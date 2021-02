Biden a déclaré que «la diplomatie est de retour! Puis il a commencé à larguer des bombes

Photographie: Jonathan Ernst / Reuters

«La diplomatie est de retour!» Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Mais le bombardement de la Syrie l’est aussi, apparemment. Biden n’est président que depuis un peu plus d’un mois, mais il a déjà ordonné sa première campagne de bombardements. (Il a fallu quatre mois à Trump pour faire de même.) La cible était des installations dans l’est de la Syrie utilisées par des milices soutenues par l’Iran en représailles aux attaques à la roquette contre les troupes américaines en Irak au début du mois.

Vraisemblablement, Biden voulait signaler à l’Iran qu’il paierait un lourd tribut s’il ordonnait des attaques contre les troupes américaines afin de faire pression sur Washington pour qu’il revienne à l’accord nucléaire iranien. Mais en bombardant la Syrie pour cette raison, Biden a prouvé à quel point le fait de ne pas rejoindre l’accord nucléaire met en danger la sécurité nationale des États-Unis – le programme nucléaire iranien continue de progresser tandis que les États-Unis et l’Iran se rapprochent d’une confrontation militaire.

Biden connaît très bien ces arguments. Il les a fait contre Donald Trump seul il y a quelques mois. Ses hauts fonctionnaires ont passé ces dernières années à critiquer largement la stratégie de pression maximale de Trump. Ils avaient tous raison.

Ce qui rend ses démarches sur l’Iran au cours de son premier mois d’autant plus déroutantes. Alors que l’intention de Biden de revenir au Plan d’action global conjoint (JCPOA) semble incontestable, les bonnes intentions et la bonne stratégie ne sont pas la même chose. Plutôt que de ramener la diplomatie, Biden semble retomber dans de vieux schémas où apparaître comme un atout difficile à être intelligent et où la diplomatie n’est qu’un slogan saupoudré de politiques centrées sur la coercition, pas un véritable échange.

Bien sûr, peu de gens doutaient que la relance du JCPOA soit sans défi. Et le manque de priorité accordée à l’Iran est peut-être simplement dû à la pléthore de crises nationales et internationales auxquelles Biden doit faire face avec moins d’un personnel complet.

Pourtant, ces circonstances exonérantes n’expliquent pas les nombreuses mesures apparemment inutiles et contre-productives que l’administration Biden a prises contre le JCPOA depuis son entrée en fonction.

L’histoire continue

Même avant que la diplomatie n’ait commencé, l’administration Biden a apparemment lancé un jeu de blâme hautement improductif

Premièrement, l’administration a décidé plutôt inutilement de créer une querelle publique sur la question de savoir si l’Iran ou les États-Unis devraient faire le premier pas vers la relance du JCPOA. Au lieu de travailler soigneusement avec les Européens pour concevoir une chorégraphie qui permettrait aux deux parties de bouger simultanément, et par là d’éviter tout conflit de chronologie, les responsables de Biden ont demandé à plusieurs reprises publiquement que l’Iran devait faire le premier pas avant tout JCPOA de Trump. -les sanctions violentes pourraient être levées – même si ce sont les États-Unis qui ont quitté l’accord.

Cela ne fonctionnera pas. Wendy Sherman, ancienne négociatrice principale du président Barack Obama et choix de Biden pour le poste de secrétaire d’État adjoint, l’a dit en septembre 2019. Sherman a déclaré qu’elle «serait choquée si l’Iran acceptait une réunion sans allégement des sanctions» et qu’il «y avait beaucoup de les moyens de le faire afin que les intérêts de chacun puissent être satisfaits et que le visage de chacun puisse être sauvé ». Sherman avait raison à l’époque et elle l’est maintenant.

Même si Biden a calculé qu’une petite confrontation publique pourrait servir les objectifs plus larges de l’administration, cela n’aurait pas dû être sur une question où les États-Unis n’ont ni arguments moraux ni juridiques convaincants.

Deuxièmement, avant même que la diplomatie n’ait commencé, l’administration Biden a apparemment lancé un jeu de blâme hautement improductif qui a encore endommagé l’atmosphère de la diplomatie. Le message de l’administration a été de souligner que l’Iran est la partie qui ne respecte pas le JCPOA – ce qui est techniquement faux – et que l’avenir de l’accord dépend du retour de l’Iran à se conformer. Même si ce sont les États-Unis qui ont abandonné l’accord alors que l’Iran y est encore. Alors que l’Iran a réduit ses obligations conformément au paragraphe 36 du JCPOA, cela est fondamentalement différent du fait que les États-Unis quittent l’accord et imposent des sanctions aux pays qui cherchent à respecter l’accord nucléaire.

L’attitude de Biden a été que les États-Unis ne sont tout simplement pas responsables des actions de l’administration Trump. L’Amérique a maintenant un nouveau président et, par conséquent, cela commence avec une table rase sans être fardée par les nombreuses transgressions de Donald Trump. Par conséquent, c’est l’Iran qui a tort, pas l’Amérique. Tout ce que les États-Unis avaient besoin de faire pour regagner le terrain moral était d’élire un nouveau président – même si le nouveau président continue la politique de l’ancien président.

Le jeu du blâme est maintenant combattu à l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les rapports indiquent que les États-Unis et l’UE cherchent à réprimander l’Iran pour avoir réduit sa coopération avec l’AIEA. Les actions de Téhéran méritent certainement d’être censurées. Mais encore une fois, le problème est que les États-Unis ont abandonné toutes leurs obligations tandis que Téhéran en a réduit certaines. Si les États-Unis revenaient à l’accord et que l’Iran ne le faisait pas, le réprimander serait pleinement justifié. Mais le faire maintenant alors que les États-Unis restent encore en dehors de l’accord est tout simplement kafkaïen. Ce n’est même pas une manière intelligente de jouer au jeu du blâme.

Même si les États-Unis réussissent à rejeter le blâme sur l’Iran, la question est de savoir quelle en est la valeur à ce stade. À ce stade précoce de la diplomatie, les parties devraient chercher à créer la meilleure atmosphère possible pour les pourparlers. Ils doivent démontrer leur intention positive et leur engagement à trouver une solution diplomatique. Sombrer dans un jeu de blâme public est ce que font les parties lorsque les pourparlers commencent à se rompre – ce n’est pas une mesure efficace pour entamer les discussions. Tout ce qu’il fait, intentionnellement ou non, c’est signaler un manque de sincérité, peut-être même une mauvaise intention.

C’est certainement ainsi que les manœuvres de Biden ont été lues à Téhéran. Quel que soit l’avantage que Biden pense gagner grâce à la signalisation militaire en Syrie et en jouant le jeu du blâme dans les médias, s’il sabote ce qui est sans doute la dernière opportunité de raviver un accord qui est essentiel à la sécurité nationale américaine, alors Biden peut par inadvertance réaliser ce que Trump n’a pas pu. ‘t: détruire l’héritage de la principale réussite d’Obama en matière de politique étrangère.