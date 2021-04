Pendant la campagne électorale, Joseph R. Biden Jr. a juré de renverser Donald J.Trump et ramener la science à la Maison Blanche, le gouvernement fédéral et la nation après des années d’attaques présidentielles et de désaveu, de négligence et de désarroi. En tant que président élu, il a démarré rapidement en janvier en nommant Eric S. Lander, l’un des meilleurs biologistes, pour être son conseiller scientifique. Il a également fait du travail un poste au niveau du cabinet, appelant son élévation une partie de son effort pour «redynamiser notre stratégie nationale en matière de science et de technologie». En théorie, le poste amélioré pourrait faire du Dr Lander l’un des scientifiques les plus influents de l’histoire américaine. Mais son audience de confirmation au Sénat a été retardée de trois mois, enfin fixé pour jeudi. Le délai, selon Politico, découlait en partie de questions sur ses rencontres avec Jeffrey Epstein, le financier qui s’était insinué parmi l’élite scientifique malgré une condamnation en 2008 qui l’avait qualifié de délinquant sexuel. Le Dr Lander a rencontré M. Epstein lors d’événements de collecte de fonds à deux reprises en 2012, mais a nié avoir reçu un financement ou avoir eu une quelconque relation avec M. Epstein, qui a ensuite été inculpé de trafic sexuel fédéral et s’est suicidé en prison en 2019.

Le long retard dans sa confirmation au Sénat a fait craindre que l’élévation du rôle du Dr Lander par l’administration Biden soit plus symbolique que substantielle – qu’il s’agisse plus de créer l’apparence d’un fort soutien fédéral à l’entreprise scientifique plutôt que de travailler pour atteindre une réalité productive. . Roger Pielke Jr., professeur à l’Université du Colorado, Boulder, qui a interviewé et profilé assistants scientifiques présidentiels, récemment noté que l’un des principaux programmes scientifiques du président Biden, la politique climatique, a progressé rapidement sans l’aide d’un conseiller scientifique de la Maison Blanche. «Est-ce que Biden lui donne un travail chargé?» il a demandé quel était le rôle du Dr Lander. «Ou y a-t-il réellement un portefeuille de politiques?» De même, le premier projet de budget fédéral de M. Biden, dévoilé le 9 avril, n’a reçu aucune approbation publique du conseiller scientifique présidentiel, mais néanmoins cherche des augmentations majeures en financement dans presque toutes les agences scientifiques. Le fait que M. Biden se fasse le champion du poste scientifique et son lancement peu ponctuel ont soulevé un certain nombre de questions: que font réellement les conseillers scientifiques de la Maison Blanche? Que devraient-ils faire? Certains ont-ils plus de succès que d’autres et, si oui, pourquoi? Jouent-ils un rôle important dans les guerres budgétaires de Washington? L’approche de M. Biden a-t-elle des échos dans l’histoire?

Le public américain a obtenu peu de réponses à de telles questions pendant le mandat de M. Trump. Il a laissé le poste vide pendant les deux premières années de son administration – de loin le plus long poste vacant depuis que le Congrès en 1976 a établi la version moderne du poste consultatif et de son bureau à la Maison Blanche. Sous la pression du public, M. Trump a comblé l’ouverture début 2019 avec Kelvin Droegemeier, un météorologue de l’Oklahoma qui a fait profil bas. Les critiques ont tourné en dérision la négligence de M. Trump à l’égard de ce poste et les vacances d’autres postes d’experts scientifiques dans la branche exécutive.

Mais alors que les scientifiques de la main-d’œuvre fédérale ont généralement leurs responsabilités définies de manière très détaillée, chaque conseiller scientifique présidentiel entre en fonction avec ce qui équivaut à une ardoise vierge, selon Shobita Parthasarathy, directeur du programme Science, technologie et politique publique à l’Université du Michigan. «Ils n’ont pas de portefeuille clair», dit-elle. «Ils ont beaucoup de flexibilité.» le manque de responsabilités définies Cela signifie que les assistants dès 1951 et le président Harry S. Truman – le premier à faire venir un conseiller scientifique officiel à la Maison Blanche – ont eu la latitude d’assumer une diversité de rôles, y compris des rôles très éloignés de la science.

«Nous avons cette image d’une personne sage debout derrière le président, chuchotant à l’oreille, transmettant des connaissances», a déclaré le Dr Pielke. «En réalité, le conseiller scientifique est une ressource pour la Maison Blanche et le président à faire comme ils l’entendent.» Le Dr Pielke a fait valoir que M. Biden souhaitait sincèrement reconstruire rapidement la crédibilité du poste et accroître la confiance du public dans le savoir-faire fédéral. «Il y a beaucoup à aimer pour nous», dit-il. Mais l’histoire montre que même de bons débuts dans le monde du conseil scientifique présidentiel ne garantissent pas que la nomination se terminera sur une bonne note.