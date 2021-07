Biden a limogé le commissaire à la sécurité sociale nommé par Trump, Andrew Saul

Le président Biden a limogé le commissaire à la sécurité sociale nommé par Donald Trump, Andrew Saul, qui a refusé de quitter son poste.

Biden a demandé à Saul de démissionner et son emploi a été résilié vendredi après avoir refusé la demande du président, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Saul a qualifié son licenciement de « massacre de vendredi soir » Crédit : Getty

L’administration Biden a limogé le commissaire à la Sécurité sociale Crédit : Reuters

Cependant, Saul a déclaré au Washington Post qu’il prévoyait d’être au travail comme d’habitude lundi et a décrit son licenciement comme un « massacre du vendredi soir », une référence au « massacre du samedi soir » lors du scandale du Watergate.

« C’était la première fois que moi ou mon adjoint savions que cela allait arriver », a déclaré Saul.

« C’était un éclair auquel personne ne s’attendait. Et en ce moment, cela a laissé l’agence dans la tourmente complète. »

Une autre personne nommée par Trump, le sous-commissaire David Black, a accepté de démissionner à la demande de l’administration Biden.

Biden a nommé Kilolo Kijakazi commissaire par intérim tandis que l’administration recherche un commissaire permanent et un commissaire adjoint.

Deux responsables de l’ère Trump ont été licenciés par l’administrateur de Biden Crédit : AFP ou concédants de licence

Kijakazi est actuellement le commissaire adjoint pour la politique de retraite et d’invalidité à l’Administration de la sécurité sociale.

Le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon, a déclaré dans un communiqué que « chaque président devrait choisir le personnel qui réalisera le mieux sa vision pour le pays.

« Pour réaliser la vision audacieuse du président Biden d’améliorer et d’étendre la sécurité sociale, il a besoin de ses responsables », a ajouté Wyden.

Cependant, d’éminents républicains n’étaient pas très satisfaits de la décision de Biden.

Le sénateur Mike Crapo de l’Idaho, le plus haut républicain de la commission des finances, et le représentant Kevin Brady du Texas, le plus haut républicain de la commission des voies et moyens de la Chambre, ont publié une déclaration commune qualifiant la décision de Biden de « décevante ».

Le couple a affirmé que « les bénéficiaires de la sécurité sociale ont le plus à perdre de la décision partisane du président Biden de destituer le commissaire Andrew Saul ».

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a qualifié cette décision de « politisation sans précédent et dangereuse de l’Administration de la sécurité sociale ».