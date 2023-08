Biden a pris la parole lors de 20 des réunions d’affaires étrangères de son fils – médias – RT World News

La société énergétique ukrainienne Burisma a embauché Hunter Biden pour aider les clients à courtiser et repousser la surveillance de Kiev, a témoigné un ancien partenaire commercial

Hunter Biden a été embauché par une société d’énergie ukrainienne pour ajouter de la valeur à « la marque » et a appelé son père, le président Joe Biden, lors de réunions clés pour impressionner les clients de l’entreprise, aurait déclaré lundi l’ancien associé de Hunter lors d’une audience au Congrès.

Hunter Biden a rejoint le conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma en 2014, tandis que son père était vice-président des États-Unis. Selon des factures trouvées sur son ordinateur portable en 2020, il percevait un salaire de 83 333 dollars par mois jusqu’à ce que son père quitte ses fonctions en 2017, et jusqu’à 50 000 dollars jusqu’à sa démission en 2019, bien qu’il n’ait aucune expérience dans le secteur de l’énergie.

Témoignant lundi devant le comité de surveillance de la Chambre dirigé par les républicains, l’ancien partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, a déclaré aux législateurs que Burisma avait embauché le jeune Biden pour renforcer son « marque » avec des clients potentiels, selon Chad Pergram, journaliste de Fox News.















Hunter et Joe Biden parleraient par haut-parleur lors des réunions de Burisma avec des hommes d’affaires chinois, français et russes, aurait déclaré Archer au comité. Archer a expliqué que la démonstration des liens de Burisma avec Washington était vitale pour la survie de l’entreprise et qu’elle « aurait disparu sans ‘la marque’, » Pergram paraphrasé.

Le fondateur de Burisma, Mykola Zlochevsky, a fait pression sur Hunter pour « obtenir de l’aide de DC » concernant une enquête sur la corruption menée par le procureur ukrainien Viktor Shokin en 2015, Archer aurait témoigné, ajoutant que Hunter avait obligé et appelé un contact inconnu à Washington lors d’une réunion.

Shokin a été démis de ses fonctions en 2016. Dans une interview en 2018, Joe Biden s’est vanté que lors d’un voyage à Kiev en 2015, il avait menacé de retenir 1 milliard de dollars de garanties de prêt au président ukrainien de l’époque, Piotr Porochenko, à moins que Shokin ne soit renvoyé. « Eh bien, fils de pute, il s’est fait virer » Biden a dit.

Le président Biden a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas impliqué dans les relations commerciales de son fils, malgré les fichiers de l’ordinateur portable de Hunter suggérant qu’une foule de clients avaient payé le jeune Biden pour avoir accès à son père. Le témoignage d’Archer contredit encore le démenti du président, mais les démocrates présents à l’audience ont insisté sur le fait que les 20 appels téléphoniques étaient parfaitement innocents.

« Ce n’était que des conversations informelles, des subtilités, la météo, ‘Qu’est-ce qui se passe’? » Le représentant de New York, Dan Goldman, a déclaré aux journalistes après l’audience, ajoutant que « Il n’y a pas eu une seule conversation sur les relations d’affaires de Hunter. »

Zlochevsky a déclaré à un informateur du FBI en 2016 qu’il était « contraint » en versant un pot-de-vin de 10 millions de dollars à Hunter et Joe Biden, et qu’il avait plusieurs enregistrements pour étayer ses affirmations, selon un document du FBI obtenu par le comité de surveillance et publié par le sénateur républicain Chuck Grassley plus tôt ce mois-ci.

Le président Biden a décrit les allégations de corruption comme « un tas de malarkey, » demande au New York Post « où est l’argent? »