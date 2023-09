Biden, à l’ONU, fait face à une difficulté à convaincre l’extension de son soutien à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

NEW YORK — Le président Biden a un ordre du jour clair pour la réunion annuelle des dirigeants mondiaux de cette semaine à l’Assemblée générale des Nations Unies ici à New York : maintenir une politique solide soutien mondial à l’Ukraine. Mais il sera difficile d’y parvenir, surtout cette année. Les responsables ukrainiens espéraient se rendre à New York cette semaine pour vanter les progrès majeurs de leur contre-offensive estivale, mais les forces retranchées de la Russie ont contrecarré les efforts visant à y parvenir. une avancée majeure, et les deux camps continuent de subir de lourdes pertes.

Les conséquences du conflit sur les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont accéléré les appels à un règlement négocié dans les pays en développement. Et le soutien des Américains le public a diminué alors qu’une partie du Parti républicain critique le coût de l’effort de guerre est estimé à 73 milliards de dollars.

Mais Biden, qui doit s’adresser à l’assemblée mardi, sera aidé par la voix la plus charismatique du conflit : le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a également se rendra à New York pour sensibiliser aux atrocités russes et souligner à quel point l’invasion du Kremlin viole le principe le plus sacré des Nations Unies de la souveraineté des frontières – une cause qu’il espère unir tous les pays craignant la coercition d’un plus grand voisin.

« Le président Biden attend avec impatience d’entendre le point de vue du président Zelensky sur tout cela et de réaffirmer pour le monde et pour les États-Unis, pour le peuple américain, son engagement à continuer à diriger le monde en soutenant l’Ukraine », a déclaré Jake, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. » a déclaré Sullivan vendredi, dans un aperçu des activités de Biden pour la semaine.

Une flèche importante dans le carquois de Biden est la participation relativement faible des principaux adversaires de l’Amérique au rassemblement. Le président russe Vladimir Poutine, confronté à un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, ne se rendra pas à New York, pas plus que le président chinois Xi Jinping ou son plus haut diplomate, Wang Yi.

Ce rassemblement, connu familièrement sous le nom de Super Bowl de la diplomatie mondiale, constitue l’une des meilleures occasions de développer des pays qui ne sont pas invités à d’autres réunions de dirigeants internationaux pour exprimer leurs préoccupations sur les affaires mondiales. Les postes vacants offriront à Biden et Zelensky la chance de dominer l’agenda et de prêter une oreille attentive aux dirigeants des pays les moins riches d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, une région souvent appelée le Sud global.

La clé pour y parvenir sera le projet de Biden a rencontré mercredi le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, un éminent défenseur des pays du Sud qui a appelé à des pourparlers de paix en Ukraine et accusé l’Occident de prolonger le conflit en fournissant des armes et du matériel militaire à Kiev. « Les États-Unis doivent cesser d’encourager la guerre et commencer à parler de paix », a déclaré Lula au printemps.

Sullivan a clairement indiqué que les États-Unis continueraient à fournir un soutien militaire à l’Ukraine et décourageraient ce qu’ils considèrent comme des appels prématurés à des pourparlers de paix – même si les lignes de bataille en Ukraine se durcissent et qu’il semble moins probable que les forces de Kiev coupent le pont terrestre de la Russie vers la Crimée. , une voie de transit militaire russe clé.

« De notre point de vue, notre travail consiste à fournir à l’Ukraine les outils dont elle a besoin pour être dans la meilleure position possible sur le champ de bataille, afin qu’elle puisse être dans la meilleure position possible à la table des négociations », a déclaré Sullivan.

La communauté du renseignement américain estime que l’Ukraine n’atteindra pas la ville de Melitopol dans le cadre de son offensive actuelle. La semaine dernière, le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que les troupes ukrainiennes pourraient n’avoir plus que « 30 à 45 jours de combats » dans l’offensive en cours.

Dimanche, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux médias allemands qu’il n’y aurait pas de fin rapide au conflit. « La plupart des guerres durent plus longtemps que prévu lorsqu’elles commencent », a-t-il déclaré au groupe de médias Funke. « Nous souhaitons tous une paix rapide. »

En revanche, lors de la réunion de l’ONU de l’année dernière, les diplomates ukrainiens sont arrivés à New York avec le vent dans le dos, les forces de Kiev repoussant les forces russes autour de la ville méridionale de Kherson et de la ville nord-est de Kharkiv, reconquérant territoire précieux.

Pourtant, Milley et d’autres hauts responsables américains ont déclaré que les troupes ukrainiennes « n’en ont pas fini » et continuent de faire des « progrès constants ».

Alors que la majorité des États membres de l’ONU ont voté pour condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux pays du Sud s’inquiètent de la perspective d’une impasse sans fin. Un bloc de pays d’Afrique et d’Amérique latine entretiennent des liens économiques et diplomatiques avec le Kremlin et sont réticents à appliquer les sanctions occidentales par crainte de l’impact économique.

« La position par défaut de la majorité des membres de l’ONU est que nous devons négocier la fin de la guerre », a déclaré Richard Gowan, un expert de l’ONU à l’International Crisis Group. « Si Zelensky s’assoit au Conseil de sécurité de l’ONU et dit que nous continuerons à nous battre pour toujours, cela créera une dissonance évidente avec de nombreux pays non occidentaux aux prises avec la dette et la pauvreté et qui ont le sentiment que leurs problèmes sont éclipsés. »

Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a contesté l’idée selon laquelle il existe un écart important entre la position américaine et celle du monde en développement, affirmant que les diplomates américains ont travaillé dur pour réduire l’écart. « Nous pensons en fait qu’au cours des derniers mois, nous avons établi un engagement et un dialogue solides avec les pays du Sud sur ce à quoi ressemblerait en fin de compte une paix juste », a-t-il déclaré. « Il ne semble pas que la Russie soit particulièrement sérieuse à ce sujet pour le moment. »

Au-delà En Ukraine, le discours de Biden devant l’organisme mondial devrait vanter le bilan de son administration en matière de leadership mondial.

Le président rencontrera également mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors que les deux alliés font face à une série de défis découlant de la crise. Le gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire. Biden et de nombreux démocrates au Congrès critiquent le projet de Netanyahu de réformer le système judiciaire israélien, qui, selon eux, menace la démocratie du pays. Netanyahu a également rejeté à plusieurs reprises les demandes de Biden d’arrêter l’expansion des colonies en Cisjordanie et d’autoriser les États-Unis à rouvrir un consulat à Jérusalem pour servir les Palestiniens.

À la lumière de ces divisions, Biden a gardé ses distances avec le dirigeant israélien, et la réunion à New York sera leur premier tête-à-tête depuis que Netanyahu a remporté son élection l’automne dernier.

Cette semaine, Biden deviendra également le premier président américain à rencontrer les dirigeants des cinq pays d’Asie centrale, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Les discussions avec ces cinq pays, parfois appelés collectivement les « Stans », devraient se concentrer sur les questions de commerce, de changement climatique et de sécurité régionale. Biden devrait également s’entretenir avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Après les réunions à New York, Zelensky suivra Biden à Washington alors que les deux dirigeants plaideront auprès du Congrès pour approuver un financement supplémentaire pour l’Ukraine. Biden recherche un financement de plus de 24 milliards de dollars, dont 13,1 milliards de dollars d’aide militaire, 8,5 milliards de dollars pour l’aide humanitaire et 2,3 milliards de dollars pour les besoins financiers du gouvernement.

Le paquet se heurte à l’opposition de certains républicains de la Chambre, mais les dirigeants du GOP affirment que la visite de Zelensky sera probablement « très, très convaincante », a déclaré dimanche à CBS News le représentant Michael R. Turner (R-Ohio), président de la commission du renseignement de la Chambre. . « Zelensky est un excellent porte-parole. Il défend vraiment son cause mieux que quiconque.

La Maison Blanche est d’accord sur ce point – même si les appels au soutien de Zelensky irritent parfois le Bureau Ovale.

« Il a prouvé au cours des 18 ou 19 derniers mois qu’il n’y a pas de meilleur défenseur de son pays, de son peuple et du besoin urgent et continu pour des pays comme les États-Unis et nos alliés et partenaires d’agir. fournir les outils et les ressources nécessaires dont l’Ukraine a besoin », a déclaré Sullivan.