Biden a l’air confus et sort des NOTES alors qu’il a apparemment du mal à répondre à la question du journaliste sur le cyberpiratage

JOE Biden avait l’air confus avant de sortir ses notes alors qu’il semblait avoir du mal à répondre à la question du journaliste sur le cyberpiratage.

Le président a été interrogé sur l’attaque de ransomware qui a frappé des centaines d’entreprises américaines avant qu’il n’ait apparemment bloqué la réponse et lise maladroitement son invite.

Joe Biden avait l’air confus et a sorti ses notes alors qu’il luttait apparemment pour répondre à la question du journaliste sur le cyberpiratage Crédit : Reuters

Biden, 78 ans, était dans le Michigan samedi lorsqu’il a été interrogé sur « le piratage le plus récent des Russes ».

Le président a alors commencé à répondre : « Nous ne sommes pas sûrs que ce soit les Russes, j’ai reçu un brief quand j’étais dans l’avion. C’est pourquoi j’ai été en retard pour descendre de l’avion.

« Je serai plus en forme pour vous en parler.

Les images sont floues, mais il semble ensuite arrêter de répondre avant de sortir ses notes de sa veste et de dire aux journalistes: « Je vais vous dire ce qu’ils m’ont envoyé. »

Biden, 78 ans, était dans le Michigan samedi lorsqu’il a été interrogé sur le piratage Crédit : AP

Biden a poursuivi: « L’idée – tout d’abord, nous ne savons pas de qui il s’agit avec certitude, numéro un.

« Et ce que j’ai fait, j’ai dirigé toutes les ressources du gouvernement pour aider à une réponse si nous le déterminons. »

Il s’est de nouveau arrêté et a demandé au caissier du magasin de la ferme King Orchards à Central Lake : « De quoi d’autre avez-vous besoin ? Elle lui avait demandé plus tôt s’il avait besoin d’un reçu pour la tarte qu’il avait achetée.

Biden a ajouté: « J’ai demandé à la communauté du renseignement de me donner un aperçu approfondi de ce qui s’est passé. Je saurai mieux demain.

« Et si c’est à la connaissance et/ou en conséquence de la Russie, alors j’ai dit à Poutine que nous répondrions. »

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a tweeté les images en écrivant: « Oui, oui, il a maladroitement sorti des notes pour répondre à une question sur laquelle il venait d’être informé. »

Des centaines d’entreprises américaines ont été touchées par une cyberattaque « colossale » avant le 4 juillet. Cela a conduit le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy à qualifier Biden de « faible » contre Vladimir Poutine.

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a tweeté les images Crédit : Reuters

Biden achète des tartes et de la confiture au magasin de la ferme King Orchards, à Central Lake, Michigan Crédit : AP

La lutte apparente de Biden est survenue le jour où l’ancien médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, a déclaré que les démocrates « devaient exiger que Joe Biden passe un test cognitif ».

L’ancien médecin de Donald Trump, Jackson, a déclaré que le président actuel « ne vieillit pas avec grâce ».

Il a ajouté: « Vous pouvez revenir en arrière – il y a quarante ans d’enregistrement de cet homme – il a toujours fait des gaffes et des trucs mais ceux-ci sont différents, il est confus, il est désorienté. »

Le représentant du Texas Jackson a déclaré à Fox News samedi: « Je pense qu’il démontre chaque jour qu’il se passe quelque chose.

« Vous n’avez pas besoin d’être médecin pour examiner ce comportement et voir qu’il se passe quelque chose de préoccupant. »

Biden fait face à une pression croissante pour passer un test cognitif avec un certain nombre de républicains affirmant qu’il n’est pas apte à être président.

Jackson était l’un des 14 législateurs républicains à avoir signé une lettre appelant le démocrate de 78 ans à passer un examen mental.

Biden a déclaré qu’il avait l’intention de passer un examen médical cette année et que les résultats seront divulgués au public.

Trump a continué de remettre en question la capacité de Biden à servir, affirmant qu' »il empire » et Jackson a déclaré samedi que le président semblait « confus ».

Biden fait face à une pression croissante pour passer un test cognitif Crédit : AFP

Le président, enclin à la gaffe, a gaffé à plusieurs reprises ces derniers mois Crédit : AFP

Le membre du Congrès Jackson a déclaré: « Nous connaissons tous des personnes qui ont 100 ans, qui sont fondamentalement aussi pointues qu’une punaise, et nous connaissons des personnes qui ont environ la soixantaine et qui ont des difficultés cognitives… et je pense qu’il est de ce côté-là de la spectre.

« Je leur demande juste, lorsque vous faites l’examen physique, incluez l’évaluation cognitive. En ce qui me concerne, le précédent standard a été établi et ils doivent suivre et faire de même. »

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a rejeté les spéculations selon lesquelles Biden serait atteint de démence car il a déclaré qu’il était « au courant » et « n’a jamais manqué un détail » lors de leur sommet à Genève.

En mai, plus de 120 généraux militaires à la retraite ont déclaré que « la santé mentale et physique de Biden ne peut être ignorée ».

Publiée par Flag Officers 4 America, la lettre remet en question la capacité de Biden à servir de président.

Le président, qui est enclin à la gaffe, a gaffé à plusieurs reprises ces derniers mois.

Il a confondu la Syrie avec la Libye à trois reprises lors d’une conférence de presse au sommet du G7.

Biden a déclaré aux troupes américaines stationnées à la RAF Mildenhall qu’il oubliait sans cesse qu’il était président et appelait la Royal Air Force la RFA.

En mars, il a été surpris en train de trébucher sur les marches d’Air Force One dans une bévue embarrassante.