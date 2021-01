Malgré le froid hivernal vicieux et la police encore plus vicieuse, la Russie a éclaté en signe de protestation le 23 janvier. Plus de 100 000 personnes sont entrées dans les rues et les places à travers le pays pour répondre à l’appel d’Alexei Navalny, le militant anti-corruption qui est devenu le leader adversaire du dictateur russe Vladimir Poutine.

Navalny a été arrêté immédiatement après son retour d’Allemagne en Russie, où il avait été emmené pour traitement dans le coma après une tentative d’assassinat bien documentée par les services de sécurité russes. Navalny a été techniquement arrêté pour une violation de la libération conditionnelle basée sur de fausses accusations, mais son véritable crime était de ne pas mourir – exposant à la fois le meurtre et l’incompétence du régime de Poutine.

Les Russes sont venus protester pour répondre à l’appel de Navalny et ont été inspirés par sa bravoure personnelle à son retour en Russie. Ils en ont aussi tout simplement marre. Pour les jeunes qui constituent une grande partie du soutien de Navalny, Poutine a été en charge toute leur vie.

Rassembler le monde libre contre Poutine

Les plus grandes manifestations à travers la Russie depuis une génération ont fait l’objet de 4 000 arrestations au dernier décompte. La seule violence a été celle de la police, qui a attaqué les manifestants avec des matraques et les a enlevés de la rue sans discrimination – y compris la femme de Navalny, Yulia. Certains manifestants ont lancé des boules de neige sur la police anti-émeute blindée, une démonstration de résistance comique mais symboliquement puissante.

Je suis heureux que tant d’Américains suivent ces événements historiques en Russie, mais il est faux d’assimiler la violence d’État d’une dictature à celle observée dans des cas tristement célèbres aux États-Unis. Il y a une grande différence entre la brutalité policière en tant que scandale et crime en Amérique et comment elle est récompensée dans la Russie de Poutine en tant que politique officielle.

Navalny a été efficace car il ne se concentre pas sur la politique ou la rhétorique haut-de-gamme sur les droits de l’homme, mais sur la corruption endémique qui enrichit Poutine et ses copains alors que le reste de la Russie stagne. Le lendemain de son arrestation, l’organisation de Navalny a versé plus de carburant sur cet incendie en publiant une vidéo de deux heures sur un immense palais sur la mer Noire que toutes les preuves indiquent qu’il a été construit pour Poutine.

Estimé à bien plus d’un milliard de dollars – et protégé de l’air, de la terre et de la mer par les forces de sécurité russes – il n’y a pas d’autre explication plausible. Son ampleur et son opulence dépassent les rêves des tsars. Il n’est pas étonnant que Donald Trump ait tant admiré et envié Poutine, étant donné que Mar-a-Lago ne conviendrait pas aux quartiers de serviteurs du palais de Poutine.

Des personnes qui protestaient contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny se sont heurtées à la police à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 23 janvier 2021.

Navalny a été transféré à la prison de Matrosskaya Tishina où l’avocat Sergei Magnitsky a été tué en 2009 pour avoir dénoncé la corruption officielle. Si son nom vous semble familier, il vient des «sanctions Magnitsky» qui sont devenues une arme puissante pour cibler les individus qui violent les droits humains. Grâce à la campagne mondiale de Bill Browder, l’employeur de Magnitsky, ces sanctions ciblées sont en train de devenir un moyen répandu de dissuader et de punir les agents et alliés de certains des pires régimes du monde.

Maintenant, ces sanctions peuvent aider à sauver la vie d’un autre croisé anti-corruption, mais seulement si elles sont utilisées rapidement et agressivement. L’administration Biden s’est distinguée de l’administration Trump avec un discours fort en Russie sur le respect des droits de Navalny et des manifestants, mais Poutine est un chef de la mafia, pas un dirigeant national typique. Il regarde ces déclarations des gouvernements occidentaux pour seulement deux choses: son propre nom et qui parle. S’il ne le nomme pas personnellement, il sait qu’il peut l’ignorer. Si ce n’est pas du chef de l’Etat, il sait que ce n’est pas grave.

Les partisans de Navalny protestent contre son emprisonnement le 23 janvier 2021 à Moscou.

Poutine et le président Joe Biden ont eu leur premier appel mardi, et les premiers rapports ont indiqué que le nouveau président avait «pressé» Poutine sur Navalny, entre autres. Mais à moins qu’il n’y ait de vraies conséquences pour le dissuader, Poutine considère que des propos aussi durs ne sont rien de plus que de la posture pour le public américain. Biden a une chance de lui prouver qu’il a tort.

Biden a été élu gardien, pour apporter calme et ordre aux nombreux dégâts de Trump. Mais avec la Russie, Biden peut marquer sa place dans les livres d’histoire en ralliant le monde libre pour enfin résister à la dictature de Poutine.

Une brèche effrayante: Une attaque massive de hack russe menace la sécurité nationale et alimente la guerre de désinformation

La Chine est un défi stratégique à long terme sans solutions rapides. Poutine est un cancer agressif nécessitant une intervention décisive. L’Europe hésite sans le leadership américain, et Biden doit changer cela.

La réponse est la même qu’elle a toujours été: suivez l’argent. Quand Poutine se réveille, il ne vérifie ni les nouvelles internationales ni les câbles diplomatiques. Il regarde ses comptes bancaires offshore et ceux des oligarques qui pourraient se soulever contre lui s’il s’avérait finalement trop toxique pour leurs profits.

Réprimez Poutine et son élite

Après l’arrestation de Navalny, son équipe a publié huit noms à ajouter aux listes de sanctions. Si l’Occident veut enfin sérieusement arrêter Poutine avant sa prochaine invasion, sa prochaine cyberattaque et sa prochaine tentative d’assassinat, cette liste devrait figurer sur le bureau de Biden. Geler leurs comptes, saisir leurs avoirs et cesser de confondre les intérêts de Poutine avec les intérêts de la Russie. Nous ne demandons pas une «ingérence étrangère», mais seulement que le monde libre cesse d’interférer en faveur de Poutine.

Avec la disparition de Poutine, les régimes sanglants de Syrie, de Corée du Nord, de Biélorussie et du Venezuela trembleraient tous. Biden peut diriger un nouvel ordre pour la démocratie, qui aurait dû être formé à la fin de la guerre froide, alors que le monde libre a célébré et gaspillé son avantage, croyant que l’histoire était terminée.

Hill, audience de mise en accusation Holmes: Des experts battent des crackpots sur Trump, la Russie et l’Ukraine

Le 13 juin 2013, j’ai rejoint mon collègue Boris Nemtsov à Washington, DC, lorsqu’il a témoigné devant le Comité sénatorial des relations étrangères. Ancien vice-premier ministre sous Boris Eltsine, Nemtsov était le chef de notre fragile coalition d’opposition. Il a parlé de l’avenir radieux d’une Russie forte et démocratique qui ferait partie du monde civilisé, pas un paria. Il a souligné la nécessité de sanctions contre l’élite de Poutine.

À la fin, John McCain, un ami et allié de longue date, a taquiné Nemtsov pour avoir regardé sa montre. «Boris, fais attention!»

« Excusez-moi, » répondit Boris, « j’ai un vol à 3 heures, et si je suis là, ce sera un excellent signal pour Poutine! »

Nous avons tous ri et Boris s’est envolé pour Moscou, pendant que je suivais les conseils de sa mère, qui nous a dit à tous les deux de rester à l’écart. Le 27 février 2015, Boris a été abattu devant le Kremlin.

Maintenant, Alexei Navalny est retourné pour affronter Poutine et se battre pour une Russie libérée d’une cellule. Il mérite plus que les «graves préoccupations» exprimées dans les communiqués de presse courants du gouvernement. Les démocrates ont passé quatre ans à dénigrer l’étrange dévouement de Trump à Poutine. Il est maintenant temps de mettre l’argent de Poutine là où ils sont.

Garry Kasparov, ancien champion du monde d’échecs, est président de la Renew Democracy Initiative et de la Human Rights Foundation. Suivez-le sur Twitter: @ Kasparov63

