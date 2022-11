Biden a publié une feuille de route climatique « solutions basées sur la nature » lors de la COP27. Qu’est-ce que c’est?

La semaine dernière, lors de la conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte, l’administration Biden a fait ce qui était censé être une grande annonce : l’Amérique mise sur des solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique, pour un coût de plus de 25 milliards de dollars.

L’annonce a peu attiré l’attention. La plupart des grands médias ne l’ont pas couvert, à l’exception de Fox News. Même certains experts du climat à qui j’ai parlé ne l’avaient pas vu.

C’est peut-être parce que l’expression « solutions fondées sur la nature » est vague et que personne ne sait vraiment ce qu’elle signifie. “Le vinaigre est-il une solution de nettoyage basée sur la nature?” un chercheur a plaisanté avec moi.

De plus, l’annonce de Biden elle-même n’a pas détaillé exactement comment il dépensera les milliards.

Cela met en évidence un problème persistant avec la politique environnementale : elle est jonchée de termes vagues qui, tout en essayant de tout englober, finissent par ne rien signifier. Il ne s’agit pas seulement de solutions basées sur la nature, mais aussi d’un jargon comme «régénératif», «intelligent face au climat», «nature positive», «résilient» et le mot à la mode OG «vert».

Ces termes semblent inspirants et font souvent référence à des actions importantes – et c’est une bonne chose que les gouvernements parlent de politiques liées au climat. Mais ils n’ont généralement pas de définitions universellement acceptées et, par conséquent, le public (et même certains experts) ne comprennent pas ce qu’ils veulent dire.

Cela les rend également vulnérables à l’exploitation par des entreprises qui veulent apparaître à l’avant-garde de l’action climatique, selon Molly Anderson, professeur d’études alimentaires au Middlebury College. “Le flou rend les termes très ouverts au greenwashing”, a déclaré Anderson, faisant référence à un marketing qui induit le public en erreur en lui faisant croire que quelque chose est plus respectueux de l’environnement qu’il ne l’est. “Il s’agit en grande partie d’une image de marque.”

Des définitions claires sont importantes, d’autant plus que les pays et les entreprises sont poussés à limiter ou inverser leurs impacts sur les écosystèmes et le climat. Il est difficile de leur demander des comptes si vous ne savez pas ce qu’ils font, disent les experts.

“Si nous essayons de dire que le monde devrait faire les choses différemment du statu quo pour atteindre les objectifs climatiques, ou les objectifs de nature, ou les objectifs de développement socio-économique, nous devons être très clairs sur ce que nous proposons ou promouvons. », a déclaré Richard Waite, chercheur en alimentation au World Resources Institute (WRI), un groupe de réflexion basé à Washington.

Alors, soyons clairs : que signifient ces mots à la mode, comment sont-ils exploités et que devrions-nous utiliser à la place ?

Solutions fondées sur la nature, vaguement définies

Les solutions fondées sur la nature font référence à différentes manières de relever un défi humain particulier en protégeant, restaurant ou mieux gérant la nature. Cela vous aide-t-il à le comprendre ? Sinon, nous avons quelque chose en commun.

D’abord, qu’est-ce que la nature ? Dans ce contexte, il fait généralement référence à des écosystèmes tels que les forêts, les prairies ou les récifs coralliens, qui offrent divers avantages, tels que la purification de l’eau et le contrôle des inondations, que les scientifiques appellent souvent des services écosystémiques. Les services écosystémiques sont généralement synonymes de « bénéfices ».

Et que dire du défi ? Le plus souvent, les solutions fondées sur la nature apparaissent dans le contexte du changement climatique et de ses symptômes, comme l’intensification des vagues de chaleur et des tempêtes. Ainsi, ils ciblent différentes manières de réduire les émissions, de refroidir le paysage ou de protéger les côtes, en utilisant des plantes ou des animaux.

Cela pourrait inclure la protection des arbres anciens qui stockent d’immenses quantités de carbone, la restauration des récifs coralliens, ce qui peut aider à contrôler les inondations pendant les ouragans, ou aider les agriculteurs à garder plus de carbone enfermé dans leur sol. Cela pourrait également inclure le retour des castors, qui sont des héros lors d’une vague de chaleur.

Au cours de la dernière décennie, les solutions basées sur la nature sont devenues un élément clé des stratégies climatiques des entreprises et des gouvernements. (Les industries pétrolières et agricoles, qui sont fortement liées à la destruction de l’environnement, vantent souvent leurs approbations de stratégies basées sur la nature.) Une analyse de 2020 a révélé que près des deux tiers des pays qui ont signé l’accord de Paris sur le climat incluaient des objectifs basés sur la nature. dans leurs stratégies d’adaptation et d’atténuation.

Cela nous amène à l’annonce de Biden la semaine dernière. Lors de la COP27, son administration a publié une « feuille de route » pour placer les solutions basées sur la nature au centre de la politique climatique américaine. Il comprend cinq recommandations pour les agences fédérales, allant de l’augmentation du financement à l’élaboration de nouvelles politiques, à l’appui des solutions fondées sur la nature. Dans le même temps, la feuille de route est à la fois très technique et vague.

Entre autres politiques, la feuille de route appelle les bureaux gouvernementaux à “accélérer le processus d’autorisation pour les projets qui utilisent des solutions basées sur la nature”. Il encourage également le gouvernement à intégrer des solutions basées sur la nature dans les bâtiments fédéraux – dont il existe plus de 300 000. « L’intégration de caractéristiques basées sur la nature, telles que les toits verts, peut augmenter la durée de vie des installations et réduire les coûts d’exploitation », indique la feuille de route.

Pour aider, l’administration a publié un guide des programmes existants qu’elle considère comme basés sur la nature : ils couvrent toute la gamme des brûlages dirigés dans la Sierra Nevada à la restauration des populations d’huîtres le long de la côte de la Louisiane. Mais comme tant d’activités différentes sont considérées comme des solutions fondées sur la nature, il est difficile de savoir exactement comment les 25 milliards de dollars seront dépensés.

Ce que ces termes omettent

Parce qu’ils sont si larges, des termes comme “solutions basées sur la nature” décrivent un large éventail d’actions, qu’elles contribuent ou non à réduire le changement climatique ou la perte de biodiversité, a déclaré Anderson de Middlebury, co-auteur d’un récent rapport qui critique l’utilisation de termes tels que solutions fondées sur la nature.

Certaines solutions basées sur la nature ne fonctionnent pas très bien. Les grandes campagnes de plantation d’arbres, par exemple, sont souvent promues par les pays et les entreprises comme des solutions fondées sur la nature, mais dans de nombreux cas, elles échouent, voire nuisent aux communautés locales. Encore une fois, c’est pourquoi les détails sont importants.

“De nos jours, n’importe quel déchet peut être qualifié de naturel”, a déclaré Teresa Anderson, coordinatrice de la politique climatique à l’ONG ActionAid International. Culotte Carbone. “Le terme est si vague que je pourrais probablement abattre un arbre, le réduire en bâton, l’agiter vers la lune et l’appeler une solution basée sur la nature.”

De nombreuses « compensations carbone » sont un autre ensemble de solutions fondées sur la nature qui ne finissent pas toujours par protéger la nature. Ces compensations sont des programmes dans lesquels les entreprises tentent d’équilibrer leur empreinte carbone en protégeant ou en restaurant les écosystèmes riches en carbone.

Selon un récent rapport du Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (Anderson est co-auteur), une critique courante des compensations est qu’elles permettent de faire comme si de rien n’était. En d’autres termes, les entreprises peuvent continuer à polluer tant qu’elles protègent également certains arbres. (C’est l’une des raisons pour lesquelles certains défenseurs autochtones dénoncent l’idée de solutions fondées sur la nature.)

La simplicité de ces termes peut également masquer des compromis importants, a déclaré Waite de WRI. Considérez le terme « régénératif ». Les entreprises l’utilisent souvent pour désigner des pratiques agricoles qui restaurent les terres agricoles et les transforment davantage en un écosystème naturel. Cela sonne bien. Mais ces actions réduisent parfois la quantité de nourriture produite par une ferme – et alors que nous nous tournons vers 2050, la planète aura plus de bouches à nourrir, pas moins. Ainsi, dans certains cas, rendre les fermes plus respectueuses de l’environnement pourrait signifier que les pays devront convertir davantage d’habitats naturels ailleurs en terres agricoles.

La grande question est de savoir comment lutter contre le changement climatique, arrêter la perte de biodiversité, et s’assurer que tout le monde a assez à manger ? Pas avec l’agriculture régénérative et les solutions basées sur la nature uniquement, a déclaré Waite. Nous devrons également réduire considérablement le gaspillage alimentaire, manger moins de viande animale et apporter d’autres changements au système alimentaire. (WRI a un aperçu utile de la façon de répondre à la demande mondiale de la faim tout en protégeant la biodiversité et le climat.)

Se concentrer sur ce que font réellement les entreprises et les gouvernements

Existe-t-il une alternative ?

Molly Anderson soutient que les entreprises et les gouvernements devraient utiliser des termes plus légitimes, tels que “agroécologie”. Dans le monde de l’alimentation, l’agroécologie – une forme d’agriculture durable ancrée dans les connaissances autochtones – a une définition et un ensemble de principes largement acceptés, a déclaré Anderson. “De véritables solutions de système alimentaire émergent à travers des processus mondiaux, délibératifs et démocratiques, et l’agroécologie est la meilleure solution qui répond à ces critères”, a déclaré Anderson.

Pourtant, l’agroécologie est encore un terme assez bancal et certainement pas favorable aux consommateurs.

D’autres experts suggèrent que nous devons évaluer ces programmes au cas par cas au lieu d’essayer de les intégrer dans de grands seaux flashy. Les projets utiles pour protéger ou restaurer les écosystèmes se vendent généralement d’eux-mêmes et peuvent inspirer le public, peu importe comment vous les appelez, a déclaré Jen Hunter, écologiste et directrice résidente de la réserve d’histoire naturelle de Hastings en Californie du Nord.

“Saviez-vous que les mangroves dans les zones intertidales peuvent amortir les ondes de tempête d’une manière qui peut protéger le développement côtier à basse altitude ?” dit Hunter. “Ce truc est légitimement intéressant pour les gens à tous les niveaux sans y étiqueter tous ces types de mots à la mode.”

Ce qui nous ramène à un point important : de nombreuses solutions fondées sur la nature méritent d’être célébrées. Ils aident à reconstruire des écosystèmes critiques. Et encore une fois, il est important que les gouvernements et les entreprises en parlent. Mais si une entreprise ou un gouvernement dit qu’il promeut des solutions basées sur la nature ou une autre expression climatique à la mode, cela ne signifie pas grand-chose en soi.