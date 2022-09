Le président américain Joe Biden salue les négociateurs qui ont négocié l’accord de travail ferroviaire après que les chemins de fer américains et les syndicats ont obtenu un accord provisoire pour éviter une fermeture ferroviaire, dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 15 septembre 2022.

Le président Joe Biden a exhorté les dirigeants des chemins de fer et les dirigeants syndicaux à faire preuve de créativité et de flexibilité pour trouver un compromis afin d’éviter un arrêt qui aurait pu perturber le transport de marchandises à travers les États-Unis, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

“Le message du président – c’était très clair – nous devons conclure un accord”, a déclaré Jean-Pierre aux journalistes lors d’un point de presse jeudi. “Il les a poussés une fois de plus à reconnaître le mal qui frapperait les familles, les agriculteurs, les entreprises et des communautés entières en cas de fermeture. Il leur a demandé d’être créatifs, d’être flexibles, de rencontrer les autres à mi-chemin également, et il a souligné à quel point il était important les impacts économiques pourraient être.”

Dans des négociations qui ont duré près de vingt heures, l’administration Biden, dont le président lui-même. avec le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et le secrétaire au Travail Marty Walsh, pour parvenir à un accord avant la date limite de vendredi.

“Vous devez vous souvenir de ce que nous avons évité ici”, a déclaré Jean-Pierre. “Cela aurait été dévastateur pour notre économie, dévastateur pour nos chaînes d’approvisionnement.”

Environ 40 % du commerce longue distance du pays est acheminé par chemin de fer. Si les syndicats s’étaient mis en grève, plus de 7 000 trains auraient été immobilisés, ce qui aurait coûté jusqu’à 2 milliards de dollars par jour. La Maison Blanche était en pourparlers avec les syndicats et les entreprises des chemins de fer depuis plusieurs mois, mais les négociations portaient sur la question des congés de maladie non rémunérés.

Des ententes de principe ont été conclues tôt jeudi matin avec les principaux syndicats qui représentent collectivement environ 60 000 employés : la Fraternité des ingénieurs de locomotive et de la Division des hommes de train de la Fraternité internationale des Teamsters, l’Association internationale des travailleurs de la tôlerie, de l’air, du rail et des transports – Division des transports, et la Confrérie des signaleurs de chemin de fer.