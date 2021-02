Biden a levé partiellement les restrictions liées à la pandémie de Trump sur l’immigration légale

Le président américain Joe Biden signe des actions exécutives dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 28 janvier 2021 à Washington, DC. | Doug Mills-Pool / Getty Images

Mais les travailleurs étrangers ne peuvent toujours pas obtenir de visa.

Le président Joe Biden a partiellement levé une interdiction de l’ère Trump qui a sévèrement réduit l’immigration légale au milieu de la pandémie, affirmant qu’elle séparait les familles et nuisait aux industries américaines qui dépendent des talents internationaux.

Les membres de la famille des citoyens américains et des détenteurs d’une carte verte pourront désormais immigrer aux États-Unis, un phénomène que l’ancien président Donald Trump qualifiait auparavant de «migration en chaîne». Il en sera de même pour les personnes qui ont été sélectionnées pour recevoir des visas grâce à la loterie des visas de diversité, qui permet aux États-Unis d’accepter chaque année 55000 immigrants en provenance de pays avec des niveaux d’immigration historiquement bas et a fait l’objet de la tristement célèbre diatribe de Trump.

Le Migration Policy Institute estime que les restrictions imposées à ces immigrants ont empêché 26 000 personnes d’obtenir des cartes vertes tous les mois depuis avril dernier, lorsque Trump a mis en œuvre l’interdiction.

Cependant, de nombreux travailleurs étrangers demandant des visas temporaires n’ont toujours pas le droit d’entrer aux États-Unis jusqu’au 31 mars au moins, date à laquelle l’interdiction existante expirera à moins que Biden ne décide de la renouveler.

Cela inclut les travailleurs qualifiés qui demandent le visa H-1B recherché, sur lequel l’industrie de la technologie s’appuie désormais, et leurs conjoints qui demandent des visas H-4 en tant que personnes à charge. Les étrangers transférés vers les bureaux américains de leurs sociétés multinationales par le biais de visas L, y compris des dirigeants d’entreprise, et certains universitaires et personnes participant à des échanges culturels et professionnels sur les visas J-1 sont également toujours interdits.

On ne sait pas quand Biden lèvera les restrictions sur ces demandeurs de visa, ce que Trump considérait comme une menace pour les travailleurs domestiques licenciés au milieu de la pandémie. Bien que les responsables de l’administration Trump aient fait valoir à l’époque que l’interdiction permettrait de sauver 525000 emplois américains, la plupart des licenciements ont finalement eu lieu dans des industries qui n’emploient pas un nombre important de travailleurs étrangers bénéficiant de visas, ce qui suggère que l’interdiction n’a guère contribué à réduire le chômage et aurait pu nuire aux entreprises qui emploient à la fois des Américains et des non-citoyens.

L’interdiction a toujours exclu les immigrants qui se trouvent déjà aux États-Unis, les titulaires de visa existants, les travailleurs temporaires dans les industries de production alimentaire, ainsi que les travailleurs de la santé et les chercheurs luttant contre Covid-19.

Dans une proclamation mercredi soir, Biden a déclaré que l’interdiction «ne faisait pas avancer les intérêts des États-Unis».

«Au contraire, cela nuit aux États-Unis, notamment en empêchant certains membres de la famille de citoyens américains et de résidents permanents légaux de rejoindre leur famille ici», a-t-il écrit. «Cela nuit également aux industries aux États-Unis qui utilisent des talents du monde entier.»

La révocation de l’interdiction n’est que la première étape: l’administration Biden devra désormais s’attaquer au vaste arriéré de demandes de visa qui s’est accumulé pendant que l’interdiction était en vigueur. Cela inclut certains 473000 demandeurs de visa qui étaient parrainés par des membres de leur famille aux États-Unis.

Les avocats des personnes touchées disent qu’ils le feront continuer à contester les dispositions restantes de l’interdiction affectant les travailleurs étrangers devant les tribunaux. L’année dernière, un juge fédéral avait exempté 181 familles de l’interdiction qui prouvaient qu’elles avaient été lésées par celle-ci, y compris des enfants qui seraient devenus inadmissibles aux cartes vertes après avoir eu 21 ans alors que l’interdiction était toujours en vigueur.

En plus de faire face à des pressions pour révoquer l’interdiction de visa, Biden est également poussé à révoquer une politique de l’ère Trump qui continue de permettre aux États-Unis de refuser la grande majorité des demandeurs d’asile arrivant à la frontière sud pour des raisons liées à la pandémie. Il pourrait le faire en publiant une proclamation unilatérale similaire.