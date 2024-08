Le président américain et sa famille ont gagné près de 30 millions de dollars grâce à une « conspiration visant à exercer une influence », ont affirmé les républicains

Les enquêteurs républicains ont publié leur rapport d’enquête sur la destitution de Joe Biden, accusant le président américain de trafic d’influence et d’obstruction. Cependant, toute tentative de destitution de Biden a peu de chances d’aboutir.

Publié lundi par les commissions de surveillance, judiciaire et des voies et moyens de la Chambre, le rapport affirme que Biden et sa famille ont utilisé leur nom de famille et leurs relations avec la Maison Blanche pour solliciter plus de 27 millions de dollars auprès d’hommes d’affaires et de personnalités politiques en Chine, au Kazakhstan, en Roumanie, en Russie et en Ukraine.

Citant des témoignages et des documents obtenus à partir de l’ordinateur portable du fils de Biden, Hunter, le rapport affirme que Hunter a rencontré ces clients étrangers et leur a promis un accès à son père, qui était à l’époque vice-président des États-Unis. Bien qu’il ait nié toute connaissance des transactions commerciales de son fils, « Biden a rencontré ou parlé avec presque tous les associés commerciaux étrangers de la famille Biden, y compris ceux d’Ukraine, de Chine, de Russie et du Kazakhstan », selon le rapport.

Au moment de la plupart de ces rencontres, Hunter Biden siégeait au conseil d’administration de l’entreprise énergétique ukrainienne Burisma. Ce poste lui rapportait un peu moins d’un million de dollars par an, bien qu’il n’ait aucune expérience dans le secteur de l’énergie.















L’accusation d’obstruction émane du ministère de la Justice de Biden, soi-disant « marche lente » une enquête sur les affaires fiscales de Hunter Biden, ainsi que sur la rétention présumée par la Maison Blanche de témoins et de documents clés liés à l’enquête de destitution. En outre, le rapport accuse la Maison Blanche d’avoir fait obstruction à une enquête sur la mauvaise gestion présumée de documents classifiés par Biden en refusant de remettre les enregistrements audio du témoignage du président au procureur spécial Robert Hur.

Hur a refusé d’accuser Biden dans l’affaire des documents plus tôt cette année, déclarant que le président apparaissait dans les enregistrements comme un « homme âgé avec une mauvaise mémoire » qui serait difficile à condamner dans un procès avec jury.

« Le remède prévu par la Constitution en cas d’abus flagrant de pouvoir d’un président est clair : la destitution par la Chambre des représentants et la révocation par le Sénat. » les comités ont écrit dans le rapport de lundi, ajoutant que le rapport serait envoyé à la Chambre « pour son évaluation et l’examen des prochaines étapes appropriées. »

Cependant, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, n’a donné aucune indication de son intention d’organiser un vote pour destituer Biden, et malgré le fait que le GOP détienne une majorité de huit sièges à la Chambre, des dizaines de républicains ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas un vote de destitution sans preuve plus concrète de l’activité illégale de Biden.

De plus, Biden serait probablement acquitté par le Sénat, où son parti détient une très faible majorité de 51 à 49. Deux tentatives menées par les démocrates pour destituer l’ancien président Donald Trump ont été rejetées de cette manière par le Sénat contrôlé par les républicains en 2020 et 2021.