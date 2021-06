Biden a jeté les bases d’une alliance pour préserver la démocratie

Pour comprendre l’ambition audacieuse qui se cache derrière le voyage en Europe du président Joe Biden cette semaine, considérez-le moins comme le commandant en chef des États-Unis que comme le médecin en chef du monde démocrate (petit « d »).

Il y a quatre-vingts ans, alors que beaucoup moins de démocraties étaient assiégées par des forces autoritaires montantes, Franklin Roosevelt dans son célèbre discours des « Quatre libertés » au Congrès en 1941, s’est proclamé Dr Win-the-War. Maintenant que le monde démocratique fait face à un nouvel assaut, c’est au tour de Biden d’être le Dr Save-Democracy.

Après avoir fourni à plusieurs reprises son diagnostic des cancers mettant en danger les démocraties mondiales, Biden a accéléré la semaine dernière le cours du traitement. Comme tout bon médecin, il comprend que la guérison et le rétablissement restent incertains après tant d’années de maladie invasive et métastasante.

Attendre plus longtemps aurait assuré l’échec du patient dans ce que Biden a diagnostiqué comme un « point d’inflexion » dans la lutte historique et systémique contre l’autoritarisme. Comme il l’a dit cette semaine au siège de l’OTAN à Bruxelles, exposant un thème qui sous-tend toute sa présidence : « Nous devons prouver au monde et à notre propre peuple que cette démocratie peut encore prévaloir face aux défis de notre temps et répondre aux besoins de notre peuple. »

Alors que le message du président de 78 ans et sa remarquable endurance lors des cinq arrêts de sifflet du voyage étaient impressionnants, n’importe quel dirigeant américain peut organiser une série de réunions similaire. Ils comprenaient son bilatéral avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, suivi du rassemblement du G-7 des principales démocraties industrielles du monde, puis de la réunion des dirigeants de l’OTAN, d’un sommet américano-européen et se terminant à Genève avec le président russe Vladimir Poutine, l’incarnation de ce que Biden combat.

Plus notable est ce que Biden a fait avec eux. Grâce à une planification et des négociations minutieuses, son équipe et ses partenaires ont produit des dizaines de pages d’accords, de communiqués et d’engagements futurs. Tout cela a été conçu pour fournir un fil conducteur et provoquer une cause commune parmi les principales démocraties du monde.

Derrière tout cela, l’administration Biden se concentre sur la Chine comme le défi de notre temps. Contrairement à l’administration Trump, qui s’est mise en conflit avec l’Europe et la Chine à la fois, l’administration Biden s’est donné beaucoup de mal pour rallier les Européens à ses côtés dans la compétition avec la Chine, même si des compromis sont requis de la part de certains pays et de toute l’Union européenne. qui comptent la Chine comme leur principal partenaire commercial.

Les accords conclus la semaine dernière comprenaient un Communiqué du sommet du G-7 de Carbis Bay qui contenait, parmi bien d’autres, des engagements à fournir au monde un milliard de doses supplémentaires de vaccins Covid cette année, un plan pour revigorer les économies membres et un engagement envers un impôt minimum mondial.

Ils comprenaient un Déclaration du sommet États-Unis-UE, peut-être le plus sous-estimé et le plus sous-estimé des accords de la semaine, qui ont établi un certain nombre de dialogues qui pourraient forger une coopération plus étroite sur tout, des secours de Covid et du changement climatique à la coopération technologique et à la Chine.

« Nous avons l’intention de continuer à nous coordonner sur nos préoccupations communes, y compris les violations continues des droits de l’homme au Xinjiang et au Tibet », indique le communiqué, « l’érosion de l’autonomie et des processus démocratiques à Hong Kong; la coercition économique; les campagnes de désinformation; et les problèmes de sécurité régionale ».

La décision de mettre fin à un différend commercial et tarifaire de 17 ans entre Boeing et Airbus a également pour facteur de motivation la concurrence croissante avec la Chine. Même les trois paragraphes Déclaration conjointe des États-Unis et de la Russie sur la stabilité stratégique avait la Chine en ligne de mire, visant à lancer un dialogue bilatéral de stabilité stratégique dont le but serait de créer un environnement plus prévisible avec Moscou afin que les énergies de Washington puissent se concentrer plus directement sur Pékin.

Cependant, sous la surface de toutes les réunions du président Biden, des doutes persistaient quant à la durabilité de cet engagement américain renouvelé envers les alliances, les partenaires démocratiques et une cause commune – produisant un coup de fouet compréhensible parmi les chefs d’État et de gouvernement qui avaient participé à des réunions d’un ton bien différent avec le président Trump.

Les Européens ont des raisons de se demander ce que les prochaines élections américaines pourraient apporter, car Trump et ses alliés refusent toujours d’accepter sa défaite électorale et de prétendre à la fraude. Ils ont également leurs propres incertitudes électorales, les élections allemandes de septembre devant mettre fin aux près de 16 ans de leadership de la chancelière Angela Merkel, et le président français Macron face aux élections locales dimanche qui pourraient donner un aperçu de son affrontement l’année prochaine avec Marine Le Pen.

En grande partie, attribuez ces incertitudes au grand succès de Biden avec ses partenaires la semaine dernière, qui n’étaient que trop désireux d’accepter le changement. Ce que l’administration Trump a démontré, comme l’ont fait les premiers mois de la présidence Biden, c’est la dépendance continue des démocraties mondiales à l’égard du leadership américain. Alors pourquoi ne pas tirer parti du présent pour mettre en place autant d’accords et d’habitudes que possible, en espérant qu’ils soient durables.

Dans cet esprit, la semaine a commencé comme il se doit avec le Nouvelle Charte de l’Atlantique signé avec le Premier ministre britannique Johnson, un rappel utile de la différence historique que les États-Unis engagés internationalement peuvent faire sur les années 80e anniversaire de l’original Charte de l’Atlantique convenu par le président américain Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill.

« Notre Charte de l’Atlantique revitalisée », lit-on dans le nouveau document, « s’appuyant sur les engagements et les aspirations énoncés il y a quatre-vingts ans, affirme notre engagement continu à soutenir nos valeurs durables et à les défendre contre les défis nouveaux et anciens. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec tous partenaires qui partagent nos valeurs démocratiques et à contrer les efforts de ceux qui cherchent à saper nos alliances et nos institutions.

Il convient de rappeler que près de quatre mois complets avant l’entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt et Churchill ont accepté la charte originale, décrivant leurs objectifs communs ambitieux pour le monde d’après-guerre et indiquant clairement le soutien américain à l’effort de guerre britannique, le 14 août 1941.

Il vaut également la peine de réfléchir au type de monde qui aurait pu émerger si les États-Unis ne s’étaient pas manifestés.

L’ordre libéral de l’après-guerre étant menacé, la Nouvelle Charte de l’Atlantique pourrait servir de sonnette d’alarme à un engagement international renouvelé en faveur de la renaissance de la démocratie.

En décembre de l’année dernière, j’ai écrit dans cet espace: « Joe Biden a cette opportunité la plus rare que l’histoire offre: la chance d’être un président transformateur. »

Le voyage de Biden en Europe reconnaît et s’appuie sur cette opportunité. Cependant, peut-être tout aussi motivant est le coût compris mais tacite de l’échec à un moment où la question de savoir quelles forces mondiales façonneront l’avenir est à saisir.

Frédéric Kempe est un auteur à succès, journaliste primé et président-directeur général de l’Atlantic Council, l’un des groupes de réflexion les plus influents des États-Unis sur les affaires mondiales. Il a travaillé au Wall Street Journal pendant plus de 25 ans en tant que correspondant étranger, rédacteur en chef adjoint et rédacteur en chef le plus ancien de l’édition européenne du journal. Son dernier livre – « Berlin 1961 : Kennedy, Khrouchtchev, et l’endroit le plus dangereux sur Terre » – était un best-seller du New York Times et a été publié dans plus d’une douzaine de langues. Suivez-le sur Twitter @FredKempe et abonnez-vous ici à Inflection Points, son regard chaque samedi sur les principales histoires et tendances de la semaine dernière.