu visite à la résidence vice-présidentielle de Washington DC.

Dans un message texte trouvé sur l’ordinateur portable, Hunter a déclaré à son partenaire commercial, Jeff Cooper, qu’il avait parlé à son père de l’accord impliquant Slim.

Joe Biden aurait également rencontré l’ancien président colombien Andres Pastrana Arango et Eric Schwerin, un autre partenaire commercial de Hunter, en 2012, avant de dîner avec Arango et Juan Esteban Orduz, un homme d’affaires colombien, plus tard le même jour.

Les fichiers de l’ordinateur portable montrent qu’au cours d’un seul dîner en 2015, Joe Biden a rencontré les associés commerciaux de Hunter du Kazakhstan, d’Ukraine et de Russie, y compris un cadre de Burisma Holdings, la société d’énergie ukrainienne qui a payé à Hunter 50 000 $ par mois de 2014 à 2018. pour siéger à son conseil d’administration. Le lendemain, le dirigeant de Burisma a envoyé un e-mail à Hunter, le remerciant d’avoir “Donnant l’occasion de rencontrer ton père.”

Le même dirigeant, Vadim Pozharski, avait contacté Hunter en 2014 pour lui demander “des conseils sur la façon dont vous pourriez utiliser votre influence” pour contrecarrer une enquête gouvernementale sur l’entreprise, a rapporté le New York Post en 2020.

Au moment du dîner, Hunter travaillait sur un accord pétrolier entre Burisma et une société énergétique chinoise au Kazakhstan, a rapporté le Daily Mail.

Parmi les autres contacts qui ont rencontré Joe Biden, il y aurait eu Francis Person, un ancien conseiller du vice-président de l’époque qui, en 2015, a fait pression sur la famille Biden au nom d’une société immobilière chinoise. Person se présentait également au Congrès en Caroline du Sud à l’époque, Biden senior se rendant dans l’État pour collecter des fonds pour lui.

Tony Bobulinski, l’ancien PDG d’une coentreprise entre Hunter et une société énergétique chinoise, a déclaré à Fox en 2020 que Joe Biden avait parlé à son fils de cet accord et d’autres.

“J’ai vu le vice-président Biden dire qu’il n’avait jamais parlé à Hunter de son entreprise”, Bobulinski a déclaré à Fox qu’en octobre. “J’ai vu de première main que ce n’est pas vrai, car ce n’était pas seulement l’affaire de Hunter, ils ont dit qu’ils mettaient le nom de famille Biden et son héritage en jeu.”

Certaines des informations contenues dans le dernier rapport de Fox ont déjà été rendues publiques par d’autres médias, tandis que d’autres sont nouvelles. Les législateurs républicains ont obtenu le contenu de l’ordinateur portable et ont promis de lancer des enquêtes s’ils reprennent le Congrès en novembre. Hunter est également interrogé par les procureurs fédéraux pour des violations présumées de la fiscalité et du lobbying étranger. Il n’a pas été accusé d’un crime.