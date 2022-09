Biden a défendu la démocratie – et a sauté sur une opportunité politique

MOOSIC, Pennsylvanie – Le discours aux heures de grande écoute du président Joe Biden jeudi soir était une tentative d’associer deux concepts différents mais liés. La première était, comme il l’a dit, “Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république”. La seconde était simplement d’exhorter les Américains à voter pour les démocrates à l’automne.

S’exprimant devant un fond rouge vif contre Independence Hall qui semblait devoir autant aux mèmes de Dark Brandon qu’aux signes extérieurs traditionnels de la présidence, les avertissements de Biden étaient mélangés à un langage politique destiné aux électeurs qui semblent avoir récemment vu des raisons – comme le renversement de Roe contre Wade et un nouveau barrage d’enquêtes et de révélations troublantes liées à l’ancien président Donald Trump – pour envisager de voter pour les démocrates lors d’une élection qui semblait lamentable pour le parti au pouvoir il y a quelques mois à peine.

Biden a concentré l’attaque sur les « républicains MAGA », une circonscription qu’il a essayé de préciser ne constituait même pas « une majorité de républicains ».

L’objectif semblait être de faire de «MAGA Republicans» une étiquette pour tout ce que les électeurs trouvent politiquement toxique à propos du GOP en ce moment, liant le mépris et l’épuisement des électeurs swing pour Donald Trump à leur opposition à la décision de la Cour suprême. Dobbs décision.

“La démocratie américaine ne fonctionne que si nous choisissons de respecter l’état de droit”, a-t-il soutenu tout en promettant “Je ne resterai pas les bras croisés et ne regarderai pas la volonté du peuple américain être renversée par des théories du complot sauvages et des allégations de fraude sans fondement et sans preuves. .

Parfois, la rhétorique de Biden semblait presque impossible à distinguer de celle d’un républicain jamais Trump comme Liz Cheney, qui veut sauver le GOP du Trumpisme. Il a formé sa colère contre ceux qui “promeuvent des dirigeants autoritaires, et ils attisent les flammes de la violence politique qui menacent nos droits personnels, la poursuite de la justice, l’état de droit, l’âme même de ce pays”.

À d’autres, il ressemblait plus à Ted Kennedy alors qu’il mettait en garde contre les conservateurs sociaux qui veulent une Amérique “où il n’y a pas de droit de choisir, pas de droit à la vie privée, pas de droit à la contraception, pas de droit d’épouser qui vous aimez”. Cela ne représentait qu’une petite partie de son discours, mais c’était l’un des rares extraits communiqués à la presse avant sa livraison, un signal qu’il s’agit d’un message que la Maison Blanche veut coller.

Le discours est également venu avec une vantardise sur les réalisations politiques de Biden, saluant la législation adoptée par le Congrès, y compris le projet de loi sur les infrastructures et la loi sur le climat, les soins de santé et la fiscalité récemment adoptée par les démocrates.

Un argument détaillé sur la menace d’une démocratie illibérale telle qu’elle est pratiquée dans la Hongrie de Viktor Orban – qui est de plus en plus saluée comme un modèle par la droite américaine – n’aurait pas eu le même poids. La rhétorique noble sur l’autoritarisme rampant a tendance à être trop obscure pour les électeurs.

Au lieu de cela, le discours était une fusion des préoccupations de longue date de Biden concernant la démocratie américaine – il a souvent dit que la réponse de Trump à la marche suprémaciste blanche de 2017 à Charlottesville l’avait inspiré à se présenter à la présidence – et un argument plus traditionnel avant les mi-mandat.

Les remarques de Biden sont intervenues alors que les démocrates ressentent un nouvel optimisme quant à leurs perspectives en 2022. Bien que l’inflation reste élevée, les prix de l’essence ont considérablement baissé ces derniers mois et les démocrates ont accumulé succès après succès lors des récentes élections spéciales, remportant un siège en Alaska pour la première fois. dans 50 ans plus tôt cette semaine et provoquant une surprise dans un quartier swing de la vallée de l’Hudson à New York la semaine dernière. Le changement de climat politique remonte au mois de juin, après la Dobbs décision dans laquelle la Cour suprême a jugé que les femmes n’avaient pas le droit constitutionnel à l’avortement.

Dans un communiqué jeudi après-midi, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Vox : “Comme il le dit depuis des mois, le président appelle les républicains du Congrès” ultra-MAGA “pour des propositions radicales qu’une écrasante majorité du pays – et un énorme pourcentage d’électeurs républicains – s’opposer; comme mettre l’assurance-maladie et la sécurité sociale sur le billot et une interdiction nationale de l’avortement.

Le discours de Biden a été annoncé quelques heures auparavant par le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, dans un atelier d’usinage du nord-est de la Pennsylvanie. Le haut républicain de la Chambre a fait valoir que Biden avait raison de dire que la démocratie américaine était menacée. “La démocratie est sur le bulletin de vote en novembre”, a déclaré le républicain californien. “Et Joe Biden et la gauche radicale sont en train de démanteler la démocratie américaine sous nos yeux.” McCarthy a fait valoir qu’avec la critique de Biden à l’égard des «républicains MAGA», le président a «choisi de diviser, de rabaisser et de dénigrer ses compatriotes américains – Pourquoi? simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord avec sa politique.

Contrairement à Biden, McCarthy n’a mentionné Trump qu’une seule fois lorsqu’il a condamné le raid du FBI sur Mar A Lago comme une “atteinte à la démocratie”. Cependant, il a clairement exprimé son point de vue sur Trump, faisant référence avec désinvolture au slogan de Trump “L’Amérique d’abord”, “Nos valeurs devraient nous inspirer à défendre l’Amérique d’abord, pas à blâmer l’Amérique d’abord.”

Biden veut que les Américains relient le caucus de McCarthy à tout ce qui vient avec Trup beaucoup plus étroitement que cela.