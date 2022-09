Biden à l’ONU pour qualifier la guerre russe d’affront à la charte de l’organisme

NEW YORK (AP) – Le président Joe Biden est prêt à faire valoir devant les dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies que «l’agression nue» de la Russie en Ukraine est un affront au cœur de ce que représente l’organisme international alors qu’il cherche à rallier des alliés rester ferme dans son soutien à la résistance ukrainienne.

Biden, pendant son séjour à l’Assemblée générale des Nations Unies, a également prévu de rencontrer mercredi le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss, d’annoncer une initiative mondiale de sécurité alimentaire et de presser ses alliés d’atteindre un objectif de 18 milliards de dollars pour reconstituer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et paludisme.

Mais les responsables de la Maison Blanche affirment que le point crucial de la visite du président à l’ONU cette année serait une condamnation sans appel de la Russie alors que sa guerre brutale approche des sept mois.

“Il offrira une réprimande ferme de la guerre injuste de la Russie en Ukraine et appellera le monde à continuer de s’opposer à l’agression nue que nous avons vue ces derniers mois”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, en avant-première. l’allocution du président. « Il soulignera l’importance de renforcer les Nations Unies et réaffirmera les principes fondamentaux de sa charte à un moment où un membre permanent du Conseil de sécurité a frappé au cœur même de la charte en remettant en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté.

L’adresse intervient alors que les régions contrôlées par la Russie de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé leur intention d’organiser des référendums soutenus par le Kremllin dans les jours à venir pour faire partie de la Russie et que Moscou perd du terrain dans l’invasion.

Biden ne manque pas de problèmes difficiles alors que les dirigeants se réunissent cette année.

En plus de la guerre russe en Ukraine, les craintes européennes qu’une récession pourrait être imminente sont renforcées. Les inquiétudes de l’administration grandissent au fur et à mesure que le temps presse pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien et sur les coups de sabre de la Chine à Taiwan.

Lorsqu’il s’est adressé à l’Assemblée générale de l’année dernière, Biden s’est concentré sur les grands thèmes du partenariat mondial, exhortant les dirigeants mondiaux à agir avec hâte contre le coronavirus, le changement climatique et les violations des droits de l’homme. Et il a assuré que sa présidence marquait un retour du leadership américain dans les institutions internationales suite à la politique étrangère « America First » de Donald Trump.

Mais un an plus tard, la dynamique mondiale a radicalement changé.

Stewart Patrick, chercheur principal et directeur du programme Global Order and Institutions du groupe de réflexion de Washington Carnegie Endowment for International Peace, a écrit dans une analyse que la tâche de Biden cette année est “immense” par rapport à son premier discours à l’ONU en tant que président.

“L’année dernière, le dirigeant américain a remporté des applaudissements faciles en tant qu'”anti-Trump”, promettant que” l’Amérique était de retour “”, a déclaré Patrick. « Cette année exige plus. Le système international libéral fondé sur des règles est ébranlé, battu par l’agression russe, les ambitions chinoises, les assauts autoritaires, une reprise pandémique qui s’interrompt, l’accélération du changement climatique, le scepticisme quant à la pertinence de l’ONU et les doutes qui rongent la puissance américaine.

Au-delà de la diplomatie, le président fait aussi de la politique. Le rassemblement de cette année intervient moins de sept semaines avant les élections cruciales de mi-mandat aux États-Unis. Peu de temps après son arrivée à Manhattan mardi soir, Biden a pris la parole lors d’une collecte de fonds du Comité national démocrate pour environ 100 participants qui a collecté près de 2 millions de dollars, et il devrait organiser une autre collecte de fonds jeudi avant de retourner à Washington.

Son discours de mercredi intervient peu après que les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de vastes étendues de territoire près de Kharkiv. Mais alors même que les forces ukrainiennes ont accumulé des victoires sur le champ de bataille, une grande partie de l’Europe ressent un retour douloureux des sanctions économiques imposées à la Russie. Une vaste réduction du pétrole et du gaz russes a entraîné une forte hausse des prix de l’énergie, une inflation en flèche et un risque croissant de voir l’Europe sombrer dans une récession.

La visite de Biden à l’ONU intervient également alors que les efforts de son administration pour relancer l’accord nucléaire iranien de 2015 semblent au point mort.

L’accord négocié par l’administration Obama – et abandonné par Trump en 2018 – a fourni des milliards de dollars d’allègement des sanctions en échange de l’accord de l’Iran de démanteler une grande partie de son programme nucléaire et d’ouvrir ses installations à une inspection internationale approfondie.

Sullivan a déclaré qu’aucune percée avec l’Iran n’était attendue lors de l’Assemblée générale, mais Biden préciserait dans son discours qu’un accord peut encore être conclu “si l’Iran est prêt à être sérieux quant à ses obligations”. Il a ajouté que les responsables de l’administration consulteraient les autres signataires de l’accord de 2015 en marge des réunions de cette semaine.

Le rassemblement des Nations Unies de cette année est redevenu un événement en personne à grande échelle après deux ans d’activités réduites en raison de la pandémie. En 2020, le rassemblement en personne a été annulé et les dirigeants ont plutôt prononcé des discours préenregistrés; l’année dernière était un mélange de discours en personne et préenregistrés. Biden et la première dame Jill Biden devaient organiser une réception des dirigeants mercredi soir.

Le président chinois Xi Jinping a choisi de ne pas assister au rassemblement de l’ONU cette année, mais la conduite et les intentions de son pays occuperont une place importante lors des pourparlers des dirigeants.

Le mois dernier, le bureau des droits de l’homme de l’ONU a fait part de ses inquiétudes concernant d’éventuels “crimes contre l’humanité” dans la région occidentale de la Chine contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans. Pékin a juré de suspendre sa coopération avec le bureau et a fustigé ce qu’il a décrit comme un complot occidental visant à saper la montée en puissance de la Chine.

Pendant ce temps, le gouvernement chinois a déclaré lundi que la déclaration de Biden dans une interview de CBS “60 minutes” selon laquelle les forces américaines défendraient Taiwan si Pékin tentait d’envahir l’île autonome était une violation des engagements américains à ce sujet, mais cela n’a donné aucune indication de possible représailles.

La Maison Blanche a déclaré après l’interview qu’il n’y avait eu aucun changement dans la politique américaine à l’égard de Taïwan, que la Chine revendique comme la sienne. Cette politique indique que Washington veut voir le statut de Taiwan résolu pacifiquement, mais ne dit pas si des forces américaines pourraient être envoyées en réponse à une attaque chinoise.

Aamer Madhani, Associated Press