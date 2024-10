Biden à Milwaukee annonce un calendrier de 10 ans pour le remplacement des tuyaux en plomb

Le président Joe Biden s’exprime mardi à Milwaukee, annonçant une nouvelle règle exigeant le remplacement de tous les tuyaux en LED aux États-Unis d’ici 2037. (Capture d’écran | Livestream de la Maison Blanche)

Toutes les municipalités américaines seront tenues d’éliminer le plomb de leurs conduites d’eau sur une période de 10 ans en vertu d’une nouvelle réglementation fédérale publiée mardi par l’Environmental Protection Agency.

Pour annoncer officiellement la nouvelle règle, le président Joe Biden s’est rendu à Milwaukee, où il a parlé du rôle que la loi bipartite sur les infrastructures de son administration a joué dans le remplacement des canalisations en plomb dans la plus grande ville du Wisconsin ainsi que dans tout le pays.

« Depuis trop longtemps, les communautés locales savent à quel point il est important de résoudre ce problème », a déclaré Biden. «Cependant, on ne lui a pas accordé la priorité nationale qu’il exigeait. Je suis ici aujourd’hui pour vous dire que j’insiste enfin pour que cela soit une priorité, et j’insiste pour que ce soit bien fait.

Aux États-Unis, plus de 9 millions de conduites d’eau utilisent encore des conduites en plomb, selon l’EPA, dont 340 000 dans le Wisconsin.

La loi sur les infrastructures prévoit 15 milliards de dollars pour le remplacement des conduites en plomb. Il contient également des incitations au recours à la main-d’œuvre syndicale et à la création de programmes d’apprentissage pour former davantage de travailleurs.

Soulignant cela, Biden a été présenté par Alonzo Romo, un membre du syndicat des travailleurs qui fait partie des travailleurs qui remplacent les lignes de plomb à Milwaukee.

« J’ai personnellement aidé à déplacer 35 latéraux de tête, et même si j’ai encore beaucoup à faire, je sais que nous avançons à un bon rythme », a déclaré Romo. « C’est un travail difficile, mais c’est tellement gratifiant. Non seulement je reçois d’excellents salaires et d’excellents avantages sociaux, mais je sais qu’en retirant un branchement secondaire en plomb, j’aide une famille de notre communauté à avoir accès à de l’eau potable.

À l’échelle nationale, environ 367 000 lignes de plomb ont été remplacées – et ce faisant, a déclaré Biden, « fournir ce qui est bon pour notre santé et pour notre environnement est également bon pour notre économie et pour l’emploi ».

La règle publiée mardi est une mise à jour de la règle fédérale sur le plomb et le cuivre pour l’eau potable. Le délai de 10 ans requis pour que toutes les communautés remplacent leurs conduites de service en plomb commence en 2027.

« C’est aussi une question d’équité », a déclaré Biden. « À l’échelle nationale, je consacre près de la moitié de ce financement aux communautés défavorisées qui subissent le poids de l’empoisonnement au plomb depuis trop longtemps. »

Un nombre disproportionné de personnes vivant là où les canalisations en plomb restent utilisées sont des personnes de couleur, a déclaré Biden. « Nous avons l’obligation de faire les choses correctement. »

Les partisans ont salué cette mesure comme une aubaine pour la santé publique.

« Alors que nous sommes confrontés à l’héritage de la contamination au plomb, cette règle renforce la responsabilité et donne la priorité à la sécurité de nos communautés les plus vulnérables », a déclaré Sara Welling, directrice du programme eau et agriculture chez Clean Wisconsin. « L’annonce d’aujourd’hui nous met sur la voie d’un avenir plus sain, en donnant aux gouvernements locaux et aux services publics des eaux les moyens de faire face à cette menace persistante avec plus d’urgence et de transparence.

