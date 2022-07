Biden a COVID-19, avec des «symptômes légers»

WASHINGTON –

Le président américain Joe Biden a été testé positif au COVID-19 jeudi et présente des “symptômes très légers”, a déclaré la Maison Blanche, alors que de nouvelles variantes du virus hautement contagieux remettent en question les efforts du pays pour revenir à la normale après deux ans et demi. des perturbations pandémiques.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden avait commencé à prendre Paxlovid, un médicament antiviral conçu pour réduire la gravité de la maladie. Il s’isolait à la Maison Blanche et “continuait à s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions”, a-t-elle déclaré.

Le médecin de Biden, le Dr Kevin O’Connor, a déclaré dans une lettre que Biden avait le nez qui coule et “de la fatigue, avec une toux sèche occasionnelle, qui a commencé hier soir”.

“Les amis, je vais très bien. Merci de votre inquiétude”, a tweeté Biden. Il a ajouté qu’il “s’occupait !”

Biden, 79 ans, est entièrement vacciné, après avoir reçu deux doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus peu avant sa prise de fonction, un premier rappel en septembre et une dose supplémentaire le 30 mars.

Jean-Pierre a décrit les symptômes du président comme “très légers” et a déclaré que Biden avait été en contact avec des membres du personnel de la Maison Blanche par téléphone et participerait à ses réunions prévues “par téléphone et Zoom depuis la résidence”.

La Maison Blanche a pris des mesures pour montrer que le président était occupé à travailler malgré son diagnostic, Biden tweetant une photo de lui-même en train de passer des appels depuis la salle des traités de la Maison Blanche.

Le président s’est entretenu par téléphone avec des législateurs de Pennsylvanie pour s’excuser d’avoir dû annuler son voyage prévu jeudi dans la ville de Wilkes-Barre pour promouvoir ses plans de prévention du crime. Biden a également appelé le représentant de Caroline du Sud, Jim Clyburn, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et le féliciter d’avoir reçu un prix de la NAACP.

O’Connor a écrit dans sa lettre sur le plan de traitement du président: “Je prévois qu’il répondra favorablement” à Paxlovid “comme le font la plupart des patients protégés au maximum”.

Jean-Pierre a déclaré que Biden avait été testé négatif pour la dernière fois mardi et qu’il resterait isolé jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif.

La première dame Jill Biden, s’adressant aux journalistes alors qu’elle arrivait pour une visite scolaire à Detroit, a déclaré qu’elle venait de raccrocher le téléphone avec son mari.

“Il va bien”, a-t-elle dit. “Il se sent bien.”

La première dame, qui portait un masque, a déclaré avoir été testée négative plus tôt dans la journée. Elle conservera son horaire complet dans le Michigan et la Géorgie jeudi, bien qu’elle suivra les conseils des Centers for Disease Control and Prevention sur le masquage et l’éloignement, a déclaré Michael LaRosa, son porte-parole.

Le président a passé une grande partie de la semaine dernière en Israël et en Arabie saoudite. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux journalistes que Biden prévoyait de minimiser les contacts pendant le voyage, mais dès qu’il a quitté Air Force One le 13 juillet, le président a donné des coups de poing, des poignées de main et même été vu dans une étreinte occasionnelle. Le CDC indique que les symptômes peuvent apparaître de deux à 14 jours après l’exposition au virus.

Biden avait un programme public minimal après son retour d’Arabie saoudite tard samedi soir, fréquentant l’église le lendemain et aidant à accueillir la première dame ukrainienne Olena Zelenska à la Maison Blanche mardi. Le président s’est rendu mercredi dans le Massachusetts pour promouvoir les efforts de lutte contre le changement climatique.

Jusqu’à présent, la capacité de Biden à éviter le virus semblait défier les probabilités, même avec les procédures de test en place pour ceux qui devraient être en contact étroit avec lui. Les vagues précédentes du virus ont balayé la classe politique de Washington, infectant le vice-président Kamala Harris, les membres du Cabinet, les membres du personnel de la Maison Blanche et les législateurs. Biden a de plus en plus intensifié son programme de voyages et a repris la tenue de grands événements en salle où tout le monde n’est pas testé.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Harris avait été testé négatif pour COVID-19. Elle était la dernière fois avec le président mardi et s’est entretenue avec lui au téléphone jeudi matin. Harris prévoyait de rester masqué sous la direction de l’équipe médicale de la Maison Blanche.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle espérait que le test positif de Biden pour le virus inciterait davantage d’Américains à se faire vacciner et à stimuler car “aucun de nous n’en est à l’abri, y compris le président des États-Unis, et nous devons vraiment être prudents”.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a souhaité sur Twitter au président “un prompt rétablissement”.

Ces derniers mois, les hauts responsables de la Maison Blanche ont été pragmatiques quant à la probabilité que le président contracte le COVID, une mesure de l’enracinement du virus dans la société – et de sa menace réduite pour ceux qui sont à jour sur leur vaccinations et accès aux traitements.

Lorsqu’il est administré dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, il a été prouvé que Paxlovid, produit par le fabricant de médicaments Pfizer, entraîne une réduction d’environ 90 % des hospitalisations et des décès chez les patients les plus susceptibles de contracter une maladie grave.

Dans un discours prononcé le 30 avril devant plus de 2 600 participants au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, Biden a reconnu les risques d’assister à de grands événements, mais a déclaré que cela valait la peine d’y assister.

“Je sais qu’il y a des questions quant à savoir si nous devrions nous réunir ici ce soir à cause du COVID”, a-t-il déclaré. “Eh bien, nous sommes ici pour montrer au pays que nous traversons cette pandémie.”

Biden est loin d’être le premier dirigeant mondial – et non le premier président américain – à attraper le coronavirus, qui a infecté le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron et plus d’une douzaine d’autres dirigeants et hauts fonctionnaires dans le monde.

Lorsque le prédécesseur de Biden, le président Donald Trump, a contracté la maladie en octobre 2020, c’était une époque bien différente. Les vaccins n’étaient pas disponibles et les options de traitement étaient limitées et moins avancées. Après avoir reçu un diagnostic de COVID-19 à la Maison Blanche, Trump a reçu un traitement expérimental par anticorps et des stéroïdes après que son taux d’oxygène dans le sang soit tombé dangereusement bas. Il a été hospitalisé au Walter Reed National Military Medical Center pendant trois jours

Après plus de deux ans et plus d’un million de morts aux États-Unis, le virus tue toujours en moyenne 353 personnes par jour aux États-Unis, selon le CDC. Les personnes non vaccinées sont beaucoup plus à risque, plus de deux fois plus susceptibles d’être testées positives et neuf fois plus susceptibles de mourir du virus que celles qui ont reçu au moins une première dose de vaccins, selon l’agence de santé publique.

La variante omicron hautement transmissible est la souche dominante aux États-Unis, mais les scientifiques affirment qu’elle présente un risque moindre de maladie grave pour ceux qui sont à jour dans leurs vaccinations. La sous-souche BA.5 d’Omicron, considérée comme encore plus contagieuse, représente désormais plus de 65 % des cas aux États-Unis.

“Il y a beaucoup d’infections à travers l’Amérique”, a déclaré le 18 mai le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, blâmant les variantes hautement transmissibles, ainsi que l’assouplissement des mesures d’atténuation comme les exigences de masque.

La pandémie de coronavirus a contribué à placer Biden à la Maison Blanche, car il s’est engagé à mieux gérer le COVID-19 que son prédécesseur. Après les premiers mois de succès de l’augmentation de l’approvisionnement et de la disponibilité des vaccins dans le pays, le virus est devenu un bourbier pour le démocrate au cours de la première année de sa présidence, alors qu’il luttait pour augmenter le taux de vaccination du pays et pour garder une longueur d’avance sur la maladie imprévisible.

Alors que les cas ont fortement diminué au début de cette année, Biden a souligné les efforts de son administration pour mettre fin à la pandémie et aider la nation à retrouver un sentiment de normalité. Il a déclaré dans son discours sur l’état de l’Union du 1er mars : “Il est temps pour les Américains de se remettre au travail et de remplir à nouveau nos grands centres-villes”.

La Maison Blanche a cherché à aller au-delà des directives de santé publique pour protéger le président, tous les visiteurs et le personnel devant attester de leur statut vaccinal ou se soumettre à des tests quotidiens. Les personnes censées se trouver à proximité de Biden sont testées quotidiennement.

L’écrivain d’Associated Press, Mike Householder, a contribué depuis Detroit.