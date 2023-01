Biden a l’intention de faire sa première visite à la frontière américano-mexicaine

HEBRON, Ky. (AP) – Le président Joe Biden a l’intention de visiter la frontière américano-mexicaine – son premier voyage là-bas depuis son entrée en fonction – dans le cadre de sa rencontre la semaine prochaine à Mexico avec les dirigeants du Mexique et du Canada.

“C’est mon intention, nous travaillons sur les détails maintenant”, a déclaré Biden aux journalistes mercredi lors d’un voyage dans le Kentucky.

Biden a déclaré à son retour à la Maison Blanche qu’il espérait voir “ce qui se passe” à la frontière et prévoyait également de faire des remarques sur la sécurité des frontières jeudi.

Il y a eu de fortes augmentations du nombre de migrants à la frontière alors même qu’une loi américaine sur la santé publique reste en place qui permet aux autorités américaines de refuser de nombreuses personnes demandant l’asile aux États-Unis. Les dirigeants républicains ont critiqué le président pour ses politiques qu’ils jugent inefficaces en matière de sécurité aux frontières et ils se sont demandé pourquoi il ne s’était pas encore rendu là-bas.

L’attention accrue de Biden sur la frontière survient également alors que le président se prépare pour une candidature à la réélection en 2024. Son seul rival potentiel déclaré, Donald Trump, s’est hissé au sommet des rangs du GOP en animant les électeurs de base du parti avec ses positions intransigeantes sur l’immigration.

Mais il y a eu des éloges mercredi après la nouvelle.

“Je suis ravi que le président Biden visite enfin notre frontière sud – qui a été complètement cédée aux cartels, aux passeurs et aux trafiquants d’êtres humains”, a tweeté le sénateur Lindsey Graham, RS.C., qui a critiqué les politiques de l’administration.

Parmi les plaintes concernant la sécurité des frontières par les républicains figure la quantité de fentanyl entrant aux États-Unis via le Mexique. Un rapport de 2022 d’une commission fédérale bipartite a révélé que le fentanyl et des drogues similaires sont fabriqués principalement dans des laboratoires au Mexique à partir de produits chimiques expédiés principalement de Chine.

Et le fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques produits en laboratoire provoquent désormais une crise de surdose plus meurtrière que jamais aux États-Unis. Mais les défenseurs et les experts du contrôle des drogues disent qu’une politique anti-drogue qui repose sur une sécurité frontalière plus stricte est dangereuse et probablement futile. Les médicaments sont trop faciles à déplacer en petites quantités difficiles à détecter.

Le trafic de drogue et l’immigration devraient figurer parmi les principaux sujets de discussion lors du sommet lundi et mardi lorsque Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau seront accueillis par le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Au début de sa présidence, Biden a confié au vice-président Kamala Harris la responsabilité des efforts de la Maison Blanche pour relever le défi de la migration en travaillant avec les pays d’Amérique centrale pour s’attaquer aux causes centrales du problème. Elle s’est rendue à El Paso, au Texas, en juin 2021 et a été critiquée pour avoir choisi un emplacement trop éloigné de l’épicentre des passages frontaliers qui grèvent les ressources fédérales. Le nombre de migrants traversant la frontière n’a fait qu’augmenter.

Pour l’instant, la Cour suprême a maintenu en place les restrictions de l’ère Trump, souvent connues sous le nom de titre 42 en référence à une loi de santé publique de 1944, après que Biden a agi pour y mettre fin et que les républicains ont poursuivi en justice en réponse. Le titre 42 a été invoqué pour empêcher la propagation du COVID-19, mais il y a toujours eu des critiques selon lesquelles les restrictions ont été utilisées comme prétexte par Trump pour fermer la frontière.

Biden n’a pas encore présenté de changements systémiques pour gérer une augmentation attendue de migrants en cas de fin des restrictions sanitaires. Et le président est limité dans ce qu’il peut faire sans modification de la loi sur l’immigration. Mais au Congrès, un projet de loi bipartisan sur l’immigration a été enterré peu de temps avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre.

Biden a fait son commentaire sur la prochaine visite à la frontière lors d’un arrêt dans le Kentucky sur un pont routier qui doit recevoir des dollars fédéraux en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures.

Trump s’est rendu plusieurs fois du côté américain de la frontière en tant que président, dont un voyage à McAllen, au Texas, où il a affirmé que le Mexique paierait pour le mur frontalier.

Les contribuables américains ont fini par couvrir les coûts. Les dirigeants mexicains avaient catégoriquement rejeté l’idée lorsque Trump les avait pressés très tôt. « NON », a tweeté Enrique Peña Nieto, alors président du Mexique, en mai 2018. « Le Mexique ne paiera JAMAIS pour un mur. Pas maintenant, jamais. Sincèrement, Mexique (nous tous).

___

Longtemps rapporté de Washington.

Seung Min Kim et Colleen Long, Associated Press