Biden a déclaré au GOP que la Russie pourrait vaincre l’Ukraine en quelques semaines sans aide, selon un rapport

Les dirigeants du Congrès ont été confrontés à un sombre tableau de l’effondrement de l’armée ukrainienne sans l’aide américaine continue sous forme de munitions, de véhicules et d’autres fournitures lors d’une réunion à la Maison Blanche, selon NBC News.

Des responsables ayant connaissance de la réunion du 17 janvier à la Maison Blanche entre le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès Chuck Schumer, Mitch McConnell, Mike Johnson et Hakeem Jeffries ont déclaré au média que de hauts responsables américains prédisent des avancées massives de la Russie et un effondrement total de la capacité de combat de l’Ukraine. si l’aide américaine à ces derniers venait à se tarir.

M. Biden a demandé 60 milliards de dollars d’aide supplémentaire pour l’Ukraine. Cette demande a suscité des querelles au Congrès, où les républicains cherchent à utiliser la question comme levier contre l’administration et les démocrates dans les négociations sur le financement.

D’ici quelques semaines, l’Ukraine sera à court de certaines capacités de défense aérienne, aurait déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux législateurs réunis. Cela pourrait conduire à une large expansion des attaques aériennes russes non seulement sur les lignes de front mais aussi sur des cibles à travers l’Ukraine. Selon M. Sullivan, l’Ukraine ne pourrait effectivement rester une force de combat efficace que pendant quelques mois, voire quelques semaines seulement, si une nouvelle aide américaine n’était pas votée par le Congrès.

On aurait également parlé de l’effet qu’une défaite de l’Ukraine aurait sur l’image des États-Unis à l’étranger ; Les pays pris entre les États-Unis et la Russie (ou la Chine) reconsidéreraient probablement leur décision de rechercher des liens plus étroits avec les États-Unis, ont prévenu les responsables de l’administration Biden.

C’est le premier signe réel que l’administration Biden s’inquiète sérieusement de l’issue de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, surtout maintenant que la question de l’aide à l’Ukraine s’est enlisée dans la politique intérieure américaine. Certains membres de droite du caucus républicain de la Chambre s’y opposent avec véhémence, qui, grâce à la motion abaissée visant à abandonner le seuil de la Chambre, ont une influence démesurée sur Mike Johnson, le président.

Et cela survient alors que les législateurs ne semblent pas être beaucoup plus proches de la conclusion d’un accord sur la question de l’immigration et de la sécurité des frontières, une question qui fait l’objet de nombreuses plaintes à Washington depuis des années et qui n’a guère abouti. Les Républicains ont exigé que la sécurité des frontières et la question du grand nombre d’immigrants traversant illégalement la frontière dans le cadre de leurs efforts pour entamer la procédure d’asile soient réglées avant que l’aide à l’Ukraine (ou à Israël) ne soit accordée ; Cependant, le caucus d’extrême droite du Parti républicain à la Chambre des représentants a montré peu d’intérêt à aborder de manière significative le compromis recherché au Sénat contrôlé par les démocrates.

M. Johnson lui-même a mis en doute l’idée selon laquelle une législation relative à l’immigration serait adoptée par la Chambre à la suite des négociations au Sénat et a déclaré que la question ne serait pas véritablement abordée tant qu’un républicain ne serait pas présent à la Maison Blanche.

On ne sait donc pas exactement quel chemin prendra l’aide à l’Ukraine jusqu’à la Chambre des représentants. M. Biden a fait peu de progrès dans les discussions avec M. Johnson, et il semble y avoir peu de synergie sur cette question entre les caucus républicains de la Chambre et du Sénat.

L’avenir de l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine a été totalement remis en question à la suite de l’élection présidentielle américaine en cours. Bien que les sceptiques les plus virulents quant à une nouvelle aide militaire américaine à la cause de l’Ukraine se soient désormais retirés de la course aux primaires républicaines, les commentaires de Donald Trump sur la question ont suscité des réactions inquiètes de la part de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

M. Zelensky a récemment dénoncé son ancien homologue américain pour ses fréquentes vantardises sur sa prétendue capacité à arrêter la guerre quelques jours après son hypothétique élection pour un second mandat.

“[Trump] “Il va prendre des décisions tout seul, sans… je ne parle même pas de la Russie, mais sans les deux parties, sans nous”, a déclaré M. Zelensky, selon l’Associated Press. “S’il dit cela publiquement, c’est un peu effrayant”. (…) J’ai vu beaucoup, beaucoup de victimes, mais ça me stresse vraiment un peu.»