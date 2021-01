WASHINGTON – Permettre à l’aide étrangère de circuler à nouveau vers des groupes qui fournissent ou orientent des patients vers des services d’avortement est la partie facile de la promesse du président Joe Biden de renverser les politiques de l’administration Trump sur les questions de santé reproductive.

Biden le fera d’un coup de stylo jeudi.

L’annulation des restrictions sur les cliniques américaines qui fournissent des conseils ou des services d’avortement prendra plus de temps, comme le ferait le changement lorsque les employeurs peuvent refuser d’inclure la contraception dans les plans de soins de santé des travailleurs.

Adopter une législation pour codifier le droit à l’avortement et permettre aux femmes à faible revenu de se faire avorter financés par le gouvernement – que Biden a soutenu pendant sa campagne présidentielle – se heurtent à des obstacles importants dans un Congrès étroitement divisé.

Et la promesse de Biden de nommer des juges fédéraux qui soutiennent la décision de 1973 de la Cour suprême Roe v.Wade établissant le droit à l’avortement est un effort à long terme qui pourrait ne pas être aussi fructueux que les importantes réalisations judiciaires de l’ancien président Donald Trump.

Pourtant, les défenseurs sont impatients d’agir, en particulier après que les femmes ont joué un rôle crucial dans la victoire de Biden.

«Nous poussons vraiment cette administration, non seulement pour réparer les torts causés par l’administration Trump, mais pour nous faire avancer de manière vraiment importante», a déclaré Gretchen Borchelt, vice-présidente des droits reproductifs et de la santé au National Women’s Law Center.

Biden, qui a adopté une position plus large sur les questions de santé reproductive au cours de la campagne que par le passé, encadre son point de vue dans le contexte de l’une de ses principales priorités: créer une société plus équitable pour les personnes de couleur et d’autres groupes marginalisés.

«Nous sommes profondément déterminés à nous assurer que tout le monde a accès aux soins – y compris aux soins de santé reproductive – quels que soient le revenu, la race, le code postal, le statut d’assurance maladie ou le statut d’immigration», a déclaré Biden dans un communiqué conjoint avec la vice-présidente Kamala Harris reconnaissant le 48e anniversaire de Roe v. Wade la semaine dernière.

L’accent mis par Biden est approprié, a déclaré Amanda Roberti, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de San Francisco, qui étudie les questions de justice reproductive.

«Lorsque nous examinons les communautés les plus touchées par les politiques de reproduction restrictives, vous parlez des communautés les plus marginalisées», a-t-elle déclaré.

Anthony Fauci, le principal conseiller médical de Biden, a déclaré la semaine dernière à l’Organisation mondiale de la santé que les États-Unis révoqueraient la politique de Mexico – qui bloque le financement des groupes qui incluent des services d’avortement ou des informations dans leurs programmes de planification familiale – « dans le cadre de son engagement plus large pour protéger la santé des femmes et faire progresser l’égalité des sexes à la maison et dans le monde. «

Trump a à la fois restauré et étendu la politique de Mexico, qui a été lancée par l’administration Reagan et a été désactivée et réactivée selon qu’un démocrate ou un républicain détient la Maison Blanche.

Financement du titre X

En plus de signer une ordonnance annulant cette politique, Biden devrait commencer jeudi le processus de suppression d’une restriction similaire sur les groupes nationaux.

Trump a effectivement empêché les cliniques de recevoir des subventions fédérales de planification familiale via le titre X si elles offraient des services d’avortement avec d’autres fonds. Trump a également modifié les règles sur le conseil, y compris l’interdiction des références pour les services d’avortement. Depuis ces changements, environ un quart des cliniques et autres prestataires qui avaient reçu des subventions fédérales pour aider les patients non assurés ou à faible revenu ne participent plus, selon la Kaiser Family Foundation non partisane.

Six États se sont entièrement retirés du réseau Title X: Hawaï, Maine, Oregon, Utah, Vermont et Washington.

La plupart des cliniques Title X dans sept autres États – Alaska, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota, New York et New Hampshire – ont quitté le programme.

Le nombre de clients desservis par le programme a chuté d’environ 840 000 – soit 21%.

Bien que les cliniques n’aient pas complètement fermé parce qu’elles disposent d’autres sources de financement, les services ont été limités, a déclaré Alina Salganicoff, directrice de la politique de santé des femmes pour la Kaiser Family Foundation.

«Les horaires sont souvent limités, de sorte qu’il est beaucoup plus difficile d’obtenir un rendez-vous», dit-elle. «Les attentes sont plus longues.»

Cependant, le rétablissement du financement nécessitera un processus de rédaction de règles de plusieurs mois et une nouvelle annonce de financement.

« Ce sera probablement la première étape sur un long chemin pour reconstruire le réseau de prestataires », a déclaré Audrey Sandusky, porte-parole de l’Association nationale de planification familiale et de santé reproductive.

Contraception sur les plans de soins de santé

Biden devra également utiliser le processus réglementaire pour simplifier le paiement de la couverture de l’avortement qui fait partie des plans de soins de santé d’Obamacare et pour rendre plus difficile pour les employeurs de refuser d’inclure les services de contraception dans leurs plans de santé pour les travailleurs.

Sans assurance, les femmes peuvent s’attendre à payer entre 600 et 1 000 dollars par an pour la contraception orale et davantage pour les méthodes à action plus longue comme les DIU.

Trump a permis à tout employeur ayant des objections religieuses – et beaucoup avec des préoccupations morales – de contourner l’exigence de la loi sur les soins abordables selon laquelle les plans d’assurance incluent une couverture de contrôle des naissances.

Il y avait plusieurs contestations juridiques à la solution de contournement originale de l’ACA pour les organisations religieuses. La Cour suprême a statué en juillet que les organisations religieuses à but non lucratif, telles que les Petites Sœurs des Pauvres, peuvent exclure la couverture contraceptive de leurs régimes au lieu de demander aux assureurs de la proposer directement à leurs employés.

Biden a qualifié cette décision de déception et a promis, s’il était élu, de «restaurer la politique Obama-Biden» qui existait avant les contestations judiciaires.

Biden a également retiré son soutien précédent à l’amendement Hyde, qui bloque le financement fédéral de l’avortement dans la plupart des cas. Et il a soutenu la codification du droit à l’avortement comme un filet de sécurité au cas où la Cour suprême nouvellement reconfigurée annule ou éviscère Roe v. Wade.

Les groupes anti-avortement font pression sur

Les groupes anti-avortement, qui ont salué Trump comme le «président le plus pro-vie» de l’histoire du pays, ont déjà commencé à riposter.

« Ce n’est pas le moment de céder, pas quand nous sommes si proches », a écrit Marjorie Dannenfelser, présidente de The Susan B. Anthony List, dans un article d’opinion de Fox News la semaine dernière.

Alors que les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, ils ont la majorité la plus étroite au Sénat et n’ont pas assez de voix pour surmonter un flibustier.

C’est pourquoi le groupe Susan B.Anthony a déjà dépensé 200000 dollars en publicités radiophoniques pour faire pression sur le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin – l’un des rares démocrates anti-avortement restants au Congrès – pour continuer à soutenir l’amendement Hyde et à s’opposer à l’élimination de l’obstruction systématique.

« Le flibustier du Sénat est la seule chose qui nous sépare de l’agenda pro-avortement des libéraux de Washington », déclare l’annonceur dans les publicités de Virginie-Occidentale. «Heureusement, le sénateur Joe Manchin est fort pour la vie.»

Borchelt, du National Women’s Law Center, a déclaré que les défenseurs des droits reproductifs «doivent être réalistes quant aux chiffres que nous avons au Congrès». Mais les législateurs peuvent commencer à jeter les bases de changements en présentant une législation et en organisant des auditions, a-t-elle déclaré.

Quant à savoir si Biden peut rattraper Trump sur les nominations judiciaires, cela reste à voir.

«Il est certainement vrai que nous sommes confrontés à un système judiciaire fédéral que Trump a pu transformer», a déclaré Borchelt. «Et ces dégâts vont durer longtemps.»

