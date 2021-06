Biden a critiqué la faiblesse du rapport sur l’emploi aux États-Unis alors que le leader du GOP, McCarthy, a déclaré que prez « paye les gens pour ne pas travailler »

Les législateurs du TOP GOP ont piétiné le rapport sur l’emploi du président Joe Biden en mai, accusant ses politiques de chéquier vierge de garder les Américains à la maison au lieu de pointer l’horloge sur le lieu de travail.

« Un autre rapport sur les mauvais emplois – 100 000 emplois de moins que les experts ne l’ont estimé », a déclaré Steve Scalise, le whip de la minorité. tweeté. « C’est ce qui arrive quand vous payez les gens pour qu’ils ne travaillent pas. »

Le président Joe Biden a été pris à partie par les législateurs du GOP qui ont critiqué ses politiques de dépenses excessives renvoyant des chiffres d’emploi modestes Crédit : AP

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy a mené la charge contre Crédit : Twitter/@GOPLeader

McCarthy a déclaré que Biden payait des centaines de dollars par semaine aux gens pour rester à la maison au lieu de sortir pour être embauché Crédit : AP

Le ministère du Travail a annoncé vendredi que le pays avait créé 559 000 emplois, mais n’a pas atteint les 671 000 prévisions des économistes.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a appelé le président à soutenir une allocation de chômage hebdomadaire de 300 $, offrant aux Américains un moyen facile de rester dans le confort de leur foyer plutôt que de gagner un chèque de paie.

« Washington doit arrêter de payer les gens pour ne PAS travailler », a-t-il écrit sur Twitter. « La bidenomics est mauvaise pour l’Amérique. »

Le puissant républicain a ensuite retweeté une ligne de choeurs de collègues républicains faisant écho à la mauvaise performance de Biden sur l’économie malgré le déploiement de son plan de secours de 1,9 billion de dollars.

Le whip de la minorité Steve Scalise a accusé le président Joe Biden d’avoir dissuadé les Américains de chercher un emploi Crédit : Twitter/@SteveScalise

La représentante de New York Elise Stefanik a empilé sur le rapport sur l’emploi et a blâmé le président pour le court-circuit Crédit : Twitter/@RepStefanik

« Au lieu de freiner notre économie, nous devons mettre le gouvernement à l’écart et inciter à un retour au travail », a déclaré Darin LaHood, représentant de l’Illinois. posté sur son fil d’actualité.

« L’administrateur Biden. a même cessé d’essayer de prétendre qu’ils se souciaient de la dette nationale », a déclaré Nancy Mace, représentante de la Caroline du Sud. tweeté.

« Les États-Unis ont créé 559 000 emplois en mai, contre 671 000 selon les estimations », a écrit la représentante de New York Elise Stefanik sur son compte Twitter. « Encore une fois, le rapport sur l’emploi du président Biden manque la cible – une preuve supplémentaire que le programme économique socialiste des démocrates NE FONCTIONNE PAS. »

Un autre rapport sur l’emploi qui échoue continue de montrer ce que j’entends tout au long #IL18. Les politiques de Biden découragent le travail et nuisent à notre reprise : https://t.co/H3l1LxEGOk Au lieu de freiner notre économie, nous devons mettre le gouvernement à l’écart et inciter à un retour au travail. https://t.co/SWPg2uGft5 – Darin LaHood (@RepLaHood) 4 juin 2021

L’administrateur Biden. a même cessé d’essayer de faire semblant de se soucier de la dette nationale. Aujourd’hui, leurs dépenses inconsidérées réduisent les économies de chaque Américain qui travaille avec une inflation massive. Nous ne pouvons pas continuer. pic.twitter.com/NovyIhxSpF – Représentant Nancy Mace (@RepNancyMace) 27 mai 2021

Prés. Biden a essayé de faire preuve de patience alors que le rapport sur l’emploi était d’environ 100 000 de moins que les économistes l’estimaient Crédit : AP

Pendant ce temps, le président est resté ensoleillé sur les résultats lors d’un discours vendredi à Deleware’s Rehoboth Beach.

« C’est un progrès, un progrès historique », a-t-il déclaré. « Des progrès qui tirent notre économie de la pire crise qu’elle ait connue depuis 100 ans.

« L’Amérique est enfin à nouveau en mouvement. »

Il a plaidé pour la patience.

« Alors que nous poursuivons cette reprise, nous allons rencontrer des obstacles en cours de route. Vous ne pouvez pas redémarrer la plus grande économie du monde comme en allumant un interrupteur. »

Il a également suggéré que les États-Unis se retiraient des profondeurs des ténèbres après plus d’un an de mort et de maladie.

Il a noté : « Aucune autre grande économie dans le monde ne connaît une croissance aussi rapide que la nôtre, aucune autre grande économie ne crée des emplois aussi rapidement que la nôtre et aucun de ces succès n’est un accident.