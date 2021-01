WASHINGTON (AP) – À l’époque où les élections se durcissaient et à seulement une semaine, Joe Biden est allé grand.

Il s’est envolé pour Warm Springs, la ville de Géorgie dont les eaux thermales ont autrefois apporté le réconfort à Franklin Delano Roosevelt contre la polio, et s’est engagé à rétablir le tissu économique et politique américain depuis le New Deal de FDR.

L’évocation de certaines des réformes les plus nobles du pays a aidé Biden à renverser le président Donald Trump, mais lui a laissé des promesses imposantes à tenir. Et il essaiera de tenir ses promesses dans un contexte de division nationale fulgurante et d’une pandémie qui a tué près de 400 000 Américains et bouleversé l’économie.

Un tel changement serait difficile à imaginer en toutes circonstances, encore moins maintenant.

Il part avec les démocrates s’accrochant au contrôle infaillible de la Chambre et du Sénat et après avoir remporté une élection au cours de laquelle 74 millions de personnes ont voté pour son adversaire. Et même si son administration atteint la plupart de ses principaux objectifs en matière de législation ou d’action exécutive, ces actions sont susceptibles d’être annulées par une Cour suprême désormais contrôlée par une majorité conservatrice 6-3.

Même ainsi, l’effort est bientôt en cours. Washington se prépare à des dizaines d’actions exécutives consécutives à partir de mercredi et s’étalant sur les 10 premiers jours de l’administration de Biden, ainsi qu’à une législation qui commencera à faire son chemin au Congrès sur le soulagement de la pandémie, l’immigration et bien plus encore.

Biden a-t-il promis plus qu’il ne peut en offrir? Pas à son avis. Il suggère qu’il peut accomplir encore plus qu’il n’a promis. Il dit que lui et son équipe «feront de notre mieux pour dépasser toutes les attentes que vous avez pour le pays et les attentes que nous avons pour lui.

Certains démocrates disent que Biden a raison de fixer de grandes attentes tout en réalisant qu’il devra faire des compromis, plutôt que de commencer avec des objectifs plus petits et de les réduire davantage.

« Vous ne pouvez pas dire à un pays qui a faim, incertain, dans certains endroits peur, dont l’économie a stagné … que vous avez dû réduire la demande de leur gouvernement parce que vous avez une marge de gouvernance étroite », a déclaré l’ancien Le gouverneur du Massachusetts Deval Patrick, ancien rival de la primaire démocrate de Biden.

Les nouveaux présidents profitent généralement d’une période de lune de miel qui les aide au Congrès, et les chances de Biden d’en obtenir une ont été améliorées par les victoires démocrates ce mois-ci lors de deux élections spéciales au Sénat en Géorgie. Il a peut-être aussi été aidé par une réaction publique contre l’insurrection armée meurtrière au Capitole des États-Unis par les partisans de Trump.

Les conseillers de Biden ont reconnu qu’ils auraient des combats acharnés à venir. Une approche qu’ils ont à l’esprit est une approche familière à Washington – consolider certaines grandes idées dans ce que l’on appelle une législation omnibus, de sorte que les législateurs qui veulent que des mesures populaires soient adoptées doivent également avaler des mesures plus controversées.

Une autre approche consiste à poursuivre des objectifs par le biais de décrets. Cela écarte complètement le Congrès mais laisse les mesures plus facilement contestées devant les tribunaux. Trump a largement utilisé les décrets pour certaines de ses actions les plus litigieuses, sur l’application des frontières, l’environnement et plus encore, mais les tribunaux fédéraux ont souvent fait obstacle.

La priorité absolue de Biden est l’approbation par le Congrès d’un plan de 1,9 billion de dollars contre les coronavirus pour administrer 100 millions de vaccins d’ici son 100e jour au pouvoir, tout en fournissant 1400 dollars de paiements directs aux Américains pour stimuler l’économie martelée par le virus. Ce n’est pas un slam dunk, même si tout le monde aime recevoir de l’argent du gouvernement.

Un tel paiement est susceptible d’être associé à des mesures auxquelles de nombreux membres du Congrès s’opposent, peut-être son mandat proposé pour un salaire minimum national de 15 dollars, par exemple. Et le paquet de secours de Biden devra autoriser un Sénat occupé à approuver ses principaux choix au sein du Cabinet et à mener le procès potentiel de destitution de Trump.

Néanmoins, le déluge arrive.

Le premier jour seulement, Biden a promis de prolonger la pause sur les paiements de prêts étudiants fédéraux, de faire en sorte que les États-Unis rejoignent l’Organisation mondiale de la santé et l’accord de Paris sur le climat et de demander aux Américains de s’engager à 100 jours de port de masque. Il prévoit d’utiliser des mesures exécutives pour annuler l’interdiction par l’administration Trump des immigrants de plusieurs pays à majorité musulmane et supprimer les réductions d’impôt sur les sociétés lorsque cela est possible, tout en doublant les prélèvements que les entreprises américaines paient sur les bénéfices étrangers.

Le même jour, Biden s’est engagé à créer des groupes de travail sur le sans-abrisme et à réunir les parents immigrés avec des enfants séparés à la frontière américano-mexicaine. Il envisagera d’envoyer au Congrès des projets de loi visant à imposer des vérifications plus strictes des antécédents des acheteurs d’armes à feu, des protections en matière de responsabilité des fabricants d’armes à feu et à fournir une voie d’accès à la citoyenneté pour 11 millions d’immigrants arrivés illégalement aux États-Unis dans leur enfance.

Le nouveau président veut en outre assouplir immédiatement les limites de la syndicalisation des travailleurs fédéraux, inverser le recul par Trump d’environ 100 règles de santé publique et d’environnement que l’administration Obama a instituées et créer des règles pour limiter l’influence des entreprises sur son administration et garantir l’indépendance du ministère de la Justice.

Il s’est également engagé à ce que 100 centres de vaccination soutenus par du personnel fédéral de gestion des urgences soient opérationnels au cours de son premier mois à la Maison Blanche.

Biden dit qu’il utilisera la loi sur la production de défense pour augmenter les stocks de vaccins et s’assurer que la pandémie est suffisamment contrôlée après ses 100 premiers jours au pouvoir pour que la plupart des écoles publiques rouvrent dans tout le pays. Il s’est également engagé à créer une commission de surveillance de la police pour lutter contre le racisme institutionnel d’ici là.

Parmi les autres initiatives majeures à entreprendre rapidement: le retour de l’accord sur le nucléaire américano-iranien, un paquet climatique de 2 billions de dollars pour amener les États-Unis à zéro émission nette de carbone d’ici 2050, un plan visant à dépenser 700 milliards de dollars pour stimuler la fabrication et la recherche et développement et renforcer la loi sur les soins de santé de l’administration Obama pour inclure une «option publique».

Cependant, ce défilé de promesses est peut-être obscurci par le fait que certains des plus de 80 millions d’électeurs qui ont soutenu Biden l’ont peut-être fait pour s’opposer à Trump, pas parce qu’ils sont ravis d’un ambitieux programme démocrate. La victoire du président élu n’a peut-être pas été un mandat pour tirer vers la gauche un pays issu de la dernière élection essentiellement centriste.

Le stratège républicain Matt Mackowiak a prédit un soutien républicain précoce aux plans de dépenses de secours contre les coronavirus et de relance économique de Biden, mais a déclaré que cela pourrait s’évaporer rapidement s’ils émettaient un tas de décrets exécutifs de gauche au premier jour.

« Vous ne pouvez pas être bipartisan d’une main et gauche de l’autre », a déclaré Mackowiak, « et espérer que les républicains ne le remarqueront pas. »

Biden avait un siège au premier rang en tant que vice-président en 2009, lorsque Barack Obama a pris ses fonctions, avec des foules bloquant le National Mall, et a promis de transcender la politique partisane. Son administration a utilisé des majorités plus importantes au Congrès pour superviser la croissance économique lente après la crise financière de 2008, et elle a adopté la loi sur la santé que Biden cherche maintenant à étendre.

Mais Obama n’a pas réussi à faire adopter une législation majeure sur le changement climatique, l’éthique ou l’immigration. Il n’a pas non plus réussi à fermer le camp de détention américain de Guantanamo Bay, à Cuba, qui reste ouvert à ce jour.

Ne pas tenir ses promesses n’a pas rendu Biden plus réprimandé aujourd’hui. Il reconnaît que faire ne serait-ce qu’une petite partie de ce qu’il veut nécessitera des déficits énormes, mais il soutient que les États-Unis ont un «impératif économique» et une «obligation morale» de le faire.

Kelly Dietrich, fondatrice du Comité national de formation démocratique et ancienne collecteur de fonds du parti, a déclaré que les divisions fomentées par Trump pourraient donner à Biden une occasion unique d’aller de l’avant immédiatement et d’ignorer les critiques conservateurs qui « vont se plaindre et pleurer et inventer des choses » et argumenter. que les socialistes «viennent donner un coup de pied à votre chiot».

Biden et son équipe feraient bien d’écarter tous ceux qui ne pensent pas pouvoir viser haut, a-t-il déclaré.

« Ils ne devraient pas être distraits par des gens qui pensent que c’est décevant ou que cela ne peut pas arriver », a déclaré Dietrich. « Accablez les gens avec l’action. Aucune administration, une fois que c’est fini, dit: ‘Nous avons trop accompli dans les cent premiers jours.’ »