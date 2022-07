Biden a dit qu’il avait réprimandé le prince héritier saoudien pour le meurtre de Khashoggi

Le président Biden a déclaré vendredi soir qu’il avait évoqué le meurtre de Jamal Khashoggi lors de sa rencontre à huis clos avec le prince héritier Mohammed ben Salmane et a déclaré au prince qu’il le considérait comme responsable.

Alors que M. Biden n’a rien dit sur M. Khashoggi lors de la partie publique de sa rencontre avec le prince héritier, il a déclaré aux journalistes par la suite qu’il considérait le meurtre comme “scandaleux” et a directement confronté le prince Mohammed, qui a été jugé responsable par la CIA de l’assassinat. menée à Istanbul par une équipe d’agents saoudiens en 2018.

“Je l’ai soulevé en haut de la réunion, en précisant ce que je pensais à l’époque et ce que j’en pense maintenant”, a déclaré M. Biden. “J’ai été franc et direct en en discutant. J’ai rendu mon point de vue limpide. J’ai dit très simplement que le silence d’un président américain sur une question de droits de l’homme est incompatible avec qui nous sommes et qui je suis. Je défends toujours nos valeurs.