Biden a été informé du déroulement de la rébellion armée en Russie alors que les responsables américains consultent leurs alliés

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président américain Joe Biden a été informé et son administration surveille de près les développements rapides en Russie alors que Vladimir Poutine a promis des « actions décisives » pour réprimer le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin et sa rébellion armée.

Le président et le vice-président Kamala Harris ont été informés par leur équipe de sécurité nationale samedi matin, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Les participants au briefing comprenaient le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le secrétaire à la Défense Llloyd Austin, le président des chefs d’état-major Mark Milley, le directeur du renseignement national Avril Haines, le directeur de la CIA William Burns et l’ambassadrice des Nations Unies Linda. Thomas-Greenfield.

M. Biden s’est également entretenu avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz pour discuter de la situation et « a affirmé leur soutien indéfectible à l’Ukraine », selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche.

Le président et le vice-président continueront d’être informés tout au long de la journée, selon la Maison Blanche.

« Nous surveillons la situation et consulterons nos alliés et partenaires sur ces développements », selon un communiqué publié vendredi soir par le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adam Hodge.

Prigozhin – autrefois un allié de longue date de Poutine – est accusé de trahison pour avoir monté ce que les responsables russes ont appelé une rébellion armée avec son groupe paramilitaire Wagner, alimentée par des allégations selon lesquelles la Russie n’a pas suffisamment soutenu ses forces en Ukraine. Il a également accusé les dirigeants militaires russes de frapper contre ses forces.

M. Blinken a également déclaré samedi qu’il s’était entretenu avec les ministres des Affaires étrangères du G7 et des responsables de l’Union européenne « pour discuter de la situation actuelle en Russie » et qu’il resterait « en étroite coordination avec les Alliés et les partenaires à mesure que la situation continue d’évoluer ».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a également été informé de la situation. Le Groupe canadien d’intervention en cas d’incident se réunira samedi pour discuter des développements.

« Nous sommes en contact avec nos alliés et continuerons à suivre la situation de près », a-t-il ajouté. annoncé Samedi.

Les procureurs russes ont ouvert une enquête pénale. Dans une allocution télévisée vendredi, Poutine a qualifié les manœuvres de Prigozhin de « coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple ».

Le groupe Wagner a été désigné organisation criminelle transnationale par les États-Unis en janvier. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que le groupe comptait environ 50 000 personnes en Ukraine, composées de 10 000 sous-traitants et de 40 000 personnes enrôlées dans les prisons russes.

Les convois armés de Wagner se sont déplacés vers Rostov-on-Don, la plus grande ville du sud de la Russie et à environ 100 km de la frontière orientale de l’Ukraine.

Rostov, avec une population d’environ un million d’habitants, abrite également le commandement du district militaire du sud de la Russie et la 58e armée interarmes, actuellement engagée dans d’importants efforts de contre-offensive contre l’Ukraine.

Le gouverneur de la province russe de Lipetsk a annoncé samedi que le groupe était désormais entré dans cette région.

Prigozhin faisait également partie des 13 Russes inculpés par un grand jury fédéral pour ingérence dans les élections américaines de 2016, prétendument en utilisant son agence de recherche Internet basée en Russie pour mener une « guerre de l’information » avec de faux comptes de médias sociaux faisant la promotion de fausses déclarations et de messages soutenant Donald Trump. . Il a nié tout acte répréhensible mais reste recherché par le FBI.