Biden a “des choses plus importantes à faire” que de visiter la frontière

Le président américain se rend dans l’État d’urgence frontalier de l’Arizona pour promouvoir la fabrication nationale de puces informatiques

Le président américain Joe Biden est en visite à Phoenix pour promouvoir la loi CHIPS de son gouvernement, qui vise à subventionner la fabrication de puces informatiques au niveau national, a-t-il déclaré aux journalistes alors qu’il s’apprêtait à monter à bord d’Air Force One sur la pelouse de la Maison Blanche mardi.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’incluait pas un arrêt au bureau assiégé des douanes et de la protection des frontières sur son itinéraire en Arizona, Biden a déclaré au journaliste “il se passe des choses plus importantes” que le travail de cette agence. “Ils vont investir des milliards de dollars dans une nouvelle entreprise dans l’État”, Biden a expliqué.

La loi bipartite CHIPS a été promulguée en août, dans le but de remédier à l’emprise de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement électronique américaine, en particulier en ce qui concerne la technologie informatique de pointe.

Pendant ce temps, les États-Unis ont établi un record de passages frontaliers illégaux au cours de l’exercice 2022, avec plus de 2,3 millions de personnes appréhendées essayant d’entrer dans le pays au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre. Cela représente une augmentation de 1,7 million par rapport à 2021.

Lire la suite Des milliers de personnes prêtes à se précipiter à la frontière sud des États-Unis – médias

L’Arizona a déclaré une urgence à la frontière sud en avril 2021, arguant que les forces de l’ordre nationales et locales étaient “submergé” essayant de maintenir l’ordre et s’engageant à envoyer des centaines de soldats de la Garde nationale pour les soutenir. En plus de renforcer la sécurité et de financer davantage les centres de détention, le gouverneur de l’époque, Doug Ducey, a demandé l’aide de l’administration Biden.

Alors que le CBP enregistre chaque jour environ 6 000 personnes essayant de pénétrer aux États-Unis via la frontière sud, ce chiffre devrait bientôt grimper jusqu’à 18 000, voire 30 000 par jour en attendant l’annulation par le juge du tribunal de district américain Emmet Sullivan de la politique du titre 42 de l’administration Trump. , qui permettait l’éloignement rapide des migrants pour des raisons de santé publique en attendant qu’il soit statué sur leur demande d’asile.

Des milliers de migrants seraient campés dans des villes frontalières mexicaines se préparant à demander l’asile en masse une fois que les 15 États dirigés par les républicains qui déposent actuellement une contestation judiciaire de l’abrogation du titre 42 ont vu leurs options juridiques épuisées.