Biden “a l’intention” de se représenter en 2024

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que bien qu’il n’ait pas pris de décision formelle concernant sa candidature à la réélection en 2024, c’est son “intention” de le faire.

“La raison pour laquelle je ne juge pas formellement de me présenter ou non, une fois que j’ai rendu ce jugement, toute une série de règlements entrent en vigueur et je dois être – je me considère comme un candidat à partir de ce moment. Je n’ai pas a pris cette décision formelle, mais c’est mon intention – mon intention de me présenter à nouveau. Et nous avons le temps de prendre cette décision “, a déclaré Biden à Jonathan Capehart de MSNBC dans une interview à la Delaware State University à Douvres.

La question de l’avenir politique de Biden sera au centre des préoccupations des démocrates après les élections de mi-mandat de novembre, au cours desquelles le parti se bat pour garder le contrôle du Congrès. Déjà, les réponses du président à la question de savoir s’il montera une autre offre pour la Maison Blanche ont injecté des questions dans la course en développement de 2024.

Le mois dernier, Biden a déclaré qu’il était “beaucoup trop tôt” pour décider s’il se représenterait à la présidence en 2024, ouvrant la porte à la possibilité de ne pas solliciter un autre mandat.

À 79 ans, Biden est déjà le président le plus âgé de l’histoire américaine et, comme CNN l’a précédemment rapporté, son programme public a déjà conduit à des questions sur l’ampleur d’une campagne dans laquelle il s’engagerait s’il se présentait.

Vendredi, le président a déclaré que la première dame, le Dr Jill Biden, pense que le travail qu’ils font est “très important”.

« Le Dr Biden pense que – ma femme – pense que je – que nous sommes – que nous faisons quelque chose de très important, et que je ne devrais pas m’en éloigner », a déclaré Biden.

Interrogé sur ce que son défunt fils Beau Biden dirait aux personnes qui pensent que le président est trop vieux pour se présenter, Biden a répondu: “Ce n’est pas tellement [what] disait-il à ces gens. Ce qu’il me dirait à mon avis. La seule raison de s’impliquer dans la vie publique est de pouvoir améliorer la vie des autres. Et selon qui est l’opposant, s’il a une vision qui est à l’opposé de ce que je crois que la démocratie et je crois est bon pour les Américains moyens, alors son argument était, papa, tu as l’obligation de faire quelque chose.”

Dans l’interview de grande envergure, Biden a également promis d’utiliser son droit de veto pour protéger les droits reproductifs si les républicains prennent le contrôle du Congrès à mi-mandat et adoptent des lois interdisant l’avortement dans tout le pays.

Interrogé sur la manière dont il “protégerait les femmes”, Biden a déclaré qu’il “opposerait son veto” à tout ce que les républicains proposeraient pour restreindre l’accès à la procédure.

“Pour eux d’interdire Roe, d’interdire le droit d’une femme de faire un choix avec son médecin, de ne pas faire d’exceptions pour le viol, l’inceste, etc., et de le faire passer par le Congrès pour en faire la loi du pays , le président doit le signer. J’y opposerai mon veto “, a déclaré Biden à propos de Roe v. Wade, qui avait garanti un droit constitutionnel fédéral à l’avortement jusqu’à ce que la Cour suprême annule la décision en juin.

Cela survient après que le président a cherché à mobiliser les électeurs de son parti cette semaine en promettant de signer une loi codifiant le droit à l’avortement en janvier si les électeurs élisent davantage de démocrates afin de garantir l’adoption d’une telle législation.

Le vœu du président a fait écho aux remarques du début de la semaine lorsqu’il a évoqué la perspective d’un Congrès contrôlé par les républicains adoptant un projet de loi interdisant l’avortement dans tout le pays : “Si un tel projet de loi était adopté dans les prochaines années, j’y opposerai mon veto.”

Sur l’économie et l’inflation, le président a balayé les sondages montrant que la majorité des électeurs désapprouvent la direction de l’économie, affirmant que “beaucoup de ce que nous avons fait et que nous avons adopté n’a pas encore pris effet”.

Il a soutenu que le GOP n’avait pas de plan pour répondre aux préoccupations économiques des Américains, déclarant: “Ils n’ont pas d’autre plate-forme que de démolir ce que j’ai pu faire, nous avons pu le faire. Et je ne savent pas à quoi ils servent.”

Biden a également doublé ses critiques à l’égard des récents commentaires du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, remettant en question l’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine.

“Je peux comprendre que quelqu’un ayant ce point de vue qui n’est pas informé, et le croire, car cela coûte tellement d’argent de les aider”, a déclaré Biden vendredi. “Mais il y a tellement plus que les Ukrainiens. Il s’agit de l’OTAN, de l’Europe occidentale. Il s’agit de s’assurer que [Russian President Vladimir] Poutine n’est pas en mesure de réussir d’une manière qu’il utilise la brutalité de ses activités.”