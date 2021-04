«Nous n’avons rien à apprendre de qui que ce soit sur notre propre passé», a tweeté le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. «L’opportunisme politique est la plus grande trahison à la paix et à la justice.» Le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur américain à Ankara pour protester contre la déclaration de Biden. La plupart des principaux partis politiques du pays, y compris les adversaires du gouvernement nationaliste de droite du président Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé la décision américaine.

Cette décision reflète le désir de la nouvelle administration américaine de défendre plus ouvertement – et systématiquement – les droits de l’homme sur la scène mondiale. Biden l’a également présenté comme une affirmation du traumatisme porté par des générations d’immigrants arméniens aux États-Unis. « Nous nous souvenons de la vie de tous ceux qui sont morts dans le génocide arménien de l’ère ottomane et nous nous engageons à nouveau à empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise », a-t-il déclaré dans sa déclaration de samedi, soigneusement conçue pour éviter de rejeter le blâme sur le Turc moderne. république. Il a évoqué la «campagne d’extermination» lancée par les autorités ottomanes, où «un million et demi d’Arméniens ont été déportés, massacrés ou conduits vers la mort».

«Le génocide arménien est trop proche du moment de la conception de la Turquie et trop intimement lié à la fondation de la République», a tweeté Howard Eissenstat, professeur agrégé d’histoire du Moyen-Orient à l’Université St. Lawrence. «L’accepter nécessiterait de repenser fondamentalement le récit de la création au cœur du nationalisme turc.»

Mais il est impossible d’ignorer l’expérience spécifique des Arméniens. «En 1913, il y avait jusqu’à 2 millions [ethnic Armenians] dans l’Empire ottoman. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, le gouvernement ottoman a ordonné leur expulsion massive. Quelques années plus tard, il y avait à peine un dixième de ce nombre en Turquie, le reste ayant été exilé ou tué », écrivait l’auteur et journaliste britannique Thomas de Waal dans son livre,« Great Catastrophe: Armenians and Turks in the Shadow of Genocide ». «

Raphael Lemkin, le juriste juif polonais qui a inventé le terme «génocide», a façonné sa réflexion sur ce qui constituait un tel crime contre l’humanité en partie sur la base de sa compréhension de ce qui est arrivé aux Arméniens dans l’Empire ottoman. Pour Lemkin, le «génocide» impliquait «un plan coordonné de différentes actions visant à détruire les fondements essentiels de la vie des groupes nationaux, dans le but d’anéantir les groupes eux-mêmes».

Les récits américains contemporains sur les massacres ont clairement montré la nature «coordonnée» des ravages des communautés arméniennes, que des personnalités influentes de la direction ottomane considéraient comme une cinquième colonne potentiellement dangereuse au sein de l’empire lors de son affrontement avec la Russie pendant la Première Guerre mondiale (responsables turcs, pendant ce temps, veulent voir une condamnation internationale similaire du meurtre par la Russie des Turcs, Kurdes et autres musulmans de souche à cette époque.)

«Des rapports provenant de districts très dispersés indiquent des tentatives systématiques de déraciner des populations arméniennes pacifiques et par des arrestations arbitraires, de terribles tortures, des expulsions et déportations massives d’un bout à l’autre de l’Empire, accompagnées de fréquents cas de viol, de pillage et de meurtre, qui se transforment en massacre. , pour leur apporter la destruction et la misère », écrivait Henry Morgenthau, l’ambassadeur américain auprès de l’Empire ottoman, dans un câble de 1915. «Ces mesures ne répondent pas à une demande populaire ou fanatique, mais sont purement arbitraires et dirigées depuis Constantinople au nom de la nécessité militaire, souvent dans des districts où aucune opération militaire n’est susceptible d’avoir lieu.»

Jesse Jackson, consul américain à Alep (maintenant en Syrie), a documenté en 1916 ce qu’il considérait comme des Arméniens de souche forcés à de longues marches depuis l’Anatolie sont morts en grand nombre dans une plaine à l’extérieur de la ville. «Les informations obtenues sur place me permettent d’affirmer que près de 60 000 Arméniens y sont enterrés, emportés par la faim, par les privations de toutes sortes, par les maladies intestinales et le typhus qui en est le résultat», écrit-il. «À perte de vue, des monticules contiennent de 200 à 300 cadavres enfouis dans le sol… des femmes, des enfants et des personnes âgées appartenant à des familles différentes.»

«Ces dernières années, le Département de la Défense et le Bureau des Affaires européennes et eurasiennes du Département d’État déconseillaient aux présidents de qualifier l’atrocité de génocide», ont rapporté mes collègues. «Mais les responsables américains, en particulier au Pentagone, sont furieux contre Erdogan à propos de son achat du système de défense antimissile russe S-400, qui, selon eux, est incompatible avec l’équipement militaire de l’OTAN et constitue une menace pour la sécurité de l’alliance.

Les responsables américains pensent également qu’Erdogan a moins de poids que par le passé. «Le sentiment général au sein du gouvernement américain est qu’Erdogan répond mieux à la dureté à la Poutine qu’à une chaleureuse étreinte», a écrit Soner Cagaptay, chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy. «Dans le même temps, Erdogan n’a plus d’options qui permettraient d’accommoder l’administration Biden. Avec son taux de désapprobation en baisse chez lui, Erdogan est peu susceptible d’accepter de relâcher son contrôle autocratique de la société turque, de peur que l’opposition déjà vigilante ne fasse irruption et ne le rejette.