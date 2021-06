Biden a été invité à passer un TEST cognitif pour prouver qu’il est «mentalement apte» à être président par un ancien médecin de la Maison Blanche et 13 représentants du GOP – The Sun

L’ancien médecin de la Maison Blanche du président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il avait fait circuler une lettre parmi ses collègues du GOP de la Chambre pour appeler le président Biden à passer un test cognitif.

Le représentant Ronny Jackson, un républicain du Texas, a déclaré qu’il aimerait que Biden prouve qu’il est suffisamment en forme mentalement pour être commandant en chef.

L’ancien médecin de la Maison Blanche du président Donald Trump a appelé le président Joe Biden à passer un test cognitif Crédit : AP

Jackson prévoit de remettre une lettre de signatures à Biden et à son équipe dans les prochains jours, selon des informations. Crédit : AP

Selon certaines informations, Jackson a collecté des signatures cette semaine et enverra la lettre à Biden et à son équipe dans un ou deux jours.

Jackson a déclaré à The Hill: « Juste tout ce qui se passe depuis un an et demi … [Biden] ne sait pas ce qui se passe, où il est. Il est très confus tout le temps. »

Ce n’est pas la première fois que Jackson – qui a été médecin à la Maison Blanche pour les anciens présidents Obama et Trump – remet en question les capacités cognitives de Biden.

Depuis la campagne présidentielle de l’année dernière, Jackson a essayé de mettre le problème en évidence.

En octobre, Jackson a souligné les gaffes passées de Biden en concluant que le candidat alors présidentiel « n’a pas la capacité mentale, la capacité cognitive pour servir de commandant en chef et chef d’État ».

Plus à venir.