Le président Biden a envoyé ou reçu jusqu’à 82 000 pages de courriels privés alors qu’il était vice-président de Barack Obama, ont révélé lundi les Archives nationales dans le cadre d’un procès intenté par une organisation conservatrice.

Les archives ont révélé que la masse de correspondance s’étendait sur les huit années de la vice-présidence de Biden et comprenait des messages vers ou depuis trois adresses e-mail fantômes : « [email protected] », « [email protected] » et « Robert.L.Peters@ ». pci.gov », selon un dépôt commun avec la Southeastern Legal Foundation, basée en Géorgie.

Au moins 10 de ces courriels ont été envoyés entre le 18 mai et le 15 juin 2016, et mettaient en copie son premier fils, Hunter Biden, dont un le 26 mai informant Hunter d’un appel téléphonique prévu le lendemain entre le vice-président et le président ukrainien Petro Porochenko, L’ordinateur portable abandonné du premier fils montre.

Le président Biden a échangé 82 000 pages de courriels privés alors qu’il était vice-président de la Maison Blanche d’Obama, ont révélé les Archives nationales. Getty Images

Au moins 10 courriels pseudonymes ont été envoyés entre le 18 mai et le 15 juin 2016, en copie de Hunter Biden. Getty Images

John Flynn, alors assistant du vice-président, a inclus Hunter dans les missives dans les mois qui ont suivi la menace de Joe Biden en décembre 2015 de retenir 1 milliard de dollars de garanties de prêt américaines à Kiev à moins que Porochenko ne limoge le procureur ukrainien Viktor Shokin, qui enquêtait sur le propriétaire de Burisma Holdings, Mykola Zlochevsky.

Le fils du président a siégé au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz naturel de 2014 à 2019, gagnant un salaire annuel d’environ 1 million de dollars, bien qu’il n’ait aucune expérience préalable dans le secteur de l’énergie.

Le parlement ukrainien a démis Shokin en mars 2016.

Les Archives nationales ont révélé que la masse de correspondance privée s’étendait sur les huit années de sa vice-présidence. PA

La Southeastern Legal Foundation a poursuivi les Archives nationales dans le cadre d’une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) concernant les discussions de Biden avec son fils au sujet d’affaires gouvernementales. Paul Morigi

La Southeastern Legal Foundation a poursuivi les Archives nationales en août dans le cadre d’une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) visant à déterminer dans quelle mesure Biden discutait des affaires gouvernementales avec son fils et d’autres.

Le même mois, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.) a également demandé aux archives de remettre des copies non expurgées de la correspondance pseudonyme de l’ancien vice-président impliquant son fils.

Le 12 septembre, les républicains de la Chambre des représentants ont lancé une enquête de destitution contre le président, qui déterminera si Biden, dans son rôle ancien ou actuel, a abusé de ses fonctions ou a profité des relations commerciales de son fils à l’étranger.

Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.) a demandé aux archives de remettre des copies non expurgées de la correspondance pseudonyme de l’ancien vice-président impliquant son fils. Bloomberg via Getty Images

Les Républicains du Congrès ont révélé cette année l’existence d’un dossier confidentiel du FBI émanant d’une source crédible, alléguant que Zlochevksy aurait également versé un pot-de-vin de 10 millions de dollars à l’actuel président et à son fils dans le cadre de l’enquête sur Shokin.

L’ancien partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, a témoigné devant le comité de surveillance en juillet que Joe Biden avait parlé au moins 20 fois au téléphone avec les associés commerciaux de son fils et que Hunter avait été nommé au conseil d’administration de Burisma en raison de la « marque » de sa famille.

Selon le dossier déposé lundi, les Archives ont « terminé une recherche de documents potentiellement sensibles » et produiront désormais des fichiers « non exemptés » « sur une base mensuelle glissante ».

L’ancien partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, photographié ci-dessus à l’extrême gauche, a témoigné devant le comité de surveillance que Joe Biden avait parlé avec les associés commerciaux de son fils au moins 20 fois. FOX News/Tucker Carlson ce soir

“Compte tenu de la portée de la demande FOIA du demandeur, qui demande des copies de tous les e-mails dans trois comptes distincts sur une période de huit ans, le volume de dossiers potentiellement réactifs est nécessairement important”, indique le dossier déposé auprès du tribunal de district américain du district nord de Géorgie. États.

Les Archives nationales et la Southeastern Legal Foundation sont également en pourparlers « pour restreindre la demande FOIA dans le but de résoudre cette question plus rapidement ».

Les parties ont demandé au juge de district américain Leigh Martin May d’ordonner la date limite du 8 décembre pour un rapport de situation conjoint sur l’état d’avancement de l’adaptation de la demande initiale de FOIA, les « taux de traitement et de production des documents » et les « propositions pour les prochaines étapes du processus ». cas.”

À titre de comparaison, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton détenait au moins 33 000 courriels sur son serveur personnel avant de les supprimer.











