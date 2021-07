Biden a promis de rétablir l’accord sur le nucléaire iranien. Maintenant, il risque un déraillement.

WASHINGTON – Quelques jours avant l’investiture d’un nouveau président pur et dur en Iran, les responsables de l’administration Biden sont devenus très pessimistes quant à leurs chances de rétablir rapidement l’accord nucléaire que le président Donald J. Trump a démantelé, craignant que le nouveau gouvernement de Téhéran ne soit accélérer la recherche et la production nucléaires et préparer de nouvelles demandes pour les États-Unis.

Pendant des années, M. Raisi a été un défenseur de ce que les Iraniens appellent « l’économie de résistance », en se basant sur l’argument selon lequel l’Iran n’a pas besoin de commercer avec le monde et n’a pas besoin de s’ouvrir. Mais pendant la campagne, il a semblé approuver le rétablissement de l’accord, peut-être parce qu’il était sous pression pour montrer que, contrairement à ses prédécesseurs, il a les compétences et la ténacité pour se débarrasser des sanctions dirigées par les États-Unis qui ont ravagé l’économie de son pays.

Les deux parties ont beaucoup à perdre si la diplomatie échoue. Pour le président Biden, remettre l’accord nucléaire de 2015 sur les rails est un objectif prioritaire, dans l’espoir de contenir, une fois de plus, un programme nucléaire qui a repris en force trois ans après le retrait de M. Trump. Il est également essentiel aux efforts de M. Biden pour rétablir les relations endommagées avec les alliés européens, qui ont négocié l’accord initial, avec les États-Unis, la Russie et la Chine.

Le nouveau pessimisme est un changement radical par rapport à il y a un mois. Le gouvernement sortant, dirigé par le président Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, savait que leur héritage était lié à l’accord nucléaire qu’ils avaient négocié pendant plus de deux ans avec le président Barack Obama et le secrétaire d’État de l’époque, John Kerry. À Vienne, les Iraniens ont déclaré qu’ils pensaient avoir le pouvoir de conclure les pourparlers avant l’investiture de M. Raisi, afin qu’il puisse recommencer – et blâmer tout ce qui a mal tourné dans l’application de l’accord sur l’incompétence de l’ancien gouvernement.

En fait, le secrétaire d’État Antony J. Blinken et M. Malley ont déclaré que dans une démocratie, il n’y a aucun moyen de lier les mains d’un futur président et que la meilleure façon de préserver l’accord est de montrer qu’il fonctionne pour des deux côtés. « Il n’y a pas de garantie ; ce n’est pas dans la nature de la diplomatie », a déclaré M. Malley. « Mais nous n’avons aucune intention – le président n’a aucune intention – de passer tous ces mois à négocier un retour à l’accord pour ensuite se retirer. »

Le nouveau président ne sera pas le dernier mot sur le rétablissement de l’accord. Ce jugement appartient toujours au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, qui aurait soutenu l’élection de M. Raisi. Et mercredi, l’ayatollah a fait écho à une demande clé : que les États-Unis fournissent la garantie qu’ils ne pourront plus jamais se retirer du pacte comme M. Trump l’a fait.

Ils avaient tord. Le sixième cycle de négociations, qui s’est terminé par ce qu’un responsable américain a appelé « un accord presque complet », a été suivi d’un silence – et d’un refus des Iraniens de retourner à Vienne. On ne sait pas quand les pourparlers pourraient reprendre.

Pendant ce temps, ce qui s’est passé sur le terrain à Natanz et dans de petits laboratoires de recherche à travers le pays inquiète les États-Unis. Le problème le plus visible, bien qu’à certains égards le plus facile à inverser, est que l’Iran a augmenté sa production de combustible nucléaire au cours des deux dernières années et possède maintenant beaucoup plus de combustible qu’avant que M. Trump ne se retire de l’accord. À l’époque, il avait déclaré que l’Iran reviendrait à la table, implorant un nouvel accord.

Cela ne l’a jamais fait pendant que M. Trump était au pouvoir, et à la fin de l’année dernière, selon de nombreux rapports, il cherchait des options auprès du Pentagone pour bombarder les installations nucléaires du pays. Le Pentagone a résisté, et même le plus grand faucon iranien de l’administration, le secrétaire d’État Mike Pompeo, s’est opposé à une action militaire.

Si l’accord est rétabli, la plupart de cet uranium nouvellement enrichi pourrait être expédié hors du pays, ce qui s’est produit lors de la conclusion du premier accord. Bien plus inquiétantes, ont déclaré des responsables, sont les connaissances scientifiques que l’Iran acquiert régulièrement en construisant des centrifugeuses plus avancées et en expérimentant l’enrichissement de l’uranium à 60%, juste en deçà de ce qui est nécessaire pour une arme.

« Plus la non-mise en œuvre dure longtemps, plus nous aurons de connaissances », a déclaré un haut responsable iranien. « Si les États-Unis sont concernés, plus ils reviennent tôt, mieux c’est. »

En 2015, l’administration Obama a pu affirmer que si l’Iran se précipitait pour produire du combustible nucléaire pour une bombe – appelé « éclatement nucléaire » – cela prendrait au moins un an. Ce délai, concèdent maintenant les responsables, est réduit à quelques mois.

Les États-Unis, pour leur part, auraient convenu que si l’Iran respectait l’accord de 2015, plus de 1 000 sanctions pourraient être levées, y compris contre la banque centrale du pays. Ali Vaez, qui dirige le projet iranien au sein de l’International Crisis Group, a déclaré que les États-Unis disposaient encore d’un certain espace pour offrir encore plus d’allégement des sanctions, y compris à l’encontre de certains des proches collaborateurs de l’ayatollah Khamenei et de certains membres du Corps des gardiens de la révolution islamique, qui l’administration Trump a déclaré une organisation terroriste étrangère en 2019.