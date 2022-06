Biden a déclaré que l’objectif de Poutine d’affaiblir l’OTAN en envahissant l’Ukraine s’est retourné contre lui de manière spectaculaire

Biden a déclaré à AP que Poutine voulait la finlandisation de l’OTAN en envahissant l’Ukraine.

Poutine a plutôt obtenu la « OTAN-isation de la Finlande », a déclaré le président.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit la Finlande à rompre avec une longue histoire de neutralité et à poursuivre son adhésion à l’OTAN.

Le président Joe Biden dans un nouvel entretien avec l’Associated Press a déclaré que l’objectif du président russe Vladimir Poutine d’empêcher l’expansion de l’OTAN en envahissant l’Ukraine s’est retourné contre lui.

« La raison pour laquelle Poutine a dit qu’il allait entrer, c’est parce qu’il ne voulait pas qu’ils rejoignent l’OTAN », a déclaré Biden. « Il voulait une sorte de finlandisation de l’OTAN. Il a plutôt obtenu l’OTANisation de la Finlande. »

La finlandisation est un terme qui fait référence à l’état des relations entre la Finlande et l’Union soviétique pendant la guerre froide. À cette époque, la Finlande a accepté de rester neutre et militairement non alignée en échange de l’URSS, son voisin dominant, s’engageant à ne pas envahir. Les Finlandais et les Soviétiques ont mené une guerre courte mais brutale pendant la Seconde Guerre mondiale connue sous le nom de guerre d’hiver, qui a vu la Finlande perdre une partie importante de son territoire. La Finlande voulait éviter une nouvelle invasion et maintenir sa souveraineté, c’est pourquoi elle a accepté de rester neutre. Cela dit, Moscou a eu une influence significative sur la politique d’Helsinki au cours de cette période.

La Finlande est devenue un pays partenaire de l’OTAN après l’effondrement de l’Union soviétique, mais n’a pas réussi à devenir membre à part entière. Mais la guerre non provoquée de la Russie contre l’Ukraine a rapidement changé cela, et la Finlande – aux côtés de la Suède, un autre pays historiquement neutre – a décidé de rejoindre l’OTAN. L’alliance s’emploie maintenant à ajouter les pays nordiques à ses rangs, mais objections de la Turquie ont bloqué le processus. Toute décision sur l’élargissement de l’OTAN nécessite l’accord unanime de tous les membres actuels, qui s’engagent à ce qu’une attaque contre l’un soit une attaque contre tous.

Avant l’invasion de l’Ukraine, le Kremlin a exigé que l’Occident accepte diverses garanties de sécurité. Cela comprenait l’interdiction permanente à l’Ukraine et à la Géorgie – une autre ancienne république soviétique que la Russie a envahie au cours de l’histoire récente – de rejoindre l’OTAN. L’alliance a fermement rejeté cette demande, affirmant que sa politique d’ouverture n’était pas négociable.

La Finlande et la Suède désireuses d’adhérer à l’OTAN sont l’un des exemples les plus significatifs de la façon dont l’invasion russe de l’Ukraine s’est retournée contre Poutine.

Mais cela ne signifie pas que la guerre n’a pas été aussi dure pour l’Occident, qui s’est rapidement réuni pour imposer des sanctions sévères à Moscou en réponse à l’invasion. Les retombées économiques du conflit ont soulevé des questions quant à savoir si l’alliance occidentale peut maintenir la volonté politique de continuer son soutien à Kyiv et les sanctions contre Moscou.

La guerre a provoqué une crise mondiale du pétrole et la hausse des prix de l’essence – en plus d’une inflation élevée – a exercé une pression sur Biden avec des mandats à mi-parcours à l’horizon à la fin de cette année. Mais dans l’interview avec l’Associated Press, le président a déclaré que les conséquences du soutien à Kyiv en valaient la peine.

« L’essence a augmenté… 1,25 $ dès le départ » lorsque « la guerre de Poutine a commencé », a déclaré Biden, ajoutant « j’ai clairement indiqué en aidant l’Ukraine et en organisant l’OTAN pour aider l’Ukraine, que cela allait coûter cher. être le prix à payer pour cela. »

« Cela ne va pas être gratuit », a déclaré Biden, mais a ajouté que « l’option de ne rien faire était pire » et aurait semé « le chaos en Europe ».

« Que se passe-t-il si la puissance la plus puissante, l’OTAN, une structure organisationnelle que nous avons mise en place, s’éloigne de l’agression russe de plus de 100 000 soldats marchant à travers une frontière pour essayer d’occuper et d’anéantir une culture de tout un peuple ? que se passe-t-il alors ? Que se passe-t-il ensuite ? Que faisons-nous ensuite ? » Biden a déclaré, suggérant que si l’Occident n’avait pas intensifié, cela aurait augmenté les chances que la Russie cible d’autres pays de la région.

Biden a également suggéré que rester à l’écart alors que la Russie envahirait aurait envoyé des signaux dangereux à la Chine au sujet de Taïwan, ainsi qu’à la Corée du Nord en termes de ses ambitions nucléaires.

« J’ai fait de la politique étrangère toute ma carrière. Je suis convaincu que si nous laissions la Russie rouler et Poutine rouler, il ne s’arrêterait pas », a déclaré Biden.