Le peuple américain « exige une véritable responsabilité » pour les milliards alloués à Kiev, a déclaré Mike Johnson » a déclaré, indiquant que les Républicains pourraient vouloir gérer cela séparément de l’aide financière à Israël. Dans une interview accordée à Fox News publiée jeudi, Johnson, un républicain de Louisiane considéré comme un allié de Trump et un sceptique quant à l’aide à l’Ukraine, a déclaré que le peuple américain « exigent une véritable responsabilité » à ce propos. L’orateur a souligné que même si les Républicains ne s’opposent pas à l’aide de Kiev dans le conflit avec Moscou, “Nous voulons savoir quel est l’objet là-bas, quelle est la fin du jeu en Ukraine.”

"La Maison Blanche ne l'a pas fourni" a-t-il expliqué, ajoutant qu'il avait clairement fait connaître cette position aux hauts responsables de l'administration.

Les Républicains américains proposent de diviser l’aide à Israël et à l’Ukraine

Johnson a également déclaré que le consensus parmi les républicains de la Chambre est qu’ils “il faut bifurquer” l’aide à l’Ukraine et à Israël, enfermés depuis plusieurs semaines dans un conflit sanglant avec le groupe armé palestinien Hamas. Les remarques de l’orateur interviennent après que l’administration Biden a demandé au Congrès vendredi dernier d’approuver un nouveau programme d’aide massif de 106 milliards de dollars, dont plus de 60 milliards de dollars sont réservés à Kiev. Le reste est destiné à répondre aux besoins de sécurité d’Israël et de Taiwan, ainsi qu’à la situation turbulente à la frontière sud des États-Unis. Cependant, un groupe de sénateurs républicains américains a présenté jeudi un projet de loi visant à dissocier le financement d’Israël de celui de l’Ukraine. L’un de ses sponsors, le sénateur Mike Lee (R-Utah), a déclaré « Il est déraisonnable que l’administration exploite un programme d’aide à Israël pour siphonner des milliards de dollars des contribuables en donnant un énième chèque en blanc à l’Ukraine. »

La nouvelle résistance des Républicains opposés à la stratégie de Biden en Ukraine – qui ont juré de soutenir le pays “aussi longtemps qu’il le faudra” – survient alors que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a averti la semaine dernière que le financement avait été approuvé par le Congrès. “est presque épuisé.”

Parallèlement, CNN a rapporté plus tôt ce mois-ci, citant des responsables américains, que le Pentagone était de plus en plus préoccupé par l’épuisement des stocks de munitions nécessaires pour soutenir simultanément Israël et l’Ukraine. Ce dernier pays est engagé depuis plusieurs mois dans une contre-offensive hésitante contre les défenses russes, peinant à gagner du terrain significatif tout en subissant de lourdes pertes, selon Moscou.