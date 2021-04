Éoliennes et lignes de transport d’électricité dans un parc éolien près de l’autoroute 12 à Rio Vista, en Californie, le mardi 30 mars 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Alors que le président Joe Biden tente de s’attirer les faveurs de sa proposition de hausse de l’impôt sur les sociétés, l’administration a encore d’autres moyens d’essayer de financer et de financer sa législation sur les infrastructures de 2 billions de dollars. Biden pourrait décider, par exemple, de revenir à une promesse électorale de demander aux ménages les plus riches du pays de contribuer davantage aux impôts sur le revenu des particuliers ou de faire pression pour augmenter la taxe fédérale sur l’essence. D’autres idées de financement incluent une soi-disant taxe sur le kilométrage et une meilleure monétisation du réseau électrique américain. Les démocrates peuvent finalement s’appuyer sur une classe spéciale d’obligations pour financer leurs plans de dépenses malgré les objections du GOP et les préoccupations concernant la dette nationale croissante. Alors que les deux parties conviennent que les États-Unis ont un besoin urgent de réparation des infrastructures, le GOP s’est jusqu’à présent opposé au plan Biden pour financer trop de projets au-delà de ce qu’ils considèrent comme des infrastructures critiques. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A surnommé le plan américain pour l’emploi un «cheval de Troie» pour les politiques libérales, tandis que d’autres ont hésité devant les centaines de milliards de dollars alloués à des éléments autres que l’amélioration des routes, des ponts, des aéroports et transport en commun.

Politique CNBC En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

Ces points de l’ordre du jour, associés au paquet de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars de l’administration signé en mars, ont convaincu les républicains et certains démocrates modérés que la Maison Blanche devrait chercher des moyens de payer le plan d’avance avec de nouvelles taxes. En partie pour apaiser les problèmes de financement, Biden a proposé un plan fiscal «Made In America» qui comprend une augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28% et la suppression des incitations pour les entreprises à des usines et des bénéfices offshore. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a annoncé mercredi que le plan fiscal générerait environ 2,5 billions de dollars sur 15 ans. Cette proposition, cependant, équivaut à une annulation partielle des réductions d’impôts de l’ancien président Donald Trump en 2017 et est déjà contestée par les républicains et le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Les personnes préoccupées par une hausse de l’impôt sur les sociétés affirment que l’augmentation du taux pourrait entraver une reprise économique fragile et faire des États-Unis un endroit moins attrayant pour les entreprises pour construire des usines et embaucher des travailleurs. Biden, dans un discours sur les infrastructures mercredi, a rejeté ces préoccupations mais s’est dit ouvert à négocier sur le taux d’imposition des sociétés. Il rencontrera lundi les législateurs républicains et démocrates pour lancer sérieusement les négociations sur les infrastructures. « Nous devons payer pour cela », a déclaré Biden mercredi, soulignant qu’il existe « de nombreuses autres façons de le faire ».

Financement de la dette

Pour Tony Fratto, l’opposition à un plan d’infrastructure basé sur des préoccupations de coût n’a pas beaucoup de sens. L’infrastructure « génère un retour économique, et alors pourquoi exactement nous contraignons-nous avec le concept de faire souffrir certains segments de l’économie? » Fratto, un fonctionnaire du Trésor de l’administration George W. Bush, a déclaré vendredi. Les taux d’intérêt américains étant toujours historiquement bas, Fratto a fait valoir que les avantages économiques générés par un transport en commun plus rapide et plus efficace ne prendraient pas longtemps pour payer les dépenses initiales du gouvernement. « Vous pouvez faire un argument très solide pour emprunter de l’argent et le rembourser au fil du temps sur les rendements attendus », a-t-il ajouté. « Nous n’avons pas réussi à investir dans tous les besoins d’infrastructure de ce pays par cet argument fictif selon lequel il doit être payé pour que nous le fassions. » Une étude publiée par la Wharton School cette semaine a révélé que Le plan d’infrastructure de Biden réduirait en fait la dette américaine de 6,4% en 2050 par rapport à la loi actuelle. Si les législateurs développent finalement un appétit pour la dette, la Maison Blanche pourrait essayer de ressusciter une classe d’obligations municipales spéciales appelées Build America Bonds, qui permettent aux États et aux comtés de faire flotter la dette avec des frais d’intérêt subventionnés par le gouvernement fédéral.

Impôt sur le revenu

Une alternative possible à une hausse de l’impôt sur les sociétés serait des ajustements de l’impôt sur le revenu des particuliers, comme l’a proposé Biden lors de sa campagne de 2020. Le candidat de l’époque Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers à 39,6% par rapport à son niveau actuel de 37%. Il a également demandé que le taux des gains en capital passe à 39,6% pour les contribuables dont le revenu dépasse 1 million de dollars. À l’heure actuelle, les investisseurs fortunés font face à des taux de gains en capital à long terme pouvant atteindre 20%. Bien qu’il ait exigé pendant la campagne que les Américains les plus riches paient davantage en pourcentage de leurs revenus, Biden n’a pas encore dit quand il prévoit d’augmenter les taux de revenu. Cependant, le président a doublé sur une ligne rouge dans son discours de mercredi. « Je n’imposerai aucune augmentation d’impôt aux personnes qui gagnent moins de 400 000 dollars par an », a déclaré Biden. « Si d’autres ont des idées sur la façon de payer cet investissement sans enfreindre cette règle, ils devraient se manifester. Il y a toutes sortes d’opportunités. »

Taxe sur l’essence

Une autre source de revenus pourrait être une augmentation de la taxe fédérale sur l’essence. Cette taxe a été augmentée pour la dernière fois en 1993 et ​​n’est pas indexée sur l’inflation, ce qui signifie que sa valeur effective s’est érodée au cours des 27 dernières années. Le gouvernement fédéral perçoit actuellement 18,4 cents par gallon d’essence vendu aux États-Unis et 24,4 cents par gallon de carburant diesel. Ces revenus, qui ont totalisé 36,4 milliards de dollars pour l’exercice 2016, sont utilisés par le Federal Highway Trust Fund, qui finance la construction de routes et d’autres projets de transport de surface. Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré à CNBC le mois dernier que le La taxe sur l’essence pourrait bientôt devenir un mécanisme obsolète pour générer des revenus significatifs alors que de plus en plus d’Américains passeront aux véhicules électriques et aux voitures économes en carburant. Le sénateur républicain Roy Blunt, partisan d’un projet de loi d’infrastructure beaucoup plus petit, a déclaré à « Fox News Sunday » que le financement des réparations des routes et des ponts du pays doit évoluer avec le temps. « Comme nous avons plus de véhicules électriques, nous allons devoir trouver un moyen pour que ces véhicules électriques paient leur juste part », a-t-il déclaré dimanche. «Nous devrons peut-être même trouver une autre façon dont les véhicules sans conducteur paient pour le type accru de surveillance qui doit se produire avec le système routier lui-même que vous avez avec cela.

Les États, eux aussi, imposent depuis des années leurs propres taxes sur la vente d’essence. En 2019, les gouverneurs républicains de l’Ohio, de l’Alabama et de l’Arkansas ont signé des hausses de la taxe sur les carburants dans le but d’aider à financer la réparation des routes tandis que le gouverneur démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a remporté les élections en 2018 après avoir fait campagne sur le slogan «Fix the Damn Roads». Cependant, plusieurs sénateurs républicains se sont opposés à l’augmentation de la taxe sur l’essence lorsque l’ancien président Donald Trump a cherché à faire pression sur les infrastructures. Au 1er janvier 2021, le total des taxes et frais d’État sur l’essence s’élevait en moyenne à 30,06 cents le gallon, selon la US Energy Information Administration.

Taxe kilométrique

Au lieu de cela, Buttigieg a déclaré qu’une taxe sur le kilométrage pourrait être une option plus attrayante pour les législateurs qui soutiennent l’idée que les consommateurs devraient payer pour l’infrastructure en fonction de la fréquence à laquelle ils l’utilisent. «J’entends beaucoup d’appétit pour m’assurer qu’il existe des flux de financement durables», a déclaré le secrétaire aux Transports en mars. Une taxe kilométrique « est très prometteuse si nous croyons en ce que l’on appelle le principe de l’utilisateur-payeur: l’idée selon laquelle une partie de la façon dont nous payons pour les routes est que vous payez en fonction de la quantité que vous conduisez. » La taxe kilométrique est une idée relativement nouvelle et, en tant que telle, il reste quelques obstacles pour qu’elle devienne une réalité à court terme. Des questions demeurent sur la façon d’enregistrer les distances parcourues par les individus, comment et où les frais seraient perçus, et si l’introduction d’une telle taxe aurait un impact disproportionné sur les communautés à faible revenu ou rurales qui dépendent de la voiture pour se rendre au travail.

Pourtant, une taxe sur les véhicules-milles, ou VMT, bénéficie d’un soutien bipartisan au sein du principal comité des transports et des infrastructures de la Chambre. Le président du comité, Peter DeFazio, D-Ore., Et le membre du classement Sam Graves, R-Mo., Ont exprimé leur soutien aux mesures de VMT dans le passé. « Il est devenu très clair que nous devons passer de la taxe sur l’essence et de la taxe sur le diesel en tant que principaux moyens de construction d’infrastructures », Graves a écrit en mars. « Bien que les critiques diront que nous ne sommes pas prêts pour VMT, nous entendons le même argument depuis trop longtemps. Le Highway Trust Fund continue de perdre de plus en plus de revenus car tous les utilisateurs ne paient pas leur juste part compte tenu de l’augmentation de l’efficacité énergétique et technologie des véhicules électriques. «

Monétiser le réseau électrique

Fratto a suggéré que le gouvernement fédéral pourrait envisager de taxer la consommation d’électricité des Américains alors qu’un plus grand pourcentage de la population américaine passe aux véhicules électriques. Cela pourrait prendre la forme d’une utilisation du réseau à domicile ou de frais perçus aux bornes de recharge similaires à une taxe sur l’essence pour les voitures fonctionnant au pétrole. Cela pourrait être une option attrayante à l’avenir, a déclaré Fratto, car les entreprises de services publics ont déjà établi et installé des moyens de suivre et de facturer l’énergie consommée par chaque ménage.

« Il y a beaucoup d’autres frais d’utilisation que nous avons dans tous ces systèmes que nous pourrions utiliser, y compris le secteur de l’électricité », a déclaré l’ancien fonctionnaire du Trésor. « Nous pouvons retirer des frais d’utilisation du réseau afin de rembourser le gouvernement fédéral pour ses investissements dans ces domaines. » « Vous pourriez facilement joindre une redevance que les compagnies d’électricité devraient payer et il en va de même pour la disponibilité de l’électricité », a-t-il ajouté.

Légère hausse de l’impôt sur les sociétés

En fin de compte, la façon dont Biden finance son plan et la mesure dans laquelle il s’appuie sur une hausse de l’impôt sur les sociétés dépendront de la mesure dans laquelle il souhaite le soutien bipartisan d’un parti républicain qui lui demande de réduire ses ambitions et de se concentrer sur un paquet plus proche à 600 milliards de dollars. Le président et les dirigeants démocrates du Congrès pourraient choisir d’utiliser le processus de réconciliation, comme ils l’ont fait pour le projet de loi de secours de Covid, qui leur permettrait de voter la législation avec une majorité simple dans un Sénat également divisé.