Biden a promis de lutter contre les monopoles agricoles. Les agriculteurs ne sont pas satisfaits.

« Cette administration a fait plus que n’importe quelle administration précédente pour essayer d’offrir des opportunités », a déclaré Vilsack dans une interview, soulignant le financement de plus d’un milliard de dollars que son agence a injecté dans des programmes promouvant les petites et moyennes exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires.

Les petits agriculteurs et les groupes anti-monopoles affirment que les changements de politique du ministère de l’Agriculture, bien qu’utiles, ne sont pas assez agressifs pour rétablir les rangs des petites exploitations agricoles américaines, qui ont été décimées au cours du dernier demi-siècle.

« Vilsack, il fait un petit peu ici et là, mais mon message à tous ces gars, y compris Vilsack, est le suivant : ‘Rome brûle, les gars, nous disparaissons' », a déclaré Chris Petersen, éleveur porcin indépendant de l’Iowa et ancien président de le Syndicat des agriculteurs de l’Iowa. « Environ 92 pour cent des éleveurs de porcs indépendants ont disparu et les infrastructures nécessaires à ce type d’agriculture disparaissent et une grande partie a déjà disparu. »

Les petits agriculteurs affirment que le moment offre une opportunité à l’USDA, à Vilsack et à Biden de prouver de quel côté ils sont réellement.

« Honnêtement, les gens ont été consternés par la rapidité avec laquelle nous avons réussi à réaliser certaines de ces choses », a déclaré Jake Davis, un agriculteur du Missouri et défenseur d’une politique antimonopole. « Il y a un certain – ou plus d’un certain – scepticisme quant à l’intention. »

Petersen, Davis et d’autres défenseurs des petits agriculteurs soutiennent que l’administration doit agir plus rapidement pour finaliser les réglementations des grands conditionneurs de viande et d’autres facettes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui donneraient aux petits agriculteurs et aux propriétaires d’entreprises plus de droits légaux contre les transformateurs de viande, les conglomérats de volaille et les semences et les entreprises d’engrais avec lesquelles ils passent des contrats pour approvisionner leurs fermes et acheminer leurs produits vers les marchés.

Ils se heurtent à l’opposition des principales entreprises de ces domaines, de puissants groupes commerciaux et des défenseurs de ces entreprises agroalimentaires au Congrès, qui soutiennent que les règles augmentent les coûts pour les entreprises et les consommateurs tout en écrasant l’innovation et en ne parvenant pas à améliorer les résultats des agriculteurs.

La lenteur de l’action réglementaire, trois ans après le début du mandat de Biden, donne à beaucoup d’entre eux des flash-backs sur l’administration Obama, lorsque Vilsack était secrétaire pour la première fois et que l’USDA poursuivait une refonte réglementaire similaire. Mais l’agence n’a finalisé aucune des règles avant la fin du deuxième mandat d’Obama, ce qui a permis au président Donald Trump de les annuler rapidement lors de son entrée à la Maison Blanche en 2017. Vilsack et d’autres à l’USDA ont imputé cet échec à l’obstruction de la part de l’USDA. républicains du Congrès, mais les critiques soulignent également le processus alambiqué de l’agence.

Dans ce contexte, la décision de Biden de faire appel à Vilsack pour une nouvelle performance a alarmé les petits agriculteurs et autres critiques du grand secteur agroalimentaire.

« Quand Biden a nommé Vilsack, je me suis dit : « Vraiment ? C’est tout ce que nous avons, nous n’avons pas de banc ?’ », se souvient Sarah Lloyd, productrice laitière du Wisconsin et membre du Wisconsin Farmers Union.

Mais Vilsack a répondu à certaines des attentes les plus austères concernant son retour à l’agence. Il a nommé un responsable de la concurrence – Andy Green, qui a déjà travaillé sur une autre réglementation importante, la règle Volcker, qui régit les activités commerciales des banques – et a lancé une vaste gamme de programmes visant à résoudre le problème de monopole du secteur.

L’USDA et le DOJ, par exemple, ont lancé un portail en ligne permettant aux agriculteurs de signaler des comportements anticoncurrentiels potentiellement illégaux, recevant près de 200 plaintes à ce jour. Le ministère a également autorisé 15 millions de dollars pour encourager les procureurs généraux des États à s’en prendre aux mauvais acteurs des entreprises qui bafouent les lois antitrust et se sont concentrés sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cela implique de dépenser 1 milliard de dollars pour renforcer les petites et moyennes entreprises de transformation de la viande afin de les aider à rivaliser avec les grands conditionneurs de viande comme Tyson et les sociétés JBS qui utilisent leur influence pour s’opposer au programme de réglementation de l’USDA.

« Vous vous attaquez à certaines des entreprises les plus puissantes du monde », a déclaré Dudley Butler, qui a été l’architecte du programme de réglementation antitrust de l’USDA sous Obama, et qui a alors critiqué Vilsack pour ne pas avoir insisté davantage pour obtenir des réformes réglementaires et d’autres victoires pour petits agriculteurs. Dix ans plus tard, Butler est « prudemment optimiste » et Vilsack peut cette fois-ci respecter le programme antitrust de l’USDA. « Je pense qu’il a appris comme nous tous. Il semble que la Maison Blanche ait suscité beaucoup plus d’enthousiasme qu’auparavant.»

Vilsack considère que son mandat ne consiste pas seulement à s’en prendre aux géants du monde des affaires avec des bâtons, mais aussi avec des carottes pour encourager les petites et moyennes entreprises à agir seules. Et il reproche à la politique agricole du gouvernement précédent d’inciter les exploitations agricoles à s’agrandir toujours plus, au détriment d’une concurrence loyale et de la santé environnementale, comme la qualité de l’eau et des sols. En bref, Vilsack estime que l’USDA doit trouver un meilleur équilibre entre encourager un système de production alimentaire efficace tout en favorisant la concurrence qui, selon lui, réduira les coûts alimentaires et maintiendra les agriculteurs en activité.

« Cette administration dit essentiellement : ‘Écoutez, nous devons résoudre ce problème de manière à pouvoir continuer à être productifs' », a déclaré Vilsack dans une interview ce printemps. « Mais nous pouvons également créer un système différent, un système complémentaire, pour les petites et moyennes entreprises afin qu’elles puissent rester en affaires.' »

Ce système comprend la création de pipelines résilients entre la ferme et l’école, des étiquettes alimentaires transparentes qui imposent des prix élevés et de nouvelles opportunités de « valeur ajoutée » pour les agriculteurs, comme la conversion des déjections animales en biogaz rentable.

« Il ne s’agit pas seulement d’antitrust. C’est bien plus grand que cela », a expliqué Vilsack.

Et pourtant, les groupes antimonopoles Open Markets Institute et Farm Action ont récemment attribué à l’USDA la note « C » pour son travail en matière de concurrence jusqu’à présent, citant le manque de progrès dans son programme de réglementation.

« La mise en œuvre de ces règles est sans doute l’action la plus importante que l’USDA puisse entreprendre pour garantir une conduite équitable sur les marchés de bétail. » L’Open Markets Institute et Farm Action ont écrit dans leur rapport annuel sur l’engagement de l’administration Biden en faveur de la concurrence dans le système alimentaire. Et parce que la viande représente une part très importante du système agricole américain, ces groupes et d’autres défenseurs pensent que stimuler la concurrence sur les marchés de la viande aura un effet domino, conduisant à davantage de concurrence tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des semences aux engrais en passant par les détaillants en épicerie.

Sans ces règles, les groupes craignent que d’autres efforts de l’USDA visant à promouvoir la concurrence, comme le financement de petites et nouvelles entreprises de transformation de viande, soient vains, car les grandes entreprises se contenteront de racheter tous les nouveaux concurrents.

« Sans une action rapide, l’USDA manquera de temps pour apporter des changements significatifs et durables », prévient le rapport.

En effet, les Républicains de la Chambre ont introduit plus tôt cette année un texte visant à bloquer les règles proposées – dont deux ont déjà été introduites, avec une troisième promise cet été et une quatrième à l’ordre du jour de novembre – qu’ils espèrent ajouter au programme de dépenses gouvernementales que le Congrès a proposé. vise à réussir cet automne. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré ils envisagent de défendre les règles contre les attaques républicaines.

Les opposants républicains affirment que le programme réglementaire de l’administration Biden créera davantage de formalités administratives inutiles qui rendront plus difficile pour les agriculteurs de gagner leur vie. Au lieu de créer davantage de réglementations, les législateurs républicains privilégient des mesures telles que l’augmentation des paiements d’assurance-récolte pour les agriculteurs qui subissent des pertes de récolte et l’augmentation du financement public pour les petits agriculteurs débutants.

Si les Républicains reprenaient le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche en 2024, ils annuleraient presque certainement toutes les nouvelles restrictions sur le secteur agricole que l’administration Biden pourrait mettre en place à la fin de son mandat.

Vilsack et d’autres hauts responsables promettent que cela n’arrivera pas cette fois.

« Nous avons un président qui est très concentré sur cette question », a déclaré le secrétaire, ajoutant qu’il n’y a « pas de meilleur exemple » des efforts de l’administration pour reconstruire la classe moyenne que le travail en faveur de la concurrence de l’USDA. « Cela fait partie d’un récit plus vaste que cette administration est en train d’écrire. »

Green, le responsable de la concurrence à l’USDA, a déclaré dans une interview qu’il travaillait autant de nuits et de week-ends qu’il pouvait « physiquement le tolérer » afin de faire avancer l’ensemble du programme pro-concurrence, mais avec un accent particulier sur les règles. Bien que la rapidité soit importante, il a souligné que l’agence souhaite également s’assurer que toute nouvelle réglementation puisse résister à toutes les contestations juridiques, sauf certaines.

« Ce n’est pas à cause du manque de travail, ce n’est pas à cause de la marche lente et ce n’est pas à cause des bureaucrates qui s’entêtent, c’est en fait le contraire », a déclaré Green. « C’est pour bien faire les choses, pour s’assurer que ça colle. » Avec seulement un petit groupe d’avocats au sein du bureau de la concurrence de l’USDA, ce processus prend du temps, a-t-il souligné.

Ben Lilliston, directeur des stratégies rurales à l’Institut pour l’agriculture et la politique commerciale, un groupe progressiste, n’est pas apaisé par cette explication.

« Plus vous vous attaquez à ce genre de choses, plus les Républicains au Congrès ont la possibilité de les saper ou même simplement de les éliminer, et c’est la même erreur qu’ils ont commise auparavant », a déclaré Lilliston. « C’est comme : à quel point es-tu sérieux à propos de ce genre de choses ? Vous avez déjà vu ce qui se passe lorsque les choses ralentissent.