Biden a conduit «historiquement» des alliés proches du Moyen-Orient dans les bras des plus grands ennemis de l’Amérique, selon les experts

La politique de l’administration Biden au Moyen-Orient a rompu certains des partenariats les plus fiables des États-Unis dans la région, obligeant des pays généralement amis à établir des relations plus solides avec la Chine et la Russie.

“Le fait que des pays qui ont toujours été des partenaires proches des États-Unis se tournent vers la Russie et la Chine est un échec massif du leadership américain”, a déclaré Victoria Coates, chercheuse principale pour les affaires internationales et la sécurité nationale à la Heritage Foundation, à Fox News Digital. .

Les commentaires de Coates interviennent dans une période chaotique pour les relations américaines au Moyen-Orient, notamment un retrait désastreux des forces américaines d’Afghanistan, une négociation nucléaire récurrente avec l’Iran et une déconnexion avec l’Arabie saoudite sur la politique énergétique mondiale. .

Cette déconnexion entre le président Biden et ses partenaires du Moyen-Orient est devenue plus évidente en mars, lorsque les dirigeants d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont refusé de répondre à un appel téléphonique du président. Biden avait espéré discuter de l’augmentation des exportations des pays riches en pétrole au milieu de la flambée des prix du gaz aux États-Unis et d’une interdiction des importations de gaz russe, mais a été traité en silence pour ses efforts.

LA MAISON BLANCHE DIT QUE BIDEN CROIT QUE L’ARABIE SAOUDITE S’EST TROUVÉE DU DÉCOR AVEC LA RUSSIE APRÈS LA COUPE DE L’OPEP+

La rupture a atteint son paroxysme la semaine dernière, lorsque l’alliance pétrolière OPEP + dirigée par l’Arabie saoudite a choisi de réduire la production de pétrole, une décision qui, selon le bloc, a été prise dans le meilleur intérêt des économies de ses membres.

En réponse, l’administration Biden a condamné la décision et s’est engagée à revoir les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite, laissant entendre qu’il y aurait des “conséquences” pour le royaume riche en pétrole.

Les Saoudiens ont publié leur propre déclaration en réponse jeudi, affirmant que Biden avait tenté de les pousser à retarder la décision, ce qui augmentera probablement les prix du pétrole aux États-Unis, jusqu’après les élections de mi-mandat du mois prochain, une décision qui, selon eux, “aurait eu des conséquences économiques négatives » pour les pays membres.

“Ces résultats sont basés uniquement sur des considérations économiques qui tiennent compte du maintien de l’équilibre de l’offre et de la demande sur les marchés pétroliers, ainsi que visent à limiter la volatilité qui ne sert pas les intérêts des consommateurs et des producteurs”, a déclaré un responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères dans la déclaration.

“Dans le cas de l’Arabie saoudite, la déconnexion fondamentale est qu’elle considère le pétrole comme une marchandise qui est un pilier clé de son économie, tandis que l’administration Biden considère le pétrole comme un problème politique intérieur”, a déclaré Coates, qui est également membre du conseil consultatif. de la Coalition Vandenberg.

SÉN. BOB MENENDEZ APPELLE À METTRE FIN À TOUTE COOPÉRATION AVEC L’ARABIE SAOUDITE SUR LA COUPE PÉTROLIÈRE DE L’OPEP+

La Russie et la Chine sont apparues ces dernières années comme les principaux ennemis géopolitiques des États-Unis, une prise de conscience qui a poussé les dirigeants américains à faire pivoter la stratégie de politique étrangère du pays vers la lutte contre les menaces émergentes. Mais cela a conduit les partenaires traditionnels du Moyen-Orient à rechercher d’autres moyens de promouvoir leurs propres intérêts, ce qui les a souvent conduits à resserrer leurs liens avec Moscou et Pékin.

La Chine a continué à étendre son influence au Moyen-Orient, devenant le plus grand acheteur de pétrole de la région du Golfe, investissant dans les infrastructures de la région et s’associant à l’Arabie saoudite pour le développement de missiles balistiques.

Les États du Golfe ont également repoussé un effort mené par les États-Unis pour isoler la Russie sur la scène internationale suite à son invasion de l’Ukraine, adoptant une position plus neutre sur le conflit tout en respectant leur accord avec la Russie de ne pas pousser une forte augmentation de la production de pétrole.

“Aucun d’entre eux ne veut s’associer à la Russie et à la Chine, mais ils explorent cette option car ils ont le sentiment que Washington ne leur offre rien”, a déclaré Coates.

Les États du Golfe pourraient également avoir plus de facilité dans les négociations avec la Russie et la Chine, qui considèrent ces partenariats comme des transactions plus que comme une déclaration de valeurs.

APRÈS LA COUPE DU PÉTROLE DE L’OPEP, WASHINGTON POST REVENDIQUE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE BIDEN AVEC L’ARABIE SAOUDITE A « ÉCHOUÉ » « MAL »

“Ces États peuvent être encore plus attrayants en tant que partenaires, car ils ne demandent pas au Moyen-Orient de se transformer. Ils recherchent simplement des relations transactionnelles.” Le vice-président principal de la Fondation pour la défense des démocraties, Jonathan Schanzer, a déclaré à Fox News Digital.

La rupture des relations avec les partenaires du Moyen-Orient a commencé sous l’administration de l’ancien président Barack Obama, a expliqué Schanzer, soulignant que la politique américaine dans la région avait commencé à devenir incohérente sous sa direction.

“Les États-Unis fonctionnent avec un déficit de confiance au Moyen-Orient depuis le printemps arabe de 2011”, a déclaré Schanzer. “L’administration Obama est passée de cette politique de soutien à la révolution chaotique à une politique en 2013 d’apaisement avec l’Iran, la force la plus déstabilisatrice de la région.”

Pire encore, la politique américaine dans la région est devenue plus incohérente à mesure que le pouvoir à Washington changeait de parti en parti.

“La politique étrangère américaine a été un coup de fouet, les démocrates et les républicains se précipitant pour défaire les politiques de leurs prédécesseurs”, a déclaré Schanzer. “Il ne devrait pas être surprenant que les États du Moyen-Orient recherchent maintenant la stabilité, même si cela signifie faire des affaires avec la Chine et la Russie.”

LA MAISON BLANCHE REFUSE L’ACCORD AVEC LE VENEZUELA ALORS QUE LES CRITIQUES AVERTISSENT QUE TOUT ACCORD AVEC LE RÉGIME MADURO EST UNE ERREUR

Les critiques ont fait valoir que le désengagement de l’Amérique du Moyen-Orient et de ses partenaires dans la région s’était accéléré sous Biden, Coates soulignant une décision américaine l’année dernière de retirer certains systèmes antimissiles avancés d’Arabie saoudite au moment même où le pays combattait des attaques. lancée par les rebelles houthis au Yémen.

“Les Saoudiens se méfient également profondément de l’engagement du président envers leur sécurité après le retrait des batteries Patriot l’année dernière et des menaces actuelles de couper les ventes d’armes”, a déclaré Coates.

Les critiques ont longtemps remis en question l’approche du président vis-à-vis de l’Arabie saoudite, Biden promettant lors des débats de faire du partenaire américain traditionnel un “paria” sur la scène internationale en raison de leur implication présumée dans le meurtre du contributeur du Washington Post Jamal Khashoggi, pour ensuite prendre un ton plus doux. position une fois entrée en fonction.

Mais lors d’un voyage dans le royaume qui, selon l’administration, visait à améliorer la coopération entre les deux nations, Biden s’est vanté d’avoir clairement indiqué au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane qu’il pensait que le dirigeant saoudien était responsable de la mort de Khashoggi.

Les Saoudiens ont nié être impliqués dans la mort du journaliste basé aux États-Unis.

Pendant ce temps, l’administration a également fait de la relance du plan d’action global conjoint (JCPOA) de l’ère Obama, mieux connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien, une pierre angulaire de sa politique à l’égard de l’Iran, une décision profondément impopulaire auprès des partenaires du Moyen-Orient.

LE PRÉSIDENT BIDEN SURPRIS SUR HOT MIC EN FLORIDE: ‘PERSONNE F—– AVEC UN BIDEN’

“Ils n’étaient pas satisfaits de l’accord au départ … la portée était trop étroite”, a déclaré le Dr Theodore Karasik, chargé des affaires russes et moyen-orientales à la Jamestown Foundation, à Fox News Digital.

Les négociations sur la relance de l’accord sont également au point mort, laissant les partenaires du Moyen-Orient incertains de ce à quoi ressemblera la politique américaine envers l’Iran à l’avenir.

“Il est important de reconnaître qu’une grande partie des discussions sur le JCPOA au cours des derniers mois parlaient vraiment d’un processus mort”, a déclaré Karasik. “Les États du Golfe veulent que ce processus se termine, donc ils sont plus heureux de cette situation. Mais en même temps, ils ont un grand voisin qui traverse une catharsis en ce moment, et ils se demandent : ‘Devons-nous attendre et voir ce qui se produit?'”

Mais Joel Rubin, ancien sous-secrétaire d’État adjoint de l’administration Obama, affirme que la politique d’apaisement de l’ancien président Donald Trump envers les Saoudiens a mis Biden dans une position difficile.

“Les Saoudiens ont essentiellement tiré sur notre chaîne pendant quatre ans sous l’administration de Donald Trump”, a déclaré Rubin à Fox News Digital. “Je pense que le président Biden a reçu un coup de main là où les Saoudiens étaient habitués à obtenir tout ce qu’ils voulaient.”

DURBIN ADMET LA SENSIBILISATION DE BIDEN EN ARABIE SAOUDITE, FIST BUMP “N’A PAS FONCTIONNÉ”

Rubin a fait valoir que Biden s’était donné pour priorité de “défendre les intérêts américains” lors des négociations avec les Saoudiens, mais qu’il avait également franchi une étape importante en se rendant dans le royaume pour tenter de trouver une voie avantageuse.

Au lieu de cela, Rubin a déclaré que les Saoudiens avaient décidé de se ranger du côté de la Russie, une décision qui, selon lui, aura des conséquences.

“En fin de compte, l’intérêt le plus important entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est la libre circulation des marchés du pétrole et de l’énergie”, a déclaré Rubin. “De nouveaux outils doivent être appliqués pour les convaincre et changer leur calcul.”

Rubin a noté qu’une conséquence pourrait être que le Congrès n’approuvera plus les ventes d’armes et de technologies militaires à l’Arabie saoudite, leur laissant peu de recours après des décennies d’assistance militaire américaine.

“C’est le genre de choses qui doivent être faites pour faire pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle comprenne qu’il y a des conséquences sur les décisions”, a déclaré Rubin. « Si l’Arabie saoudite veut commencer à acheter du matériel militaire russe, allez-y. Comment ça se passe pour eux en ce moment ?

Rubin a également remis en question le moment de la décision de l’Arabie saoudite de mener la charge contre une augmentation de l’offre de pétrole, arguant qu’ils pourraient penser qu’ils seraient mieux lotis avec un changement de pouvoir à Washington.

LES LÉGISLATIFS DEM APPUYENT POUR UNE PAUSE SUR LES VENTES D’ARMES SAOUDITES APRÈS LA COUPE DU PÉTROLE DE L’OPEP +, DIT RIYADH A FAIT ‘UNE ÉNORME ERREUR’

“On soupçonne que cette décision vise à faire grimper les prix du pétrole avant une élection pour influencer le résultat, donc cela ne va pas bien non plus”, a déclaré Rubin.

Mais Karasik pense que les relations avec les partenaires du Moyen-Orient sont toujours viables, soulignant que si la situation politique a souvent été compliquée, les pays coopèrent toujours militairement.

“Cette voie militaire fonctionne toujours”, a déclaré Karasik. Il y a toujours des exercices en cours… donc jusqu’à ce qu’il y ait une sorte d’action de la part de Washington, cette voie militaire fonctionne toujours. »

Coates a également exprimé son optimisme quant à la possibilité de réparer les partenariats, mais a fait valoir que les changements nécessaires pourraient ne pas se produire avec les démocrates à la tête de Washington.

“Parce qu’ils préféreraient s’associer aux États-Unis, la situation est réversible”, a déclaré Coates. “Mais étant donné le comportement de l’administration Biden, il pourrait incomber au Congrès après les mi-mandats de maintenir ces relations.”

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.