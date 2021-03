WASHINGTON (AP) – En 2009, le vice-président de l’époque, Joe Biden, était le «shérif Joe», l’exécutant s’assurant que les dollars fédéraux provenant d’un vaste programme d’aide économique arrivaient aux bons endroits et rapidement.

Cette fois, le rôle du président Biden est différent: il est le vendeur principal pour le programme d’aide COVID-19 de 1,9 billion de dollars, désireux de marquer des points politiques alors que les Américains commencent à tirer parti de l’effort de secours massif du gouvernement.

Biden a signé le projet de loi jeudi, puis l’a vanté dans un discours aux heures de grande écoute à la nation ce soir-là. Vendredi, il a célébré à nouveau le paquet, cette fois avec les législateurs démocrates lors de son premier événement Rose Garden en tant que président.

Biden a déclaré vendredi qu’il s’inspirerait de ses expériences en 2009, affirmant qu’il travaillait quatre à cinq heures par jour pendant six mois pour s’assurer que la relance réussisse. Ce même type de concentration sera nécessaire pour le soulagement des coronavirus.

« Le diable est dans les détails », a déclaré le président. «C’est une chose de passer le plan de sauvetage américain. Ce sera une autre chose de le mettre en œuvre. Il faudra une surveillance minutieuse pour s’assurer qu’il n’y a pas de gaspillage ou de fraude et que la loi fait ce pour quoi elle est conçue. Et je le pense. Nous devons bien faire les choses. »

La Maison Blanche a planifié une campagne ambitieuse pour présenter le contenu de la loi tout en cherchant à créer une dynamique pour les parties futures, plus difficiles, du vaste programme du président. Biden se rendra dans les États du champ de bataille de Pennsylvanie et de Géorgie la semaine prochaine pour en parler et d’autres hauts responsables de l’administration se déplaceront à travers le pays pour faire de même.

Les collaborateurs de l’aile ouest affirment qu’il y a une détermination à éviter les erreurs de plus d’une décennie plus tôt, lorsque l’administration du président Barack Obama n’a pas fait assez pour promouvoir son propre plan de relance économique. Mais Biden obtient une mesure de crédit pour la mise en œuvre réussie du plan lui-même, selon des vétérans de l’administration Obama.

Biden a fini par superviser le gigantesque plan de relance du gouvernement de 787 milliards de dollars après avoir écrit à Obama une note sur la façon dont il devrait être géré, et il a savouré son rôle de principal flic du programme. Il a dit qu’il n’avait pas «encore» regardé son vice-président, Kamala Harris, pour jouer le même rôle sur l’aide au COVID-19.

L’histoire continue

À l’époque, Biden organisait des conférences téléphoniques hebdomadaires avec les maires, les gouverneurs et d’autres pour faire pression pour une utilisation judicieuse de l’argent. Il a estimé qu’il s’était entretenu avec plus de 160 maires et tous les gouverneurs sauf un – la républicaine d’Alaska Sarah Palin, qui était la candidate à la vice-présidence aux élections de 2008.

Biden a également convoqué des réunions régulières du Cabinet pour maintenir la fin du programme à Washington sur la bonne voie. Lors d’une réunion du Cabinet en 2009, Biden a pressé les fonctionnaires fédéraux de lui donner un rapide avertissement lorsque les projets prenaient du retard, en disant: «Vous devez me donner plus de munitions pour que je puisse prendre le téléphone et être le shérif.»

Biden a utilisé son rôle de «shérif Joe» pour réduire les formalités administratives et «obtenir le stimulus lui-même dans l’économie», a déclaré Robert Gibbs, qui était l’attaché de presse d’Obama à l’époque. Il a prédit que Biden serait tout aussi implacable dans la vente du paquet de secours cette fois.

« Je serais surpris si deux jours passaient au cours des quatre prochaines années où vous n’entendez pas de discussion sur la législation », a déclaré Gibbs. « C’est si important que c’est littéralement quelque chose que vous dites lors du dernier rassemblement de votre campagne de réélection. «

On s’attend à ce que Biden nomme quelqu’un pour superviser la mise en œuvre du plan de secours COVID-19. Et bien que Biden lui-même ne soit pas aussi dans les mauvaises herbes cette fois, les assistants s’attendent toujours à recevoir de nombreuses questions de sa part sur exactement où et quand l’argent est transféré.

« Il jouera un rôle différent: il est également le commandant en chef et supervise la reprise économique, surmontant la pandémie et traitant une série de crises », a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Mais dans son âme, il est un gars des détails et il voudra retrousser ses manches et appeler le maire local, le gouverneur, le district scolaire pour s’assurer que l’argent sort par la porte. »

Il y a des défis à relever pour Biden, bien que les assistants de la Maison Blanche soulignent que les sondages montrent que le paquet est populaire auprès des électeurs républicains, même si aucun législateur du GOP n’a voté pour. Aucun républicain n’a participé au tour de victoire de Rose Garden.

La Maison Blanche de Biden a adopté la stratégie de sous-promesse puis de sur-livraison, ce qui lui permet de dépasser fréquemment les dates et objectifs cibles, par exemple, pour la distribution de vaccins.

Mais dans son discours de jeudi soir, Biden a établi un calendrier ambitieux pour que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d’ici le 1er mai et a fait en sorte que les perspectives de vie se rapprochent de la normale d’ici le 4 juillet. , Le nouveau calendrier de Biden a généré une pression pour répondre aux gros titres qu’il a produits.

Les républicains, qui tentent de qualifier le projet de loi de secours COVID-19 de partisan, pensent qu’ils seront en mesure d’organiser une riposte beaucoup plus efficace à l’administration Biden lorsque le président passera à des parties plus polarisantes de son programme telles que l’immigration, le changement climatique. et les droits de vote.

« Moins de deux mois après le début de sa présidence, et Biden montre qu’il n’a jamais vraiment voulu dire ses promesses de bipartisme et d’unité », a déclaré la présidente du GOP, Ronna McDaniel. « Au lieu de travailler sur une législation de secours ciblée de manière significative avec les républicains, il a choisi un projet de loi hyper-partisan plein de porc. »

Le projet de loi Obama a été confronté à des vents contraires car il faisait suite au sauvetage des banques, conçu sous le président George W. Bush, et intervenait alors que l’économie stagnait. Cette fois, les Américains commenceront à voir l’impact beaucoup plus tôt – certains verront même leur chèque de relance de 1400 $ déposé ce week-end.

Les prévisions économiques prévoient également une reprise robuste d’ici la fin de l’année, et Biden devrait être en mesure d’indiquer une croissance concrète de l’emploi, ce qui en fera une victoire plus facile à vendre que celle de 2009.

Jennifer Palmieri, ancienne directrice des communications à la Maison-Blanche d’Obama, a déclaré qu’Obama devait faire valoir que «les choses sont toujours mauvaises mais qu’elles seraient pires qu’elles ne le sont si nous n’avions pas adopté cela». En revanche, dit-elle, Biden est capable de dire aux Américains « qu’il y a des signes de vie, d’espoir et de croissance. »

Elle a ajouté: «La Maison Blanche devrait se sentir habilitée: le message à tirer du projet de loi COVID est que les républicains de DC sont déconnectés du reste du pays. Il est temps de monter sur l’accélérateur.

___

La rédactrice d’Associated Press Nancy Benac a contribué.