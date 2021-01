Biden interdit les références à Covid-19 par emplacement géographique, après que les étiquettes racistes aient conduit à des réactions violentes contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique. | STRF / STAR MAX / IPx

Une nouvelle action exécutive confronte le racisme que Trump a attisé envers les Américains d’origine asiatique pendant la pandémie.

Une nouvelle action exécutive du président Joe Biden vise directement le racisme que l’ancien président Donald Trump a attisé envers les Américains d’origine asiatique, marquant une rupture nette avec les efforts discriminatoires de l’administration précédente.

Dans le cadre d’un ensemble plus large de mémorandums promouvant l’équité raciale, Biden a signé mardi une action exécutive dans laquelle il a condamné le langage xénophobe utilisé en relation avec la pandémie et a appelé le ministère de la Justice à collecter des données sur les crimes haineux et le harcèlement dirigés contre les Américains d’origine asiatique et Insulaires du Pacifique (AAPI).

Depuis le printemps dernier, il y a eu plus de 2500 cas autodéclarés d’incidents de haine anti-asiatiques, selon Stop AAPI Hate, un groupe qui suit ces rapports. Trump lui-même a joué un rôle en alimentant l’hostilité envers les gens de l’AAPI en se référant à plusieurs reprises à Covid-19 comme au «virus chinois» et en l’appelant même parfois la «grippe kung». Il a précédemment soutenu que cette approche visait à capturer le lieu d’origine du virus, même si elle va directement à l’encontre des directives de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans ses recommandations, l’OMS a exhorté les gens à s’abstenir de lier des virus à des endroits spécifiques car cela pourrait stigmatiser ces endroits et les personnes qui leur sont associées. Par Stop AAPI Hate, une augmentation des rapports d’incidents de haine correspondait à la montée de la gravité de la pandémie ainsi qu’à l’utilisation de ce langage par Trump l’année dernière. Depuis lors, l’AAPI a signalé avoir été physiquement attaqué, craché et agressé verbalement au sujet de ses liens supposés avec le virus.

Comme quelques-uns des décrets exécutifs que Biden a signés depuis son entrée en fonction, celui de mardi est en grande partie une déclaration symbolique sur qui est l’Amérique, avec une action de fond destinée à commencer à résoudre le problème. Dans le cadre de la note de service, Biden appelle en fait les agences gouvernementales à supprimer l’utilisation de ce langage dans les documents officiels, s’ils le trouvent.

«La xénophobie particulière propagée par l’administration précédente… doit être abordée», a déclaré un haut responsable de l’administration lors d’un appel à la presse discutant des mesures exécutives prises par Biden pour faire progresser l’équité raciale. D’autres actions qu’il a signées comprennent des mesures pour lutter contre la discrimination en matière de logement et pour mettre fin à l’utilisation fédérale des prisons privées.

Ce mémo marque une étape notable dans la dénonciation des actions racistes de Trump et des défis spécifiques auxquels les membres de la communauté AAPI ont été confrontés pendant la pandémie, bien que les experts espèrent que c’est un signal de plus à venir.

En ce qui concerne la réponse à la pandémie, par exemple, l’administration pourrait faire davantage pour collecter des données ventilées par groupe ethnique, afin de remédier aux disparités au sein de la communauté AAPI. Par exemple, les infirmières philippines américaines ont constitué un nombre disproportionné de décès dus à Covid-19 – un problème qui peut être obscurci par des données globales qui traitent les personnes AAPI comme un monolithe. (D’autres actions de la direction que Biden a entreprises ont mis en place des groupes de travail visant à s’attaquer à ce problème, et les défenseurs surveillent de près ce qu’ils réalisent.)

«Il s’agit d’une première étape importante», a déclaré Karthick Ramakrishnan, professeur de sciences politiques à UC Riverside et responsable de l’AAPI Data. «Lorsque vous parlez de problèmes allant du chômage aux résultats en matière de santé en passant par les obstacles à l’éducation, il est important de disposer de données plus nuancées sur notre communauté, car les moyennes masquent des disparités extrêmes.»

Ce que le mémo exécutif ferait

La note de service de l’exécutif prend clairement position pour désavouer les préjugés et la discrimination anti-asiatiques, tout en enjoignant aux agences de prendre des mesures destinées à améliorer l’accès aux soins de santé et à cibler le harcèlement. Plus précisément, il comprend les conseils suivants:

La mesure exhorte les agences fédérales à s’assurer que leurs documents ne font pas la promotion du racisme: Il exhorte les agences à s’assurer que les documents et les déclarations «ne montrent pas ou ne contribuent pas au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique». En effet, il demande aux organes fédéraux de supprimer toute utilisation de termes vulgarisés par Trump, comme «virus chinois», des communications officielles.

La note demande au ministère de la Santé et des Services sociaux d'émettre des directives sur la réponse du gouvernement fédéral au Covid-19 pour s'assurer qu'elle est accessible et non discriminatoire: Il appelle HHS à travailler avec le groupe de travail sur l'équité en santé Covid-19 pour fournir des conseils sur la façon d'offrir des informations sur la santé publique dans plus de langues et pour s'assurer qu'elles ne favorisent pas les biais.

Il appelle HHS à travailler avec le groupe de travail sur l’équité en santé Covid-19 pour fournir des conseils sur la façon d’offrir des informations sur la santé publique dans plus de langues et pour s’assurer qu’elles ne favorisent pas les biais. La note demande également au ministère de la Justice de travailler sur la lutte contre le harcèlement anti-asiatique et de collecter des données à ce sujet: Il pousse le DOJ à collaborer avec les dirigeants des communautés AAPI pour lutter contre le harcèlement et les crimes de haine, et à soutenir les efforts des États pour faire de même, lorsque cela est possible. Il ordonne également au procureur général de mettre en place un système de collecte de données pour suivre ces incidents et fournir des rapports publics, ce que le MJ n’avait pas encore fait jusqu’à présent. Cette politique est similaire à une initiative que le DOJ a lancée après le 11 septembre afin de suivre le harcèlement et les crimes haineux contre les musulmans américains, les sikhs et les personnes d’origine arabe et sud-asiatique.

Les défenseurs veulent voir plus – y compris la ventilation des données

Les partisans considèrent la note de service de l’administration comme importante pour lutter contre les inégalités auxquelles les gens de l’AAPI ont été confrontés, mais ils aimeraient également voir des engagements supplémentaires – y compris plus de données liées à la pandémie qui est éclatée par groupe ethnique. La mise en œuvre de cette pratique, connue sous le nom de désagrégation des données, pourrait aider à mettre en évidence les défis uniques auxquels sont confrontés divers groupes de la communauté: les données générales sur les personnes AAPI ne saisissent souvent pas les problèmes spécifiques auxquels les différents groupes ethniques sont confrontés. (Biden a soutenu des efforts plus coordonnés sur ce sujet dans le cadre de ses actions exécutives – mais on ne sait pas encore comment les groupes de travail de l’administration aborderont le sujet.)

«Ce que je ne vois pas ici, c’est de nous assurer que nous avons une image complète de la communauté asiatique américaine – en reconnaissant spécifiquement que la communauté des îles du Pacifique a différents défis auxquels elle a été confrontée», déclare John Yang, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif asiatique. Les Américains font progresser la justice. Au cours de la pandémie, les insulaires du Pacifique en particulier ont vu des taux de mortalité Covid-19 plus élevés par rapport à d’autres groupes au sein des communautés AAPI, et de meilleures données aideraient les législateurs à cibler les tests, les vaccins et autres soins de santé.

Comme Rachel Ramirez l’a rapporté pour Vox, vous pouvez voir l’importance de désagréger les données dans un État comme l’Oregon, qui a collecté des données spécifiquement axées sur les insulaires du Pacifique. «Les CDC, comme d’autres agences gouvernementales, ont tendance à regrouper les insulaires du Pacifique sous la démographie asiatique, ce qui masque de manière néfaste les taux élevés d’infection et de mortalité au sein de la communauté», écrit-elle. Le modèle qui a été trouvé dans l’Oregon a incité les groupes à but non lucratif à diriger plus de ressources Covid-19 vers la communauté autochtone hawaïenne et insulaire du Pacifique de l’État, bien que la réponse du gouvernement ait été terne, note Ramirez.

De nombreux défenseurs de l’AAPI ont souligné que davantage d’informations sont nécessaires au niveau fédéral pour examiner les effets de la pandémie. «Nous souhaitons que son administration prenne de nouvelles mesures pour lutter contre le racisme systémique qui entraîne des taux disproportionnés de maladie et de décès parmi les insulaires du Pacifique et les Sud-Asiatiques et qui met les soins de santé hors de portée des immigrants», a déclaré Sung Yeon Choimorrow, l’exécutif directeur du National Asian Pacific American Women’s Forum, a déclaré.

Stop AAPI Hate a également publié une liste de priorités politiques qu’il aimerait que l’administration examine, y compris un effort demandant au procureur général d’engager des poursuites civiles pour des incidents anti-asiatiques, une impulsion qui déplacerait le fardeau de ces contestations juridiques. des victimes au gouvernement fédéral.

L’administration Biden a déclaré cette semaine que les mesures exécutives prises jusqu’à présent visaient à créer une fondation sur laquelle elle entend continuer à s’appuyer. « Ce n’est pas la fin de notre travail sur l’équité raciale au sixième jour », a déclaré un responsable de l’administration lors de l’appel à la presse.