Biden a demandé de déclarer l’urgence pour le VRS et les hospitalisations d’enfants pour la grippe

Les médecins demandent à l’administration Biden de déclarer une urgence en réponse à une “augmentation alarmante” d’enfants hospitalisés pour le virus respiratoire syncytial et la grippe cette saison. L’Association des hôpitaux pour enfants et l’American Academy of Pediatrics ont averti le président Joe Biden et le secrétaire à la Santé Xavier Becerra en une lettre cette semaine que des “niveaux sans précédent” de VRS combinés à une circulation croissante de la grippe poussent certains hôpitaux au point de rupture. Les nourrissons de 6 mois et moins sont hospitalisés avec le VRS à 11 fois le taux observé avant la pandémie de Covid-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les hospitalisations pour grippe sont également à un niveau élevé d’une décennie, les enfants et les personnes âgées étant les plus à risque, selon le CDC. Alors que les virus respiratoires augmentent, plus des trois quarts des lits d’hôpitaux pédiatriques sont occupés aux États-Unis, selon les données du Département de la santé et des services sociaux. Onze États signalent que plus de 80% des lits sont pleins, selon les données. Les hôpitaux pour enfants de l’Arizona, du district de Columbia, du Minnesota, du Rhode Island, du Texas et de l’Utah sont presque entièrement remplis. Une déclaration d’urgence donnerait aux hôpitaux la flexibilité nécessaire pour libérer la capacité en lits et le personnel afin de s’assurer que les enfants reçoivent les soins dont ils ont besoin, ont déclaré le PDG de l’Association des hôpitaux pour enfants, Mark Wietecha, et le PDG de l’AAP, Mark Del Monte, à Biden et Becerra dans la lettre cette semaine. Le président devrait déclarer une urgence en vertu de la loi Stafford ou de la loi nationale sur les urgences, et le secrétaire à la santé devrait déclarer une urgence de santé publique, ont écrit Wietecha et Del Monte. “Nous avons besoin d’un soutien financier d’urgence et de flexibilités dans le même sens que ce qui a été fourni pour répondre aux poussées de COVID”, ont-ils écrit.

Urgences d’État

L’augmentation du nombre d’enfants qui tombent malades avec des virus respiratoires survient dans un contexte de pénurie de personnel, car de nombreux travailleurs de la santé ont changé de carrière ou ont pris leur retraite en raison de l’épuisement professionnel de l’ère pandémique. De plus, un grand nombre d’enfants sont hospitalisés pour des problèmes mentaux, ce qui met également à rude épreuve les capacités. L’American College of Emergency Physicians, dans une lettre à Biden plus tôt ce mois-ci, a averti que les services d’urgence sont à un “point de rupture” car le volume de patients dépasse les lits dotés en personnel. Les hôpitaux sont souvent obligés de garder les patients dans les services d’urgence parce qu’il n’y a pas de lits d’hospitalisation disponibles, ce qui peut entraîner de longues attentes, une diminution des soins et de mauvais résultats pour les patients. L’ACEP a décrit la situation comme une urgence de santé publique. L’Oregon est devenu cette semaine le premier État à déclarer l’état d’urgence en réponse à la poussée de RSV. La gouverneure Kate Brown a déclaré que la déclaration soutiendrait les deux hôpitaux pédiatriques de l’État grâce au déploiement d’équipes médicales bénévoles d’urgence. Le taux d’hospitalisation pédiatrique de l’Oregon a plus que triplé depuis fin octobre, selon le bureau du gouverneur. Un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré que le gouvernement fédéral offrait un soutien aux communautés au cas par cas. Une urgence nationale de santé publique serait déterminée sur la base des données nationales, des tendances scientifiques et de la perspicacité des experts en santé publique, a déclaré le porte-parole. De hauts responsables américains de la santé, lors d’un appel avec des journalistes au début du mois, ont déclaré que le gouvernement fédéral travaillait avec des partenaires étatiques et locaux pour atténuer les problèmes de capacité dans les hôpitaux alors que les maladies respiratoires augmentaient. Dawn O’Connell, secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse, a déclaré que les équipes de santé fédérales et les fournitures médicales du stock national sont disponibles pour les États en cas de besoin. Jusqu’à présent, aucun État n’a demandé ce niveau de soutien, a déclaré O’Connell.

Le taux d’hospitalisation des nouveau-nés double

Les responsables de la santé publique aux États-Unis ont appelé à plusieurs reprises toutes les personnes éligibles à recevoir leur rappel Covid et leur vaccin contre la grippe pour aider à alléger le fardeau des maladies respiratoires cet hiver. Il n’existe pas de vaccin contre le VRS. Environ 145 nourrissons de moins de 6 mois sur 100 000 sont actuellement hospitalisés avec le VRS, selon le système de surveillance du CDC qui suit 12 États. C’est plus du double du taux d’hospitalisation des nouveau-nés par le VRS l’an dernier et plus de 11 fois le taux de 2018, la dernière saison complète avant la pandémie de Covid-19. La grippe hospitalise environ 10 enfants sur 100 000 de moins de 5 ans, selon les données du CDC. Le taux d’hospitalisation de ces enfants est au plus haut depuis une décennie et environ le double du taux national global actuel. Cinq enfants sont morts de la grippe jusqu’à présent cette saison, selon le CDC. Le VRS et la grippe augmentent en partie parce que les gens ont largement abandonné les mesures de santé publique mises en œuvre au plus fort de la pandémie de Covid, telles que le masquage et la distanciation sociale, qui ont supprimé la circulation de ces virus, selon le Dr Jose Romero, directeur du CDC National Centre d’immunisation et des maladies respiratoires. Romero, lors d’un appel avec des journalistes au début du mois, a déclaré que de nombreux enfants n’avaient pas été infectés par le VRS au cours des deux dernières années en raison des précautions sanitaires de Covid. En conséquence, de nombreux enfants n’ont développé aucune immunité et attrapent le virus pour la première fois. La première infection a tendance à être plus grave. Le VRS est un virus respiratoire courant que presque tous les enfants attrapent avant l’âge de 2 ans. Il provoque normalement des symptômes bénins semblables à un rhume, mais le virus peut être dangereux pour les nourrissons de 6 mois et moins ainsi que pour les enfants d’âge scolaire dont le système immunitaire est affaibli. C’est la principale cause d’hospitalisation pour les nourrissons aux États-Unis, selon le CDC.

Aucune condition sous-jacente

Le VRS provoque une inflammation et une congestion des voies respiratoires inférieures, appelée bronchiolite. Les nourrissons ont souvent besoin d’oxygène car leurs voies respiratoires sont plus petites et l’inflammation rend leur respiration difficile. Ils ont aussi souvent besoin de liquides IV pendant plusieurs jours parce qu’ils sont déshydratés ou ne s’alimentent pas bien. Environ 2 % de tous les nourrissons hospitalisés pour le VRS et 79 % de ceux hospitalisés de moins de 2 ans n’ont aucune condition médicale sous-jacente. Selon le CDC, jusqu’à 300 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année du VRS. L’hôpital pour enfants du Colorado est “plein à craquer” principalement en raison d’une augmentation des cas de VRS, a déclaré le Dr Sean O’Leary, pédiatre et expert en maladies infectieuses. Les lits d’hospitalisation et l’unité de soins intensifs sont tous deux pleins, a déclaré O’Leary. Le service des urgences de l’hôpital a installé une tente à l’extérieur pour voir les patients. Le personnel qui ne travaille généralement pas aux urgences y consacre des heures pour aider, et la clinique primaire ajoute également des heures pour aider à soulager la pression, a-t-il déclaré. “Nous battons chaque jour des records de recensement pour l’histoire de l’hôpital. C’est sans précédent”, a déclaré O’Leary, qui est également vice-président du comité des maladies infectieuses de l’AAP. Le Comer Children’s Hospital de Chicago est à pleine capacité depuis deux mois, a déclaré le Dr Allison Bartlett, pédiatre et experte en maladies infectieuses. Le RSV est arrivé plus tôt et en plus grande force cette année que par le passé, a déclaré Bartlett. De nombreux enfants hospitalisés ont eu tendance à être plus âgés cette année, âgés de 2 ans et plus, probablement parce qu’ils n’ont pas été infectés pendant la pandémie, a-t-elle déclaré. L’hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh fait face à une énorme augmentation des maladies respiratoires depuis septembre, a déclaré le Dr Raymond Pitetti, directeur du service des urgences de l’hôpital. La poussée a commencé avec le VRS, mais maintenant les cas de grippe montent en flèche, a déclaré Pitetti. Environ 20% des enfants amenés à l’hôpital pour une maladie respiratoire sont admis et environ cinq enfants se retrouvent quotidiennement dans l’unité de soins intensifs, a-t-il déclaré.

Lits hospitaliers complets

Certains jours, l’hôpital est plein et les enfants doivent être détenus aux urgences jusqu’à ce qu’un lit d’hospitalisation s’ouvre, a déclaré Pitetti, mais l’UPMC a pu créer de nouveaux lits chaque jour pour sortir les enfants des urgences. Plus de 80% des lits du Children’s Healthcare Atlanta sont complets depuis plusieurs mois, a déclaré le Dr Andi Shane, responsable de l’épidémiologie à l’hôpital. Le RSV a commencé à circuler pendant les mois d’été, puis a bondi début septembre, a déclaré Shane. Ensuite, d’autres enfants ont commencé à contracter la grippe début octobre alors que les cas de VRS commençaient à diminuer, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu Covid, puis nous avons le VRS, puis nous avons la grippe”, a déclaré Shane. “Donc, en gros, quatre mois sans interruption et de très nombreux enfants nécessitant des soins aux urgences, nécessitant des soins urgents, nécessitant des hospitalisations. Il a été très difficile de suivre le rythme de tous ces enfants.” L’activité grippale est la plus élevée en Alabama, en Géorgie, au Mississippi, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee, en Virginie et à Washington, DC, selon les données du CDC. L’Arkansas, la Louisiane, le Maryland, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, la ville de New York et le Texas connaissent des niveaux élevés de maladies pseudo-grippales. Dans le sud-est, la souche grippale A H3N2 semble être la plus courante en ce moment, a déclaré Romero du CDC aux journalistes plus tôt ce mois-ci. Cette souche est associée à des maladies plus graves chez les personnes âgées et les jeunes enfants, a-t-il déclaré.

Non vacciné