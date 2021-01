Le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion à l’extérieur de Moscou le 2 juillet 2020, après que les électeurs ont approuvé des réformes lui permettant de prolonger son règne jusqu’en 2036. | Alexei Druzhnin / Spoutnik / AFP / Getty Images

« Enfin, nous avons un président qui confrontera Poutine sur les vrais problèmes », a déclaré un expert à Vox.

Le président Joe Biden a eu son premier appel avec le président russe Vladimir Poutine depuis son entrée en fonction – et il a immédiatement soulevé plusieurs points de discorde majeurs entre les États-Unis et la Russie que son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, a notoirement refusé de traiter.

Lors d’un briefing mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a présenté un résumé de l’appel de l’après-midi entre les deux dirigeants. Sur la base de la litanie de sujets qu’elle a relayés, il semble que Biden ait pris Poutine à la tâche dans ce qui était sûrement une conversation inconfortable.

Biden a fait pression sur Poutine sur l’empoisonnement du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, que beaucoup soupçonnent d’être une tentative d’assassinat ordonnée par le Kremlin, ainsi que sur l’arrestation par le gouvernement de centaines de manifestants qui ont manifesté en soutien à Navalny le week-end dernier.

Plus tôt mardi, les États-Unis et six autres pays du G7 ont publié une déclaration condamnant le Kremlin pour l’empoisonnement, la répression des manifestations et la détention de Navalny la semaine dernière sur des accusations apparemment fausses.

Au cours de l’appel, Biden a également affirmé le soutien de l’Amérique à la souveraineté de l’Ukraine, qui est menacée depuis que la Russie a envahi le pays en 2014. Au cours de son audition de confirmation pour être secrétaire d’État la semaine dernière, Antony Blinken a déclaré à la commission des relations étrangères du Sénat que l’administration Biden continuerait à soutenir Kiev avec une aide meurtrière.

Biden a également soulevé trois problèmes majeurs liés à la belligérance de Moscou envers les États-Unis: l’ingérence de la Russie dans les élections de 2020; ses liens présumés avec le piratage de dizaines d’agences gouvernementales américaines et de sociétés Fortune 500 en infiltrant le logiciel SolarWinds; et rapporte que la Russie a offert des primes en espèces aux militants afghans pour tuer les troupes américaines en Afghanistan.

S’il semble que Biden essayait de défendre sa position contre Poutine, c’est parce qu’il l’était, a déclaré son équipe aux journalistes. « Son intention était également de préciser que les États-Unis agiront fermement pour défendre nos intérêts nationaux en réponse aux actions malveillantes de la Russie », a déclaré Psaki, avant que la Maison Blanche ne publie un résumé de l’appel.

Appuyez sur Sec. Jen Psaki décrit ce qui a été discuté sur Pres. L’appel de Biden avec le président russe. Poutine: pic.twitter.com/T4ggV7Nnez – Le recomptage (@therecount) 26 janvier 2021

En général, un appel téléphonique entre les dirigeants américains et russes pourrait être remarquable en raison des tensions entre les pays. Mais dans ce cas, la conversation se distingue par sa différence de fond et de ton par rapport à la façon dont Trump s’est régulièrement entretenu avec Poutine tout au long de sa présidence – avec déférence et éloges.

« Enfin, nous avons un président qui confrontera Poutine sur les vrais problèmes », a déclaré Alina Polyakova, présidente du Center for European Policy Analysis à Washington. « C’était la liste de souhaits pour tout ce qui aurait dû être discuté au cours des quatre dernières années, mais qui ne l’a pas été. »

L’appel de Biden avec Poutine représente une rupture majeure avec les années Trump

Au hasard, Trump n’a pas réussi à confronter Poutine sur les nombreuses agressions de la Russie contre les États-Unis et a le plus souvent cherché à se faire plaisir avec son homologue.

Malgré des preuves claires que le Kremlin est intervenu dans les élections de 2016 et 2020, Trump a qualifié ces accusations de «canular» destiné à délégitimer sa victoire présidentielle et son administration. Et lors de plusieurs réunions avec Poutine, Trump a semblé accepter les dénégations du président russe selon lesquelles le Kremlin s’était mêlé du processus démocratique américain.

Début 2018, les collaborateurs de Trump lui ont dit de ne pas féliciter Poutine pour sa réélection à la présidence de la Russie lors d’un appel. Mais Trump l’a quand même fait, ignorant une note en majuscules «NE PAS FÉLICITER» et le fait que la Russie ne tient pas d’élections libres et équitables. De plus, Trump a ignoré les points de discussion pour condamner l’empoisonnement par la Russie d’un ancien espion du Kremlin vivant au Royaume-Uni.

Après le piratage de SolarWinds, Trump a même refusé de le mentionner ou de publier une déclaration. Lorsqu’il a dû discuter de la question, il s’est assuré de ne pas blâmer la Russie et aurait dit à ses collaborateurs que la Chine était derrière tout cela. Trump a également refusé de condamner le Kremlin pour l’empoisonnement de Navalny.

Il y a plus d’exemples, mais vous voyez l’idée. Et bien que l’administration ait contré le Kremlin dans la mesure du possible – comme la défense de l’infrastructure électorale contre les piratages et la sanction de membres clés du régime – une grande partie de cela s’est produite contre la volonté de Trump, pas à cause d’eux.

De plus, Trump a approuvé la vente d’armes antichar à l’Ukraine en 2017 pour aider le pays à se défendre contre la Russie, une décision que l’administration Obama avait refusé de faire. Trump a également refusé cette aide pour essayer de faire pression sur le président ukrainien pour qu’il enquête sur la famille de Biden.

Il est donc prudent de dire que l’appel téléphonique Biden-Poutine ne marque pas seulement un nouveau ton. Cela indique une nouvelle ère dans les relations américano-russes, dans laquelle le président des États-Unis défendra réellement son pays et ses valeurs contre l’homme fort russe.

«C’est ainsi qu’un président affirme les intérêts et les valeurs des États-Unis,» Rep. Adam Schiff (D-CA), qui a dirigé le premier processus de destitution contre Trump et préside le comité du renseignement de la Chambre, a tweeté après l’appel.